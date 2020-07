"En Punta Alta no hay circulación viral"

Así lo afirmó a CAFEXMEDIO el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset. Respecto a la importante cantidad de personal de salud afectado, reconoció que "errores hubo, evidentemente, los estamos trabajando muy bien puertas adentro pero ahora la prioridad es reponernos lo más rápido y recuperar el personal".

AYER LEÍ QUE EL SECRETARIO DE SALUD HABLABA DE UNA RELAJACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y POR ESO SE HABÍA DADO ESTOS CASOS. ¿ES ASÍ?

“No. Creo que tal vez se malinterprete el concepto de un relajamiento que no es un relajo, tiene como dos acepciones el término, una es el relajamiento cuando uno puede relajarse un poco y cometer un error, un descuido, y otra es el relajo".

"El hospital no es ningún relajo, la gente trabaja, la verdad que tuvimos que formar gente para esto, a la gente se la formó, se la proveyó de insumos, de herramientas, se la acompañó, se la capacitó, se la organizó. Pasado 120 días de estar atentos a que todo detone probablemente donde pueda aparecer la palabra que hubo un relajamiento entonces aparece un descuido con ese relajamiento que, insisto, no es un relajo".

"El agotamiento físico lo que significa hacer la tarea siempre con 200 cuidados que no están previstos en nuestra vida diaria, con vestir ropa que no es nuestra ropa habitual, con estar cargados de accesorios en los ojos, en la boca, en la cabeza, en algún momento al cambiarse, en algún momento al hacer un ateneo o una reunión de seguimiento de pacientes, tal vez en algún momento por ahí, en algún lugar donde se toma un desayuno o algo se producen también estos descuidos.

"Errores hubo, evidentemente, los estamos trabajando muy bien puertas adentro pero ahora la prioridad es reponer lo más rápido y recuperar el personal, por eso lo estamos haciendo y el número también tiene que ver con eso, la cantidad de positivos. Salimos a hacer muchísimos hisopados en gente asintomática y tuvimos el número este que nos mató el día antes de ayer que llegamos a 19 casos positivos en un contexto donde el mismo día tuvimos 22 resultados negativos. Ayer ya tuvimos 5 casos positivos y 21 casos negativos en el contexto de este brote.”

LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE EN EL ÁMBITO DE CORONEL ROSALES NO HAY CIRCULACIÓN VIRAL. TODOS TIENEN UN PRINCIPIO DE DÓNDE SALIÓ EL CASO.

“Sí. En este caso también esto tiene que ver con la realidad que pasa, en la guerra los principales heridos y los caídos son soldados y obviamente esto nos pega en el sector que está ahí en la trinchera. Hay que decir que en ese momento no teníamos internados Covid, entró básicamente por el poliempleo de profesionales que trabajan en un efector de salud y en otro, en una ciudad y en otra y así comenzaron tres o cuatro casos por distintos frentes y simultáneos porque entró por guardia, entró por sala, fueron los primeros casos que habíamos tenido el fin de semana y tuvo esta repercusión cuando vimos que había algún enfermero con síntomas, algún personal de limpieza, comenzamos a hacer estos testeos masivos que son testeos de PCR, testeos rápidos, y estos han sido los resultados, hay que hacerse cargo de este volumen de testeos en un efector de salud donde es altamente probable que encontremos presencia viral en muchas personas asintomáticas.

Este ha sido el caso, la gran mayoría son asintomáticos, de hecho están aislados en sus domicilios la gran mayoría, ya te digo, el resultado ayer fueron 5 positivos contra 21 negativos, tenemos 27 más pendiente, ya durante el día de hoy empezamos a tener algunos resultados que en un rato estaremos cerrando el próximo balance.”

¿NO HAY CIRCULACIÓN VIRAL EN CORONEL ROSALES?

“No porque está todo enmarcado en este conglomerado en principio en donde estamos haciendo el principal trabajo. Por cada uno de los contagiados se está haciendo un cerco que en algunos casos alcanza a 50 personas por contagiado o por contacto estrecho. Estamos haciendo un enorme trabajo con la colaboración de la Asociación Médica que también ha aportado médicos que hoy por ahí no pueden hacer la tarea campo por su condición propia de salud pero están desde su casa participando en estos seguimientos.”

“El fin de semana ya diagramamos un esquema de emergencia de atención sanitaria y luego con estos casos se redujo aún más a muy pocos servicios, la atención por guardia, las coordinaciones que veníamos haciendo con el Hospital Naval permitieron que podamos traducir en acción todo lo que teníamos planeado o coordinado, así que al día de hoy los ingresos por guardia que requieren una derivación son atendidos y contenidos por el Hospital Naval.”

¿HOY EN TOTAL DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA CUÁNTOS CASOS HA TENIDO CORONEL ROSALES?

“Hoy estamos en un acumulado de 50 casos, de los cuales 5 ya se encuentran recuperados, estamos todavía dentro de ese grupo, tenemos todavía algún coletazo del brote del Hiper y también otros pequeños contagios que no se han propagado de personal de seguridad que se desempeñan en Bahía Blanca, prefectura o policía.”

¿NO HAN TENIDO FALLECIDOS EN EL DISTRITO VERDAD?

“No, al momento no.”

¿HAY ALGUNA PERSONA GRAVE DE LAS QUE ESTÁN CONTAGIADAS AHORA?

“Hicimos un tratamiento con plasma a una persona mayor con vulnerabilidades así que eso anduvo muy bien y es un paciente añoso que estamos esperando el pronto alta porque ya se encuentra absolutamente asintomática, obviamente, está muy cuidada. Paralelamente hace poco hubo un deceso de una persona que hisopamos, entró por una problemática preexistente pulmonar y por protocolo se ha establecido activar el protocolo de la persona fallecida.”

¿ESA PERSONA FALLECIDA FALLECIÓ POR CORONAVIRUS?

“Esta es la discusión. O sea, tenía una patología preexistente pulmonar grave, fue derivada en su momento también por complejidad del Hospital Municipal fue derivada al Hospital Naval, fallece ahí, no fue atendida por coronavirus porque su problemática era una problemática preexistente pulmonar, no me animaría a describirla cómo era pero era una complejidad importante y una vez fallecida ser recomienda hacer el hisopado. Esta es la discusión de que no es lo mismo una persona fallecida por coronavirus o con coronavirus.”

TENÍA ENTENDIDO QUE NO ERA RECOMENDABLE REALIZARLE UN HISOPADO A UNA PERSONA FALLECIDA.

“De hecho ya lo hemos hecho en un caso anterior y el resultado fue negativo también.”

“Estamos hisopando mucha gente para trasmitir tranquilidad y recuperar el recurso humano que vuelva al trabajo.”