Acrogliano: "Hoy los contagios se dan por el contacto inter e intrafamiliar, el virus está circulando"

El Secretario de Salud comunal, Pablo Acrogliano dijo a CAFEXMEDIO que "el tema de los cambios de fase los marca la provincia, no los marcamos nosotros". Asimismo agregó que "toda la ciudad al tener el virus circulando tiene que cuidarse, no importa dónde, en todo momento y en todo lugar.

¿QUÉ EVALUACIÓN HACE DEL AUMENTO DE CASOS QUE SE HAN REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN BAHÍA BLANCA?

“Este aumento de casos que viene ocurriendo tiene que ver con la evolución te diría esperada y natural de lo que es una epidemia en donde empiezan pocos casos y después empieza a tomar dinámica la epidemia que no es lo deseado, es lo que uno espera y esto tiene que ver con las actividades cotidianas y las responsabilidades que a cada uno le competen en la medida que las podamos cumplir habrá menos casos y en la medida que no las cumplamos habrá más casos.”

¿ESTO OBLIGARÍA AL CAMBIO DE FASE POR LA CANTIDAD DE AUMENTOS DE CASOS?

“El tema de los cambios de fase los marca la provincia, no los marcamos nosotros.”

EL PROPIO INTENDENTE MUNICIPAL HA MANIFESTADO QUE HAY MEDIDAS EXCEPCIONALES QUE ÉL ESTÁ EN CONDICIONES DE PODER ADOPTAR.

“Si las fases las marca la provincia, todos los sábados dicen estos partidos pasan o no pasan. Obviamente que las decisiones del Intendente son las que después se aplicarán pero en tanto y en cuanto, hoy por hoy estamos manejándonos con lo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Obviamente más allá de la fase 1, 2, 3 o 4 va a depender de nosotros y de las actividades que hagamos y del cuidado que tengamos hacia qué fase vamos a ir. En estos días de feriado largo va a ser crítico el poder mantener el aislamiento o el autoaislamiento el día del amigo. Nosotros lo que observamos es que los contagios se están dando más no tanto desde las empresas o desde los conglomerados famosos sino que tiene que ver con el contacto inter e intrafamiliar. El virus ya está circulando.”

AYER LO EXPRESÁBAMOS CLARAMENTE CON EL EJEMPLO DEL PUERTO DONDE HAY CUATRO CASOS Y NINGUNO DE ELLOS TIENE QUE VER CON EL CASO LABORAL DE LO QUE HAN DESCUBIERTO HASTA EL MOMENTO CON LO CUAL HAY UN DATO QUE COMO BIEN DICE USTED ESTO TIENE QUE VER CON LA ACTITUD QUE TOMAMOS NOSOTROS COMO CIUDADANOS.

“Sí, totalmente. Aparte tenemos que pensar que Bahía Blanca es una zona de tránsito, ojalá fuera como Pringles, Coronel Suárez, o Monte Hermoso. Bahía Blanca es un nudo comercial, industrial, con muchas actividades esenciales, esto es lo que nos aumenta el riesgo, por eso te digo que mantiene el desarrollo por ahí en menor nivel pero si uno hace el paralelo nos está pasando lo mismo que está pasando en CABA y AMBA.”

¿HOY LA CIRCULACIÓN VIRAL EN BAHÍA BLANCA ES IMPORTANTE O ES INCIPIENTE?

“Una vez que está la circulación viral está, no es ni mucha ni poca, está en todos lados. Cuando vos decís circulación viral libre es porque está en todos lados. No se puede cuantificar si es mucha o es poca. Lo que sí necesitamos es tener conciencia de que está circulando libremente, por tanto tenemos que cuidarnos. El cien por ciento de todos los estudios dice que el distanciamiento físico es lo que corta la cadena epidemiológica, más allá de todo. Entonces esto es lo que tenemos que seguir trabajando en función de las responsabilidades que le corresponden a cada uno y básicamente en función de la responsabilidad ciudadana.”

NO ME ACUERDO SI FUE USTED O SI FUE EL DR. JOUGLARD QUIENES EXPRESARON QUE PARA BAHÍA BLANCA SEGURAMENTE EN JULIO ÍBAMOS A TENER 200 Y PICO DE CASOS. A FECHA DE HOY ESTAMOS YA CASI EN 180 CASOS. VA A SUPERAR ESAS EXPECTATIVAS INDUDABLEMENTE SI SEGUIMOS CON ESTA LÍNEA.

“Obviamente. Uno el comportamiento de la pandemia no la puede manejar. Las estimaciones que se hacen se hacen sobre modelos matemáticos, estamos te diría en consonancia con lo que hemos estado pensando. Ahora, insisto, la intensidad de la pandemia eso uno no lo puede medir.”

¿HOY RECTIFICARÍAN ESE NÚMERO DE 200 CASOS?

“Vamos subiendo. Uno lo que puede estimar es cuándo empieza a subir pero el pico de la subida no se puede estimar. Acordate que al principio de la pandemia decíamos que para esta época iba a haber como 600 casos, estamos con 200. Bueno, eso significa que la ciudadanía ha colaborado, que se han tomado acciones acertadas y hay que seguir trabajando, este es el momento en donde no hay que bajar los brazos más allá del número. Hacer foco solamente en los números o en las fases por ahí nos hace tomar una lectura sesgada".

"No hay que bajar los brazos desde el día cero. Hoy a la mañana escuchaba yo un colega de ustedes que un oyente decía díganos dónde están los barrios con más casos así nos cuidamos, no, hay que cuidarse siempre. Toda la ciudad al tener el virus circulando tiene que cuidarse, no importa dónde, en todo momento y en todo lugar. La Capital Federal y el AMBA son realidades diferentes, entonces, nosotros los miramos porque la evolución de la pandemia nos ayuda mucho pero en realidad es toda la ciudad la que tiene que estar alerta independientemente que viva en Patagonia, en Villa Nocito o en Harding Green.”