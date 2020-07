En defensa de Kicillof, Bevilacqua compartió duras críticas al senador De Leo y al ARI: "Dejen de poner palos en la rueda"

El Jefe comunal de Villarino, Carlos Bevilacqua, junto a sus pares, los jefes comunales de Chivilcoy, Necochea, Salliqueló, San Pedro y Tres Arroyos sentaron postura entre los cruces del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El senaador bahiense había manifestado que "millones de bonaerenses están en la lona por tener al peor gobernador del país en el manejo de la pandemia"

Los ataques realizados por la Coalición Cívica ARI hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof no fueron bien recibidos en la Provincia y rápidamente salieron a responderles desde el oficialismo. Al mismo tiempo, en las últimas horas se conoció un pronunciamiento de seis intendentes bonaerenses provenientes del vecinalismo y Consenso Federal que apoyaron el accionar del Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus. Además, expresaron críticas al espacio que lidera Elisa Carrió, a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.



El “grupo de los seis” está conformado por los alcaldes vecinalistas Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea), Juan Miguel Nosetti (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Carlos Bevilacqua (Villarino). Los mismos buscan una tercera posición entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y en la pandemia mantienen una actividad colaborativa. No obstante, salieron a bancar a la Provincia ante la actitud beligerante que adoptó un sector de la oposición.

A través de un comunicado denominado “la solidaridad es nuestra única respuesta”, los jefes comunales del interior bonaerense expresaron: “los intendentes que conformamos este grupo de trabajo independiente vemos, azorados, como diferentes sectores políticos que hasta hace poco tiempo gobernaron nuestro y la Provincia están utilizando esta terrible coyuntura que estamos padeciendo todos los argentinos, para tratar de obtener algún tipo de rédito político”.

En ese sentido, expresaron que “hoy el gobernador Axel Kicillof y todo su equipo de colaboradores, funcionarios y profesionales de la salud trabajan incansablemente para pelear esta crisis, y creemos necesario y conducente que aportemos nuestras ideas también desde el disenso, pero no la crítica estéril que tanto daño nos ha hecho a nuestra sociedad”.

Asimismo, resaltaron el trabajo coordinado entre Nación, Provincia y municipios en los cuales “se puso en condiciones un sistema de salud que se encontraba devastado, con una infraestructura edilicia en ruinas, deudas millonarias y hospitales en condiciones de ser utilizados desde el 2015 que, por decisión política de la ex gobernadora Vidal y de ex presidente Mauricio Macri, no estaban en funcionamiento”.

Más adelante, afirmaron: “Es por lo antes expuesto que exigimos a la Coalición Cívica ARI prudencia y solidaridad, que dejen de poner palos en la rueda a la gestión provincial y se sumen a trabajar por las y los bonaerenses, que hoy más que nunca necesitan que su esfuerzo no sea en vano”.