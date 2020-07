El efectivo que se contagio de coronavirus en Villa Floresta publicó una carta en redes sociales

El alcalde mayor, oriundo de Pringles, quien trabaja en la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta, emitió un comunicado "pidiendo disculpas a la comunidad por haber traído el Covid a su pueblo".

Minutos más tarde, ante la cantidad de mensajes y comentarios recibidos, decidió cerrar todas sus cuentas en redes sociales.

A través de Facebook, Mario Iturralde compartió este sentido mensaje:

"Soy Mario Iturralde ciudadano de Coronel Pringles y como la mayoría sabe, soy el primer caso de Coronavirus en nuestra ciudad, quiero pedir disculpas por haber traído el virus a nuestro pueblo. Pero sepan que no fue intencional, como ya escucharon varios audios que se están viralizando, yo trabajo en Bahía Blanca y no en Olavarría como se dice, soy un funcionario público y como tal, mi responsabilidad es ir a trabajar sin importar las circunstancias para que a mi familia no le falte nada. Trato de cumplir lo más posible con los protocolos de seguridad por el bien de mi familia y los que me rodean, pero hoy me doy cuenta que no fue lo suficiente.

Por otro lado, me da mucha impotencia que haya personas que no les importa la salud de otros y lo primero que hacen es viralizar un audio con nombre apellido y dirección como fue mi caso, preocupando a familiares, amigos y al resto de la población por la cual tuve que optar a tener que desactivar mis redes sociales. Y para finalizar quiero agradecer a todas las personas que por un medio u otro me brindaron apoyo y mensajes de aliento, incluso hasta gente que no conozco y eso lo respeto de corazón y les doy mi mayor gratitud y muchas bendiciones".