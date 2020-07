Multitudinaria marcha en Pedro Luro para exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo

Familiares y amigos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro, se movilizaron este sábado para exigir Justicia y su aparición con vida.

La madre de Facundo Astudillo Castro sostuvo que tras salir de Pedro Luro a Facundo lo paró en Buratovich el primer retén policial, donde le labraron un acta y a ella le avisaron que necesitaban constatar el domicilio.Facundo me llamó a la una y media de la tarde, donde me dijo no me vas a volver a ver más y se cortó la llamada. Fue un ruido raro, recordó.

En una jornada nublada y con baja temperatura, la marcha fue encabezada por su madre, Cristina Castro, y comenzó pasadas las 14.40 desde la estación del ferrocarril de Pedro Luro, localidad ubicada a 120 kilómetros al sur de Bahía Blanca.

Con una bandera que rezaba "Aparición con vida ya! Donde está #Kufa Facundo Castro Astudillo", la movilización contó con la participación de una batucada junto a vecinos que portaban carteles e imágenes del joven.

"Esta es la gente de mi hijo, estamos pidiendo Justicia, que los que le hicieron daño paguen, que me entreguen a mi hijo esté como esté y dónde esté", afirmó la madre, quien llevaba un tapabocas con la frase "aparición con vida ya!".

La mujer pidió que "la policía dé explicaciones" porque merecen "saber la verdad" y lo que hicieron con su hijo, al cual exigió que "lo devuelvan".

También indicó que hubo "testigos que declararon en Fiscalía y lo ponen a Facundo arriba de un patrullero el 30 de abril a las tres y media de la tarde, desde ese momento no se supo nada más".

"Los primeros testigos policías que declararon han mentido, se han contradicho, hoy me entero que esos mismos policías han sido trasladados a otro lado, yo no los quiero fuera de Villarino, los quiero presos", reclamó.

La mujer estima que su hijo tuvo algún problema en la ciudad de Mayor Buratovich, lugar en el que testigos indicaron que lo vieron cuando lo subieron a un móvil policial.

También dijo durante un contacto con la prensa que el teléfono de su hijo "sigue inmóvil en el mismo lugar, no se prendió, él ni entró a las redes ni se ha comunicado con nadie" al indicar que a su criterio el teléfono "está en Mayor Buratovich".

El expediente paso al fuero Federal luego que la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, hizo lugar el viernes a un planteo de incompetencia que había formulado el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, quien tenía a su cargo una causa por la "averiguación de paradero" de Astudillo Castro.

La mujer sostuvo que se comunicó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof "que se puso a disposición" suya y al que le han pedido que los "ayude a que no ponga tantas trabas la Policía de provincia, que no entorpezca más la causa, que nos den una mano en eso porque sabemos que la Justicia Federal va a actuar bien".

En ese sentido, dijo que Kicillof le respondió que "accedía a todo lo que estábamos pidiendo, que iba a ayudarnos en eso".

En tanto, la Fiscalía de Bahía Blanca solicitó a personal de la Policía Federal la realización de una pericia de un patrullero con el fin de levantar muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas), entre otros elementos.

Además, siempre según fuentes de la investigación, la justicia analiza la localización vehicular automatizada, relacionada con la geolocalización de los móviles policiales el día del hecho. (Ambito)