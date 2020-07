Caso Facundo: La familia asegura que la fiscalía le impide acceder a la declaración de la nueva testigo

Uno de los querellantes del caso aseguró que se enteraron del nuevo testimonio a través de Twitter y que desde la fiscalía le rechazaron el pedido. Además, pidieron la inclusión de un instructor canino y su perro que trabajaron en la búsqueda de Santiago Maldonado

El testimonio de una nueva testigo que aseguró haber llevado a Facundo Astudillo Castro en su vehículo particular hasta Bahía Blanca se convirtió en la novedad de la búsqueda del joven de 23 años que ya lleva 75 días desaparecido.

El relato implica un giro para la hipótesis principal del caso que busca confirmar o despejar el fiscal Santiago Ulpiano Martínez: una desaparición forzada a cargo de policías de la zona de Mayor Buratovich. Este nuevo relato apuntaría en una nueva dirección completamente distinta.

Sin embargo, los abogados de la familia del joven de Pedro Luro reclamaron que, hasta el momento, desde la propia fiscalía no les permitieron acceder a esa declaración y que ni siquiera aparece todavía en el expediente de la causa.

Leandro Aparicio, uno de los dos abogados que acompaña a Cristina Castro en la búsqueda de su hijo, le aseguró a Infobae que se contactó en la mañana con la Fiscalía Federal Nº 1 de Bahía Blanca y le denegaron la posibilidad de poder acceder a las palabras de la presunta testigo que dijo haber estado en contacto con Facundo el 30 de abril.

A primeras horas de la mañana del miércoles, fuentes cercanas de la investigación le confirmaron a Infobae que en el transcurso de la tarde del martes una mujer se puso en contacto con la Policía Federal, para informar que ella había visto y había trasladado a Facundo hasta Bahía Blanca.

La presunta testigo habría asegurado que durante el 30 de abril recogió a Facundo en un punto de la Ruta Nº 3 (no se especificó en qué lugar exacto) y que llevó al joven en su camioneta Honda CRV hacia la ciudad de Bahía Blanca.

La mujer dijo haber dejado a Facundo en medio de la ruta, según adelantó el sitio La Brújula, unos pocos kilómetros antes del control de acceso de Gendarmería a la ciudad ya que, en ese momento de cuarentena estricta en todo el país, no quiso arriesgarse a ser multada por circular en la ruta.

De acuerdo al testimonio de la propia madre de Facundo, Cristina, ese 30 de abril, el joven desapareció cuando se dirigía hacia Bahía Blanca para intentar reconciliarse con su ex novia Daiana, con quien había estado en pareja dos años y medio.

“¿Cómo puede ser que nosotros, los abogados de la familia de un chico desaparecido, nos tengamos que enterar de una declaración así de importante a través de Twitter? Es una locura”, se lamentó el abogado Leandro Aparicio ante Infobae.

“Además, hoy (miércoles) me puse en contacto con la fiscalía para que me permitieran acceder a la declaración, porque no aparece todavía en el expediente. Me dijeron que por el momento no me lo podían facilitar, que ya me lo iban a dar, pero no nos dieron motivos por los que no podemos acceder al testimonio”, completó.

En tanto, la familia también lamentó que en el día martes la mamá de Facundo viajó desde Pedro Luro a Bahía Blanca para reunirse con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y que cuando Cristina llegó al encuentro pactado previamente, le dijeron que el titular de la fiscalía había salido con el helicóptero como parte del procedimiento del rastrillaje. La cita no pudo llevarse a cabo.

Aparicio, uno de los abogados de la familia Castro, teme que en la búsqueda del joven de 23 años aparezcan irregularidades similares a las ocurridas durante la investigación por la desaparición de Daniel Solano, un trabajador rural salteño que había liderado una protesta por los derechos legales de los empleados de una compañía comercializadora de frutas y que desapareció en la madrugada del 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, después de haber sido detenido por la policía de Río Negro.

“Yo trabajé casi nueve años en la causa de la búsqueda de Solano y aparecieron muchos de este tipo de testimonios que decían que él había sido visto en Neuquén, después en Las Grutas y hasta en Bolivia. Eso terminó siendo todo falso y lo único que hizo fue entorpecer la investigación”, afirmó Aparicio.

A casi nueve años de su detención, Daniel Solano continúa desaparecido. En el juicio, siete policías fueron condenados a la pena de cadena perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía, aunque a día de hoy el cumplimiento de esas prisiones no se hizo efectivo.

Mientras tanto, la familia reclama a la Justicia que les permitan acceso al libro de guardias para identificar quiénes eran los policías que se encontraban en el patrullero al momento de labrarle el acta a Facundo, de acuerdo a los testimonios de los tres testigos que dijeron haber presenciado tal escena.

Los abogados de los Castro también piden que se les brinden los resultados obtenidos del sistema de ubicación automática de patrulleros en los puntos de la Ruta 3 donde los testigos declararon haber visto subirse a Facundo a un patrullero.

Asimismo, la querella aseguró a Infobae que reclamará la incorporación en el expediente de un instructor canino muy reconocido y su perro en el equipo de rastrillajes que comandan las fuerzas de seguridad federales. Se trata de Marcos Herrero y su perro Duke, quienes participaron a lo largo de la última década en numerosas investigaciones y la pericia de ambos dio buenos resultados.

Herrero y Duke fueron quienes en mayo de 2016 encontraron el cuerpo de Micaela Ortega, una joven víctima de grooming seguido de femicidio. También participaron en el rastrillaje de la búsqueda de Araceli Fulles y el de Santiago Maldonado. De hecho, Duke halló en las aguas del Río Chubut un colgante negro con un diente de jabalí que tenía tallado el nombre del artesano.

Durante el miércoles se continuarán con los procedimientos del rastrillaje a lo largo de la Ruta Nº 3, en las inmediaciones de Pedro Luro, Mayor Buratovich, Teniente Origone y Bahía Blanca con el objetivo de hallar alguna pista que pueda permitir dar con el paradero de Facundo.

Mientras, los abogados de la familia Castro continuarán con sus intentos de acceder a la declaración de la mujer que aseguró haber llevado al joven de 23 años hasta Bahía Blanca en su camioneta.