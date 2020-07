El duro relato de la madre del joven desaparecido: “Me llamó y me dijo ‘mamá, vos no me vas a volver a ver’”

Facundo Castro está desaparecido desde hace más de dos meses. La mujer denunció nuevamente irregularidades de la policía de la Provincia de Buenos Aires. "Nos mintieron todo el tiempo", dijo

Facundo Castro salió de su casa en la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y desde entonces su familia no lo vio más. Pasaron ya 69 días y la incertidumbre crece. El joven de 22 años intentaba llegar a dedo y sin el permiso de circulación hasta la casa de su novia, con quien se había peleado recientemente. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Semanas después, la familia de Facundo decidió hacer una denuncia por averiguación de paradero pero al poco tiempo señalaron que hubo irregularidades en la investigación por parte de la policía y algunas contradicciones que los hicieron sospechar de que algo no estaba bien.

Según la mamá, Cristina Castro, desde la fuerza de seguridad le dijeron haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. Incluso uno de los policías afirmó que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.



En el caso, luego de una denuncia de la familia por desaparición forzada, intervino la justicia federal a través de la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Sin embargo, gran parte de la investigación para saber dónde está sigue estando bajo la órbita del fiscal general del distrito de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández. Lo cierto es que por lo pronto no se sabe nada y la angustia por saber dónde está sigue presente en los familiares.

En diálogo con Radio con Vos, la mamá de Facundo relató los últimos contactos que mantuvo con su hijo después de haber salido de casa para recomponer las cosas con la novia. De acuerdo con la mujer, el joven la llamó asustado y le dijo una frase que todavía retumba en su cabeza. “‘Me llama y me dice ‘mamá, vos no me vas a volver a ver’”, relató la mujer, quien dio detalles de cómo fue ese último contacto.

“El caso de mi hijo es sencillo. Salió el 30 de abril hacia Bahía Blanca desde Pedro Luro, estamos a 115 kilómetros. Facundo, rompiendo la cuarentena, quería arreglar las cosas con su novia porque habían convivido un par de años y se habían separado en febrero pasado. A las 10 de la mañana me llama un oficial de la policía de acá diciéndome que le habían labrado un acta a la altura de Mayor Vuratovich justamente por estar rompiendo la cuarentena”, contó Cristina.

Al respecto, continuó: “Llamé a mi hijo pero no me contestaba. Me llama él a mí a las 13:30 y me dice: ‘Mamá vos no tenés idea dónde yo estoy’. Lo empecé a retar, le dije que estaba rompiendo la cuarentena, que se iba a llenar de multas. Todo lo que hacemos los papás cuando los hijos no nos escuchan. Me dijo ‘mamá vos no me vas a volver más’. Yo tomé por sentado que mi hijo estaba en Bahía Blanca y había vuelto con esta chica. Cuando la chica y sus amigos empiezan a avisarme que Facundo nunca llegó”.

Conforme avanzaba el tiempo, los familiares se dieron cuenta -dijo la mujer- que desde la policía les ocultaban información. “Tengo la certeza de que a mi hijo le hicieron algo en Mayor Buratovich. Cuando hacemos la denuncia para que investiguen las irregularidades confirmarnos que nos estaba tomando el pelo. Su cuerpo debe estar en Vuratovich. Nos estaban mintiendo desde el día uno”, cuestionó.

El 27 de junio tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 15, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero.

Su familia fue aceptada formalmente ayer como querellante, al igual que la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que se especializa en casos de violencia institucional. Piden que se aparten de la investigación la justicia provincial y la policía bonaerense. Esta última justamente es la fuerza de seguridad señalada como la responsable de la desaparición de Facundo. “La Justicia Provincial y la Federal están tironeando, y además la bonaerense no quiere largar la investigación” explicó el abogado Luciano Peretto a Infobae.

El último contacto con su hijo no fue el mejor y las palabras que le dijo todavía están presentes en la mente de Cristina. A más de meses de haberle hablado recordó un detalle que conmueve y fue la forma en la que Facundo le habló poco antes de cortar la comunicación.

“Me llamó por un pedido de auxilio porque mi hijo me dijo dos veces `mamá´ y yo no me di cuenta. Mi hijo jamás me llama ´mamá, a no ser que esté en peligro o necesite que lo contengan. Ninguno de mis hijos me dice ´mamá´. Ellos me dicen bruja todo el tiempo. (...) Cuando ellos dicen esa palabra es peligro”, comentó. (Infobae)