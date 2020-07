La Corporación de Comercio informó a sus socios que se restringen algunas actividades a partir del martes 14

Mediante un comunicado enviado en la tarde de hoy a todos sus asociados, la entidad que los nuclea explicó detalles de la nueva Fase de aislamiento social en la que ingresa nuestra ciudad, y las actividades que deberán restringir su trabajo por 7 días.

"Debido a la suba de casos positivos Covid19, la Provincia definió que nuestra ciudad vuelva a Fase 3", explicó en la misiva, la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca.

Desde el martes 14 hasta el lunes 20 de julio no se podrán ejercer las siguientes actividades:

. Servicios de peluquería y estética,

. Servicio doméstico, obra privada de construcción, venta al por menor de textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes (sí venta online, pick up o take away)

actividades religiosas

. Salidas de esparcimiento

. Servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos (sí venta online, pick up o take away)

. Actividades culturales (transmisión remota y grabación shows)

. Actividades deportivas al aire libre

"De manera conjunta entre el Municipio, Región Sanitaria y el Hospital Penna acordaron la implementación de distintos programas sanitarios de prevención y testeo", finaliza el comunicado de la CCIyS.