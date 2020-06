"En Bahía Blanca hemos pasado las 8000 causas por incumplimiento de la cuarentena"

Esas fueron las palabras del Fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez, quien aclaró que "las causas han disminuido en las últimas semanas cuando, antes, se registraban 200 actas diarias". “Tenemos muy pocas denuncias. Han disminuido mucho pero esto es razonable porque, al aumentar los permisos y las actividades, obviamente, hay menos gente que incurre en un delito", indicó a CAFEXMEDIO.

“El número de causas ha disminuido en los últimos tiempos, obviamente, a partir de la flexibilización que fue paulatinamente dando el municipio con lo cual eso tiene una incidencia directa con la disminución de las causas. No tenemos el ritmo que teníamos originariamente que era razón de 200 causas por día en la jurisdicción. Entre las dos fiscalías, hemos pasado las 8000 causas por infracción al artículo 205”, sostuvo Ulpiano Martínez.

El Fiscal local informó que, por el momento, no se ha concretado ninguna condena efectiva.

"Algunas causas han avanzado, se han dictado procesamientos. Es una cantidad de causas imagínese usted que estamos evaluando, algunas tienen algún grado de probabilidad, hemos trabajado bastante en pedidos de devolución de vehículos que se encontraban inmovilizados y en algunos casos puntuales también de pedidos de ofrecimiento de prueba. Imagínese que atender ese número de causas no es posible, por ahora, como nos gustaría en realidad”, expresó.

USTED NOS HA CONTADO QUE ALGUNA GENTE HABÍA REITERADO LA INFRACCIÓN

“Nosotros tenemos algunas causas que están en concurso con algún delito de resistencia, atentado a la autoridad, esas las vamos a atender en primer lugar, después, algunas causas que son violaciones reiteradas de cuarentena, o sea, son reiterantes que también le vamos a dar alguna prioridad y así iremos absorbiendo las causas en la medida de nuestras posibilidades buscando soluciones. También hemos evaluado la posibilidad en algunos casos de buscar soluciones alternativas como suspensiones de juicio a prueba o algún acuerdo. Todo orientado a colaborar con esta cuestión de la pandemia, las cuestiones económicas y servicios comunitarios a hospitales".

"No nos olvidemos que aquí los delitos federales se han seguido cometiendo, las causas han seguido tramitando, no se ha paralizado el movimiento de causas”, remarcó.

¿ACTUALMENTE INGRESAN CAUSAS POR VIOLACIÓN A LA CUARENTENA?

“Yo particularmente impulsé tres causas que a mí me hacían sospechar la existencia concreta de un delito. Si usted recuerda fueron la causa HAM 1, HAM 2 y otra que fue una denuncia del Intendente de Monte Hermoso que se estaba divulgando que permitía que ingrese gente enferma con coronavirus, un audio que se había viralizado. Después tuve intervención en dos causas por denuncias que fueron las denuncias de los intendentes de Bahía y de Villarino en el caso del Parque Eólico y una denuncia que formalizó acá un periodista relativa a un geriátrico".

Ulpiano Martínez explicó que, "en esas causas, nosotros hicimos una investigación con la Policía Federal y, salvo esta última que le mencioné, están casi terminadas y no hemos podido detectar la comisión de ningún delito".

"No todo contagio es delito y porque hay como un estado de pánico. Mañana usted tiene los síntomas de coronavirus ¿y hay que empezar a investigar en la radio si es el autor de un delito? ¿que se lo contagió? Entonces, cada hecho de contagio no importa un delito", añadió.

"Lo que nosotros hemos visto que, por ejemplo, cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, aparecen versiones inimaginables. Yo tengo que empezar a chequear, cada uno da su versión, si estuvo en una fiesta, si uno estuvo con una amante o con una novia y esto es muy difícil, es una casa de brujas. Tenemos que, por un lado, cumplir nuestra obligación de investigar un delito, llevar tranquilidad a la gente, que no se persiga y que no vea en esto, en cada hecho de contagio, un presunto delito de un irresponsable que sabiendo que estaba infectado contagió porque no es eso en todos los casos y es muy difícil”, sostuvo.

HOY PRÁCTICAMENTE NO HAY DENUNCIAS POR VIOLACIÓN A LA CUARENTENA EN SU JUZGADO.

“Muy pocas en relación a las que había antes. Siguen ingresando, siguen existiendo casos pero son menores, han disminuido mucho, pero esto es razonable porque, como yo le decía, al aumentar los permisos y las actividades, obviamente, hay menos gente que incurre en un delito".