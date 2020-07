Favorable evolución del camionero internado con Coronavirus luego de la aplicación del plasma

La doctora Graciela González Prieto, Directora Adjunta del Hospital Municipal, señaló que "el señor está haciendo una evolución favorable, lenta pero favorable, que tiene que ver con la desinflamación del pulmón", pero aclaró que "no podemos poner la firma que eso fue consecuencia de la transfusión del plasma", indicó a CAFEXMEDIO.

“Uno no puede vincular la evolución del paciente estrictamente a la transfusión con plasma. Los médicos de terapia intensiva y los infectólogos hicieron una reevaluación de la condición del enfermo y decidieron administrar el plasma que, como ustedes bien saben, es algo que está en estudio. Uno no puede todavía porque no hay certificación científica de que esto sea efectivo o no lo sea, hay que seguir esperando", sostuvo González Prieto.

La profesional local explicó que "hay situaciones puntuales en las que se aplica la transfusión y uno sabe que la evolución puede ser favorable a partir de eso y son casos con sintomatología moderada y antes de que aparezcan las complicaciones y, como son ensayos en los que uno está trabajando, se puede intentar administrar en otras condiciones y ver si es efectivo".

"No se puede firmar ni afirmar que a partir de la transfusión haya mejorado", añadió.

"El señor está haciendo una evolución favorable, lenta pero favorable, que tiene que ver con la desinflamación del pulmón y precisamente ese es el punto en el que uno debiera trabajar, antes de que se produzca la inflamación administrar el plasma es cuando uno sabe que va a ser más efectivo porque hay un montón de situaciones bioquímicas o de bioquímica celular que son complicadas de explicar pero no podemos poner la firma que a partir de la transfusión del plasma la evolución fue favorable. El señor ahora está en un proceso de despertar y ver si se puede empezar a retirar el respirador", expresó.

USTEDES EL JUEVES PASADO LE APLICARON PLASMA A ESTE PACIENTE JUNTO CON UNA BATERÍA DE MEDICAMENTOS. ¿LA SITUACIÓN DE SALUD DEL PACIENTE DEL JUEVES A HOY ES MEJOR?

“Es una evolución favorable junto con otro montón de maniobras que se hacen con estos pacientes y que yo les había explicado el día que hablamos. Hay algunas formas de trabajar con el respirador y de posturas de los pacientes que ayudan a la desinflamación pulmonar, entonces, uno debe decir que es un conjunto de situaciones y de decisiones médicas las que ayudan a que la evolución sea favorable. Uno no puede generar falsas expectativas”.

EL TRATAMIENTO QUE USTEDES HACÍAN ANTES DE LA APLICACIÓN CON LAS POSTURAS DEL PACIENTE Y EL RESPIRADOR NO HABÍAN DADO EL RESULTADO QUE SÍ SE DIERON A POSTERIORI DE UNA SERIE DE TRATAMIENTOS EN LOS CUALES SE INCLUYÓ LA APLICACIÓN DE PLASMA.

“No podemos decirlo eso con certeza porque los otros tratamientos y maniobras se continuaron. Uno no puede firmar ni puede afirmar que el plasma haya sido la solución, no lo podemos hacer porque además no tenemos el aval científico para decir en el resto del mundo esto es lo que cura y uno tiene la responsabilidad de no hablar de una cura sobre estos pacientes. Es algo más que se hizo en el contexto de una situación particular de un enfermo y no podemos ser categóricos. Uno tiene que ser muy prudente en lo que dice para que la gente no crea que no importa si yo me contagio el virus y entro en el respirador me van a dar el plasma y me voy a curar", remarcó.

LO IMPORTANTE EN ESTO ES QUE HOY POR HOY PODEMOS HABLAR DE QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE SALUD MUCHO MEJOR DE LO QUE ESTABA LA SEMANA PASADA.

“Hoy y ahora en este momento que yo hablo con ustedes. Ustedes saben que los pacientes de terapia y es lo que nosotros habitualmente les informamos a las familias, les estamos dando una foto del momento en el que hablamos. Esta es la situación ahora y en este momento. ¿Cuál puede ser la evolución? Ojalá que sea cada momento un pasito más adelante y para bien. Con responsabilidad y prudencia podemos decir que empezamos un camino hacia el despertar y hacia la retirada del respirador", subrayó.

¿SE FIJAN USTEDES UNA CANTIDAD DE HORAS O DE DÍAS DETERMINADOS O ESTO ES UN AVANCE QUE NO MARCA UN TIEMPO DETERMINADO?

“No. Lamentablemente en los pacientes de terapia uno nunca establece ni tiempos ni plazos, es un momento a momento como yo le estoy diciendo, es ahora y en este rato. No sé si dentro de dos horas, dentro de quince minutos o a la noche esto se complique o al contrario vaya para mejor. Lamentablemente con los pacientes graves en terapia las cosas son demasiado dinámicas y cambiantes como para establecer plazos".