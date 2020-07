Gay: "Tener 370 infectados, en una población de 320.000 habitantes, es prácticamente insignificamente"

Esas fueron las palabras del Jefe Comunal, quien, además, remarcó que, del total de los contagiados, "el 80 % no pasó por el hospital sino que cumplió la cuarentena en su casa". "Tenemos que aprender a convivir con la pandemia y vamos a tener contagios durante bastante tiempo", remarcó a CAFEXMEDIO.

"No es conveniente analizar día a día, no la foto sino la película. Ni lo de ayer fue real ni lo de hoy es real y eso tiene que ver con la cantidad de muestras porque hemos llegado a un momento en que empezamos a tener dificultades para estar al día con el tratamiento de los muestreos. Es decir, nosotros tenemos en Bahía Blanca una capacidad limitada, el Hospital Penna, por un lado y, algunos laboratorios privados, por el otro", indicó Gay.

El Jefe Comunal explicó que "teníamos una cantidad importante de muestras que se sacaban en el día pero ahora se ha ido complejizando porque, por ejemplo, en el Hospital Penna, más allá que tiene doble turno, empezó a recibir una cantidad muy importante de muestras de los 15 distritos de la región que se referencian con el Penna y esto hace que hoy de la totalidad de capacidad que tiene el Hospital Penna prácticamente la mitad ya se destina a la zona y la otra mitad a Bahía Blanca".

"Esto acota la posibilidad de procesar en tiempo y forma todas las muestras que se envían" agregó.

"Nosotros hemos aumentado la capacidad y la cantidad de testeos en los barrios, en los geriátricos pero tiene un límite y el límite es la capacidad del laboratorio que tiene para procesarlos. Nos ocurrió el dato de 26 de ayer, que correspondía al sábado, no implicaba que fueran de las 24 hs anteriores porque habían quedado algunas muestras pendientes de jueves y viernes y lo propio nos ocurre hoy que ayer por ser domingo hubo laboratorios que no procesaron muestras y entonces hoy nos da un número que seguramente cuando tengamos el dato de mañana se va a incrementar", sostuvo.

¿LOS ESPECIALISTAS, LOS INFECTÓLOGOS, LOS MÉDICOS, LE DICEN QUE NOSOTROS ESTAMOS EN EL PICO, QUE PODEMOS ESTAR MÁS ARRIBA? ¿LE SUGIEREN ALGO DE ESTO?

"Cada vez que se ha hablado del pico no se cumplió en la Argentina, por lo menos y, en el mundo, tampoco. Nosotros estamos entrando hoy en una nueva fase, fase 4 con algún aditamento. Alguien se pregunta, cuando más casos tenemos sube de fase, es difícil de entender pero la realidad es que todos los días estamos batiendo récord. Ayer hubo 4000 y pico de casos en el país, los datos siguen subiendo entonces no sabemos cuál va a ser el pico".

Gay aseguró que, "lo que sí sabemos todos es que vamos a tener contagios por bastante tiempo".

"La realidad es que tenemos que aprender a convivir con la pandemia y que vamos a tener contagios durante bastante tiempo, que tampoco es grave, hay que tomarlo en la real dimensión. En Bahía tenemos hoy 370 contagiados, ¿370 en una población de 320.000 personas?. Es prácticamente insignificante. Comparemos con la cantidad que tenemos de gripe o de neumonía y a lo que simplemente no le damos atención porque no tenemos la estadística. Entonces, no es dramático que tengamos 370 contagiados. Ahora, lo que sí tenemos que ver es quiénes son los contagiados y cómo protegemos a los grupos de riesgo y a los adultos mayores", subrayó.

"Otro dato importante en este marco, de los 370 contagiados, el 80% no pasó por ningún hospital, es decir, que detectado el contagio fue a su casa e hizo la cuarentena y los cuidados durante 15 días y no tuvo ninguna consecuencia. Esto es lo que vamos a tener que aprender a convivir más allá que todos los días estamos teniendo realidades nuevas que van haciendo cambiar en el mundo, no solo la Argentina, la forma de encarar esto”, expresó.

¿ESTA POSIBILIDAD DE VOLVER A FASE 4 CON ALGÚN DATO ESTADÍSTICO IMPORTANTE PORQUE BAHÍA BLANCA PASÓ A TENER 15 DÍAS DE DUPLICACIÓN EN CASOS Y SIGUE RESPONDIENDO DE

MANERA EFECTIVA EL SISTEMA HOSPITALARIO EN LA CIUDAD. ¿QUÉ FAVORECE A BAHÍA BLANCA VOLVER A FASE 4?

“Lo que hay que decir es que los cambios que hubo es porque cambió también la percepción, la idea y la política de nivel nacional y provincial. Nosotros hoy estamos entrando en la fase 4 y el municipio es el ejecutor de las decisiones de Nación y Provincia, es decir, no es que nosotros decidimos unilateralmente abrir bares y restaurantes y pasar a fase 4, eso debe quedar en claro. Ahora ¿qué cambia? Cambia que a partir de hoy hay rubros que vuelven a trabajar con normalidad. ¿Cuáles son?

La construcción, la venta de ropa y calzado, las jugueterías, las peluquerías y el servicio doméstico”.

