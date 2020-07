"El año pasado la Provincia enviaba 18 mil kilos de alimentos cada 30 días y este año sólo mandó 9 mil en 6 meses"

Así lo informó a CAFEXMEDIO, la secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Bahía Blanca, Vanina Gonzalez. Además agregó que se recibían 9 mil kilos de leche por mes, y ahora se disminuyó a tan sólo 5 mil. Ya se entregaron más de 70 mil bolsones y alimentos secos para 30 mil viandas".

Al ser consultada respecto a la cantidad de ayudas alimenticias que se entregan en la ciudad, la funcionaria municipal expresó que "ya perdí un poco la cuenta de todos estos días de pandemia. Sí te puedo decir que al principio entregábamos 7.300 bolsones por mes, un bolsón por familia y ahora estamos casi en los 70.000 bolsones”.

"Desde el inicio de la pandemia también llevamos entregados más de no sé cuántos cientos de productos secos para 30.000 viandas porque también estamos colaborando para que se haga comida caliente en los diferentes comedores y lugares de asistencia que era una preocupación que teníamos con la llegada del frío. Así que la ayuda que se está dando es mucha.”

¿Y A ESTO HAY QUE SUMARLE LO QUE SE ESTÁ DANDO EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO ESCOLAR?

“Lo del Consejo Escolar es aparte. No lo estoy contando porque no tengo los números finos y no pertenecen al municipio sino que lo maneja directamente el Consejo Escolar.”

VOS ESTÁS HABLANDO DE UNAS 70.000 DESDE EL INICIO. ¿VA EN AUMENTO?

“En realidad hubo un pico muy grande a fines de abril, comienzos de mayo, y ahora empezó a mantenerse estable. En realidad, qué nos pasaba a nosotros, teníamos gente que ya asistíamos con anterioridad y se empezaron a sumar grupos de gente que se quedaron sin trabajo de un día para el otro y ahora hay gente que ha podido volver a su actividad pero los ingresos no representan algo importante como para decir que dejen de necesitar la ayuda, así que se está manteniendo estable, no está aumentando sino que se está manteniendo estable".

"No nos olvidemos que hay mucha gente en Bahía Blanca, alrededor de 43.000 personas que recibieron IFE y ese es un pago que colabora en esta situación a lo que están pasando las diferentes familias en Bahía Blanca y también la Tarjeta Alimentar ha ayudado a contener a un determinado grupo también de gente en Bahía Blanca.”

¿QUÉ NÚMERO ESTAMOS HABLANDO DE IFE Y DE LA TARJETA ALIMENTAR?

“Aproximadamente, 6300 beneficiarios de tarjeta alimentaria que van entre $ 4000 y $ 6000 mensuales.”

“El IFE son 43.000 personas, más o menos, en Bahía Blanca que han cobrado $10.000. Ahora están cobrando una tanda de beneficiarios y por lo que vi que se anunció en esta última semana y que tenemos que corroborar es que probablemente se pueda recibir el tercer pago de IFE en Bahía Blanca que en realidad estaba destinado solo para las ciudades que están en fase 1, así que si se puede dar esa situación va a ayudar a aliviar un poco a las familias en Bahía Blanca, pero, sí, el aumento de gente que está en situación compleja es muchísimo.”

LAS PERSPECTIVAS DE LO QUE PUEDE PASAR DE ACÁ A UNOS MESES EN LO SOCIAL PUEDE SER PEOR.

“Seguramente. Tenemos que evaluar todas las posibilidades porque esta pandemia si hay algo que nos hizo fue sorprendernos a todos, cambiarnos la forma de trabajar, cambiar absolutamente todo, y a nosotros como equipo nos obligó a aprender otra forma de llegar a la gente y a la ciudadanía lo que le ha complicado es la situación económica que en realidad el municipio tampoco está ajeno a esa complicación económica que está pasando todo el mundo pero estamos pudiendo asistir a todas las familias".

"Algún aporte hemos tenido de Nación pero desde el municipio se están haciendo todos los esfuerzos para poder asistir a las familias en Bahía Blanca con un bolsón de alimentos que sabemos que es un complemento, que no soluciona pero que sí acompaña."

HACE UN TIEMPO EL INTENDENTE LE HABÍA MANIFESTADO AL GOBERNADOR LA NECESIDAD DE QUE VENGA MAYOR CANTIDAD DE ALIMENTOS A BAHÍA BLANCA POR PARTE DE PROVINCIA, QUE SOLAMENTE HABÍAN RECIBIDO CREO QUE 9000 EN EL TRANSCURSO DE LOS PRIMEROS CUATRO, CINCO, MESES, CUANDO ESTABAN RECIBIENDO 15.000 POR MES EL AÑO PASADO. ¿MEJORÓ ESTO? ¿SE VINO UNA NUEVA TANDA?

