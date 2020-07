"Nos estamos acercando al pico y las proyecciones marcan que vamos a tener 35 o 40 casos diarios la próxima semana"

Esas fueron de Gabriel Peluffo, Director del Hospital Penna, quien explicó que, "cuando lleguemos al pico, nos mantendremos en una meseta y después empezarán a caer los casos". "Tenemos circulación comunitaria ya declarada y la cantidad de casos corresponden también a la apertura de la cuarentena y a las actividades que hace la gente", indicó a CAFEXMEDIO.

"Creo que las predicciones no hay que hacerlas a largo plazo porque nos podemos equivocar bastante. En este momento, tenemos evidentemente circulación comunitaria ya declarada y la cantidad de casos corresponden también a la apertura de la cuarentena y a las actividades que hace la gente. La mayoría de los casos se han dado por juntadas, reuniones, asados y demás yerbas que por ahí alteran un poco esto pero es inevitable también por el hartazgo de la gente a tanto tiempo de cuarentena”, sostuvo Peluffo.

El titular del nosocomio provincial opinó que "nos estamos acercando al pico y las proyecciones son, que si hoy hay alrededor de 20 o un poco más de casos diarios, para la semana que viene estemos cerca de 35, 40, casos diarios y así hasta que lleguemos al pico, nos mantendremos en una meseta y después empezarán a caer pero el número exacto lo vamos a tener seguramente en las próximas semanas".

"Es un momento bastante álgido en donde hay que asumir que tenemos que tener el cuidado social adecuado, que el distanciamiento, el tapaboca, el lavado de manos, evitar las reuniones innecesarias y todas esas cosas hoy valen muchísimo y, además, también ejercer el trabajo en campo y todas las medidas que tienen que hacerse comunitarias que son para detectar y, fundamentalmente, aislar focos”, expresó.

EN LA SEMANA SE PRESENTÓ UN DEBATE ENTRE LOS INFECTÓLOGOS DE LA CIUDAD, LA MAYORÍA DE LOS INFECTÓLOGOS DE LA CIUDAD, QUE FIRMARON UNA NOTA EN LA CUAL LE PEDÍAN AL INTENDENTE LA POSIBILIDAD DE RETROCEDER DE FASE. ¿CUÁL ES SU POSICIÓN?

“Hay que ser cautos porque obviamente hay intereses sanitarios y económicos que a veces se contraponen. Me parece que estamos en una situación un poco límite. Los cambios de fase son situaciones y decisiones que tiene que tomar fundamentalmente el distrito en cuestión, conjuntamente con las autoridades de la provincia, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar más a nivel comunitario y de puertas afuera del hospital", afirmó.

Peluffo explicó que "hemos organizado el hospital de puertas adentro y todo lo que pueda pasarnos es por lo que se haga de puertas afuera del hospital".

"Yo no soy quién para decir que se cambie de fase porque es una decisión bastante complicada. Eso lo decidirá la gente que tiene la determinación de hacerlo y, obviamente, basado en números fríos que tienen que ver con el porcentaje de ocupación de camas, la progresión, los días de duplicación y todos estos factores que son epidemiológicos y son los que van a marcar el rumbo". subrayó.

A VECES ALGUNOS MÉDICOS HABLAN DE LOS HOSPITALES LLENOS DE COVID Y OTROS DICEN QUE ESTO EFECTIVAMENTE NO ES ASÍ.

“La ocupación en los hospitales no es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en terapia intensiva no tenemos a nadie con Covid, así que decir que los hospitales están minados tampoco me parece que es una buena aseveración. Sí lo que me parece que las UCMAs, las camas extrahospitalarias son fundamentales para que el hospital no colapse. Es decir, si yo voy a llenar los hospitales con pacientes leves porque no pueden aislarse en sus casas, voy a tener un problema cuando tenga que internar un paciente grave que no tenga dónde ponerlo".

ESTA SEMANA UN CAMIONERO QUE ESTABA INTERNADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL RECIBIÓ EL ALTA LUEGO DE UN TRATAMIENTO QUE SE LE HIZO CON PLASMA. USTEDES EN EL HOSPITAL PENNA TUVIERON A UNA PERSONA QUE ESTABA PRESA QUE LE HABÍAN DADO DOMICILIARIA Y ESTABA GRAVE COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS, LE APLICARON PLASMA Y DIERON RESULTADOS POSITIVOS. ¿CÓMO LO CALIFICAMOS? SÉ QUE SON MUY PRUDENTES LOS MÉDICOS AL MOMENTO DE DECIR SE CURÓ DEL PLASMA, NO SE CURÓ DEL PLASMA.

“Ayer tuvimos otro paciente que ingresó y recibió plasma, no tengo el parte de hoy, otro paciente que es pariente de una persona de salud y otra persona la semana pasada que vino de Laprida y que cumplía los requisitos para recibir plasma y recibió plasma y estuvo muy bien”

¿EN TOTAL EN EL HOSPITAL PENNA SE LE DIO A TRES PERSONAS PLASMA?

“Creo que ahora llevamos el quinto. El convenio del Protocolo de Investigación de Plasma se firmó con todos los hospitales de la ciudad por lo tanto estamos proveyendo de plasma a todos los hospitales cuando surge un caso que amerita el uso. El plasma no es para todas las personas sino que es para aquellas personas que entran por protocolo. Igual el ingreso al protocolo es bastante amplio por lo tanto cualquier persona que desmejora bruscamente en las últimas 48hs, más de 60 años con comorbilidades y personal de salud entra. Siempre queremos dejar en claro que no es un tratamiento ya establecido sino que es un protocolo de investigación y estamos en fase de evaluación. En la provincia ya se hicieron cerca de 300 tratamientos con plasma".

¿CON QUÉ PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD?

“Todavía no hay resultados claros pero parece ser que el resultado es bastante promisorio, por lo tanto que no vamos a abrir una falsa expectativa pero estamos en una etapa de investigación pero pareciera ser que en algunos pacientes el plasma da resultado. Lo bueno que tiene el plasma es que está probadamente dicho es que no tiene efectos adversos y tiene una base científica para usarse".

¿QUÉ EXPECTATIVAS PODEMOS TENER COMO CIUDADANOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE QUE SE VA A APROBAR EN LA ARGENTINA UNA NUEVA VACUNA CONTRA EL COVID?

“La vacuna es en lo que todos tenemos esperanza para terminar esta situación tan penosa que nos ha tocado vivir porque de esa manera podríamos estar protegidos y, sobre todo, proteger a los más vulnerables y de ahí en más hacer una protección en cadena. Uno no tiene que ser tontamente optimista, habrá que esperar y ver cómo va el protocolo también de investigación de la vacuna. Creo que se va a empezar a usar en humanos dentro de unos meses".

"Hay que ser cautos con este tipo de información, esperar y la vacuna seguramente va a llegar pero no sabemos cuándo pero seguramente va a estar. Usted piense que hace unos meses hablábamos de que la vacuna no iba a estar hasta fines del 2021 y ahora estamos hablando que quizás antes de fin de año podamos tener la vacuna. La gente que hace investigación y los laboratorios están muy interesados en lograr la vacuna, hay muchas líneas de investigación de desarrollo. Hay que esperar y creo que en poco tiempo vamos a tener una buena noticia”, finalizó.