ESTO ESTUVO SUSPENDIDO POR UNA SEMANA.

“Desde hoy ya está con normalidad porque hoy a las 6 de la mañana se publicó el Boletín Oficial de la Provincia en donde quedamos oficialmente reinsertados en la fase 4. ¿Qué es lo nuevo? Que se posibilita por decisión de la provincia la apertura de bares y restaurantes de acuerdo a distintas categorías y características. Debe quedar en claro, primero, que no se habilitan desde hoy y, segundo, que va a haber una política bastante severa y restrictiva en esta materia que la vamos a tratar de

consensuar hoy con los dueños de bares y restaurantes".

LÓGICAMENTE QUE ESTE VA A SER EL TEMA A SEGUIR CON MAYOR PRECISIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES QUE VAN A FISCALIZAR ESTE TEMA. ME PARECE QUE ES EL MÁS COMPLICADO UNA VEZ QUE SE ABRAN.

“Abrir bares y restaurantes va a implicar, primero, limitar la capacidad, segundo, establecer las modalidades internas, es decir, por ejemplo, que todo el mundo esté sentado, que haya una distancia no inferior a un metro y medio entre mesa y mesa, que no haya gente parada en las barras y consensuar el horario. Tampoco va a ser un horario amplio, libre y que cada cual pueda hacer lo que quiera y cerrar a las tres de la mañana una cervecería, no lo va a poder hacer y aquel que no cumpla,

obviamente, va a ser clausurado. Que que claro que van a ser responsables de su futuro, es decir, aquel que no quiera cumplir, lamentablemente, va a tener que cerrar porque si no el riesgo es que hagamos cerrar a todos y volver a la fase anterior”.

DOW Y LINIERS ESTÁN HABILITADOS DE ACUERDO A LO QUE SE INFORMA DIARIAMENTE. LOS TRES CENTROS HABILITADOS SON CONO SUR, DOW Y LINIERS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE DEBAN

ESTAR AISLADAS Y QUE NO TENGAN LUGAR DONDE HACERLO. ¿ES ASÍ?

“De hecho, en Cono Sur hay pacientes. Estas personas que son empleados del Hospital Municipal y que estuvieron en contacto el viernes, que obligó al cierre de una terapia no Covid y demás, al principio, estaba arreglado para que fueran justamente a hacer el periodo en el Dow Center y después como había capacidad dentro del propio hospital resolvieron ellos hacerlo en el hospital. Los tres lugares están listos".

¿LOS OTROS QUE ESTABAN EN VISTA SIGUEN TRABAJANDO PARA HABILITARSE COMO LA PIEDAD O COMO LA ASUNCIÓN?

“La Piedad, la idea es que sea una reserva para algún caso de algún geriátrico que haya que evacuar. Ahí se trabaja básicamente en cabeza de Región Sanitaria que vayan a La Piedad. Está Seminario y La Inmaculada que también están listos como para eventualmente ante un desborde poder ocuparlos. Lo que hay que establecer es de qué manera porque no es para sectores vulnerables, obviamente, si se va a llevar Covid leves o no, porque estamos hablando de lugares que no tienen la estructura obviamente que tiene un hospital".

¿LE PREOCUPA ESTA SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS QUE, POR EJEMPLO, LO QUE OCURRIÓ EL OTRO DÍA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL, QUE HAYA INCONVENIENTES EN LA RESERVA DE PERSONAL MÉDICO, PERSONAL DE SANIDAD, CUANDO OCURREN ESTE TIPO DE COSAS? ¿CÓMO LO MANEJAN? ¿QUÉ HAN HABLADO CON LAS AUTORIDADES HOSPITALARIAS?

“El recurso humano hoy es el principal inconveniente y preocupación que tiene porque ha pasado en todo el mundo sobre todo con aquellos que están en la primera línea de trinchera, digamos, el personal de salud y el personal de seguridad son los que están más expuestos. Escuchaba al comisario Bezos decir, creo que tiene 13 o 15 policías que están con Covid pero hay 50 o 60 que están aislados por contacto estrecho".

"Es una preocupación porque no sobra personal de salud en ninguno de los rubros y además está produciendo un cansancio, un desgaste natural después de tres, cuatro meses. Estamos teniendo problemas en esto de habilitar las UCMAs, por ejemplo, uno de los problemas es el recurso humano y, evidentemente, en la medida que esto se extienda, esto se va a dar. El mes de julio, junto con agosto, es el mes del año en que más gente hay en los hospitales, con lo cual estamos transitando un momento en que no solamente tenemos una cantidad de pacientes Covid, por ahora manejable, sino que tenemos otras patologías que requieren internación y todo esto conlleva a que el personal sanitario hoy está a full".

¿SE PUSIERON EN MARCHA LOS TESTEOS PARA GERIÁTRICOS YA?

“Se está trabajando junto con provincia, con Región Sanitaria. Estamos haciendo en algunos barrios. Que en los días anteriores subía la cantidad de casos también tiene que ver con esto, que aumentaron los testeos y que hemos ido a buscar la enfermedad a distintos lugares. El otro día una infectóloga nos decía lo ideal sería tener 300 testeos por día pero, ¿quién los procesa?. Tenemos una capacidad de 100 por día para procesar".