“No, no mejoró. La verdad que desde provincia no hemos tenido casi acompañamiento, recibíamos 18.000 kilos mensuales de alimentos y 8000 kilos de leche.”

¿Y EN LOS PRIMEROS 6 MESES CUÁNTO RECIBIERON?

“Esos 9000 kilos solamente, no recibimos más alimentos y nos redujeron la cantidad de leche a 5000 kilos mensuales que recién los empezamos a recibir a partir de marzo. Los esfuerzos de provincia no están destinados para este sector de la provincia justamente para Bahía Blanca no hemos recibido acompañamiento en cuanto a alimentos ni leche en polvo que es algo fundamental y es un producto carísimo".

"Los esfuerzos los estamos haciendo desde el municipio y con algunos acompañamientos que ha mandado nación para justamente poder comprar alimentos, pero desde provincia lamentablemente no hemos tenido un buen acompañamiento.”

¿CÓMO HACEN CON EL PRESUPUESTO DEL ÁREA A CARGO?

“Lo que se está haciendo es destinar desde otras partidas y con la poca recaudación que hay los esfuerzos más grandes están destinados a alimentos y a salud que es la prioridad de todo el equipo, del Intendente, pero sí es verdad que necesitamos más acompañamiento desde provincia. Por ahí ellos lo que dicen es que han destinado más esfuerzo para lo que son los bolsones de Consejo Escolar pero eso está destinado a un sector limitado de la ciudad y nosotros desde el municipio asistimos a todas las familias que tengan necesidad, independientemente que estén escolarizados o no, entonces, se hace difícil.”

¿Y CON EL TEMA GARRAFAS?

“Todas las tarjetas tanto nacionales como provinciales y municipales son aptas para que la gente pueda comprar garrafa a valor preferencial y se lo lleven a su domicilio. Nosotros en una época teníamos nuestras tarjetas aptas para poder comprar esas garrafas y además entregábamos vales personalmente. Esta pandemia hizo que personalmente no se pudiera y además que los recursos los estamos destinando a alimentos entonces tenemos solo para situaciones de emergencia. Todas las tarjetas que te dije antes, de IFE, de Alimentar, AUH, son todas aptas para poder comprar la garrafa y también está el programa de ANSES donde la gente se puede inscribir y puede obtener un beneficio para la compra de garrafas o un beneficio para lo que es la tarifa social de gas.”

“Estamos tratando de abastecer desde el municipio las emergencias que se nos van presentando pero la verdad es que el municipio hace un esfuerzo enorme porque estamos tratando de abastecer alimentos, garrafas, abrigo de cama, porque tampoco recibimos desde provincia como recibíamos en otras épocas".

"Nosotros antes teníamos todos los meses el ingreso de 200 chapas, frazadas, colchones, para situaciones de familias vulnerables en Bahía Blanca que sabemos que hay un montón y que es importante poder hacerles una intervención en la mejora habitacional para justamente evitar que se tengan que juntar unas familias con otras en este momento de pandemia".

"En estos 6 meses lo que hemos podido lograr fueron de casos puntuales, no sé si recordás la tormenta que hubo a fines de mayo, que pudimos obtener que nos enviaran los materiales y abrigo y todo para esas situaciones puntuales, pero no hemos tenido más acompañamiento que ese.”

¿Y DE NACIÓN?

“De nación tenía que venir mensualmente $8.000.000, $10.000.000, para alimentos, vinieron en abril, lo de mayo llegó en junio, lo de junio todavía no llegó, así que venimos demorados.”

ESE DINERO VIENE ATRASADO Y ADEMÁS HAY UN MES QUE NO LO HAN PAGADO.

“Claro. En mayo no tuvimos ningún ingreso y se cubrió desde el municipio, eso llegó recién en junio y, bueno, ahora estamos esperando lo de junio, y tenemos que ver si en julio viene.”

“Entendemos que la situación del conurbano es compleja pero Bahía Blanca, históricamente, y Mar del Plata son ciudades importantes de la provincia que sin estar en el conurbano hay que prestarles atención y dedicación como merecen por la cantidad de población y por la importancia que tienen estas ciudades, y a la vista está la demanda de ayuda que estamos teniendo. El resto de la provincia no se comporta de la misma manera ni tiene las mismas necesidades".

"Entiendo que hay localidades pequeñas que no están necesitando en cantidad como Bahía Blanca pero Bahía Blanca es una de las ciudades que tiene muchos habitantes y en este momento la está pasando muy mal y que necesita acompañamiento, obviamente”, finalizó