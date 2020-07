"El protocolo para volver a las aulas plantea cuestiones muy difíciles de sostener"

Esas fueron las palabras de Ana Canullo, Secretaria General de SUTEBA en nuestra ciudad, al referirse al protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación. "No solamente es muy difícil de sostener en relación a los chicos sino que hay una desprotección total del docente y, por ende, de los chicos", indicó a CAFEXMEDIO. Además, remarcó que sería muy importante la conformación de un Comité de Crisis en Bahía Blanca.

"Está aprobado por el Consejo Federal de Educación un protocolo que parece para las escuelas de Finlandia, más o menos. Es un protocolo que no solamente plantea cuestiones muy difíciles de sostener debido a la estructura de nuestras escuelas sino también difícil de poder garantizar en relación a lo que son los chicos, chicas y adolescentes, en general", expresó Canullo.

La gremialista local dij que "para hablar del distanciamiento social en un aula, primero, tenés que ver el tamaño de las aulas y hay cosas que realmente son preocupantes".

"Habla de elementos de protección cuando sabemos que hoy en día, por ejemplo, nosotros una de las peleas que estamos dando es porque nos den más elementos de limpieza a las escuelas y nos den elementos de protección en el momento que vamos a entregar los bolsones de alimentos a las escuelas", agregó.

"Ustedes saben que cada 15 días se hace la entrega de bolsones que eso lo hacen voluntariamente docentes y aparte aprovechamos en esa oportunidad para entregar actividades a quienes no tienen conectividad, son muchos, y acompañar un poco a las familias. La verdad que esta es una tarea que no es obligatoria, es solidaria y hay muchos docentes que lo están haciendo pero con sus elementos propios", sostuvo.

Canullo informó que "todo el alcohol, rociadores, barbijos, guantes, las llevamos nosotras y a las escuelas los elementos de limpieza llegan a cuentagotas".

"Lavandina y todas estas cuestiones creo que se entregaron dos veces, en marzo y ahora en junio y la verdad que es insuficiente. Pensando en esta situación que estamos viviendo, pensar en volver a la escuela y que la escuela sea un lugar donde la gente no se contagie y donde te puedas proteger, es muy difícil", añadió.

SABIENDO CÓMO SON ALGUNAS DE LAS ESCUELAS EN BAHÍA BLANCA, TE DICEN QUE TIENE QUE VER UN DISTANCIAMIENTO SOCIAL INTERNO DE POR LO MENOS UN METRO Y MEDIO ENTRE UN ALUMNO Y OTRO. HAY ESCUELAS DONDE ESTÁN PRÁCTICAMENTE HACINADOS LOS CHICOS.

“Lo que dice el protocolo es que se van a hacer turnos, por ejemplo, un aula de 30 van a ir 15 una semana y 15 la otra, o sea, que van a tener que convivir los dos sistemas, el presencial y el virtual. Con lo virtual seguimos, cuando por supuesto que en ningún momento se garantizó nada del estado en lo virtual, o sea, fuimos al classroom, a las plataformas, todos con nuestros elementos propios, no hubo un relevamiento de qué situación estaban ni las docentes ni las familias".

La titular de SUTEBA local opinó que "es muy difícil de sostener esto y aparte las docentes mismas, o sea, hay situaciones en las familias económicas difíciles, gente que tuvo que pagar por un servicio de internet mejor para poder sostener el trabajo, la verdad que algo totalmente injusto y, aparte, muy difícil de sostener".

ADENTRO TE DICEN UN METRO Y MEDIO DE DISTANCIAMIENTO Y AFUERA, EN EL PATIO, TE DICEN QUE TENÉS QUE TENER UN DISTANCIAMIENTO DE DOS METROS, CUANDO TE DICEN QUE ES TODO LO CONTRARIO, QUE EL PROBLEMA ESTÁ EN LOS INTERIORES, NO EN LOS EXTERIORES.

“La distancia ideal son 2 metros. Hay una parte que habla de que, si apareciera algún caso sospechoso, se aísla a todo ese grupo, o sea, ese chico y todos los chicos que han compartido se los aísla pero la docente le sigue dando clase al otro grupo de 15. No solamente es muy difícil de sostener en relación a los chicos sino que hay una desprotección total del docente y, por ende, de los chicos".

Canullo aseguró que "obviamente, que esa docente si ha estado en contacto pudo contagiarse y ¿cómo hace para dar clase?".

"Cualquiera que haya estado en alguna escuela sabe que no es como antes la docente ni el escritorio y los chicos, no, la docente circula, es muy difícil. Un nene de primer grado, una nena de primer grado que te lleve el cuaderno a corregir, por eso nosotros decimos que esta gente no ha estado en la escuela. Es pensar en una realidad que es imposible de sostener”, subrayó.

“Desde el Sindicato venimos pidiendo que se arme un Comité de Crisis y lo que estamos haciendo es presentamos nosotros a través de nuestros delegados y delegadas un relevamiento donde las cuestiones que preguntamos son, por ejemlo, la cantidad de chicos en grupo de riesgo porque hay también chicos que son inmunodeprimidos o un nene que la mamá esté en un tratamiento oncológico. Después, vamos a tener varias docentes y auxiliares menos porque toda la gente del grupo de riesgo no va a poder volver, una docente de más de 60 años no puede volver, al igual que un auxiliar, las diabéticas, las asmáticas, toda esa gente no va a poder volver", enfatizó.

Además, remarcó que "hay un montón de cosas que organizar que son super difíciles, por ejemplo, ¿vamos a estar en la puerta con el termómetro?".

"Son cosas que la verdad en las escuelas son muy difíciles de garantizar en las condiciones que vivimos", marcó.

"Por eso yo hacía el chiste de lo de Finlandia, nosotros la verdad que tenemos una realidad super distinta en cuanto a la cantidad de personal que tenemos, las aulas, la infraestructura, los baños. Nosotros tuvimos la semana antes de que se suspendan las clases escuelas que estaban en obras, no tenían baños, ya estábamos con el tema de la pandemia y los chicos se lavaban las manos en la cocina”, manifestó.

¿VA A HABER ALGUNA EXPRESIÓN GENERAL DE RECHAZO A ESTA SITUACIÓN POR PARTE DEL GREMIO?

“Nosotros en realidad denuncias podemos hacer a montones y las hacemos, el tema es esto que yo te decía, que se arme algún comité de crisis donde haya presencia de trabajadores y trabajadoras docentes, auxiliares, gente de la comunidad, gente de salud, de Región Sanitaria. Nosotros estuvimos haciendo algunas reuniones con gente de salud del municipio y gente del Consejo Escolar para armar mejor el protocolo de entregas cuando se agudizó el tema de los contagios estábamos preocupados por lo que pasan las escuelas en el momento de las entregas de alimento y nos reunimos con gente de salud del municipio, el Consejo Escolar, la gente de inspección, para armar un protocolo que sea un poco más estricto respecto de la entrega, más cuidadoso, que los bolsones vengan armados, que no tengamos que armar los bolsones de alimentos en las escuelas, que se pueda desinfectar todo", finalizó.