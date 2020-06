Ricardo Pera: "Parar el transporte público por dos trabajadores contagiados sería una locura"

Así lo expresó a CAFEXMEDIO el Secretario General de la UTA local, al referirse a los dos empleados de taller que ayer dieron positivo de COVID-19. "Los dos están estables. Gracias a Dios ninguno de ellos está manejando colectivos", sostuvo. "Son casos que vamos a tener que ver cómo va sucediendo. El contagio arriba de las unidades no está porque el colectivo está continuamente desinfectado. Sí esto se agrava, tendremos que encontrar la punta del ovillo", remarcó.

“Nosotros tuvimos un problema muy parecido en la 212, en Buenos Aires y también surgió en el taller porque tienen una comunicación de proveedores, de cobradores, un montón de gente que entra y sale, con todos los protocolos y queda la duda de si será entre los compañeros, si será alguien de afuera, si será en la casa. El virus sabe uno que te podés contagiar en cualquier momento, tengo a mi hija que es doctora en bioquímica y lo que me cuenta de lo que pasa en Neuquén también, de lo insólito que es porque por momentos no tienen nada y al rato están en emergencia", indicó Pera.

El gremialista local comentó que "el más chiquito, tiene 23 años, está en la parte de electricidad del taller, vive con la abuela y cuenta que no ha hecho nada raro".

"Los dos están estables pero no dejan de proeucparnos. Fueron los dos con el mismo síntoma, o sea, fiebre. No sabemos mucho más que eso. Gracias a Dios no afectó a la parte, ninguno de ellos está manejando colectivos, los mecánicos solamente después que hacen algo arriba del colectivo, todos los colectivos son desinfectados. Está bien que las empresas desinfecten el taller pero van a tener que tener mucho cuidado con lo que entra y con lo que sale", subrayó.

EN ESTE SENTIDO PRIMÓ ALGO QUE FUE ESENCIAL PORQUE EN UN PRIMER MOMENTO DIJERON, BUENO, SE PARA TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN ALGUNAS REDES SOCIALES, Y ME PARECE QUE PRIMÓ LO LÓGICO QUE ERA, BUENO, A VER, CÓMO PODEMOS HACER PARA NO DEJAR SIN TRANSPORTE PÚBLICO A LA GENTE QUE LO NECESITA PARA IR A TRABAJAR EL LUNES Y A SU VEZ GENERAR UN ÁMBITO DE TRANQUILIDAD A AQUELLOS TRABAJADORES HACIENDO LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN CORRESPONDIENTE.

“Cuando se tiró la idea me pareció un disparate. La Cooperativa tuvo su problema en el Hiper no te iba a cerrar todas las cooperativas de la ciudad. Uno sabe que somos una actividad que el Presidente dijo esencial. La gente no tiene que andar pero el transporte sí y, aquel que no tiene en qué moverse, lo tiene que utilizar, con los protocolos y todo eso y de la noche a la mañana vos aparecés con dos casos y le parás el transporte en su generalidad, en su totalidad, a mí me pareció una total locura en el momento cuando lo tiraron, me pareció que era una cosa de locos", mencionó.

"Tenés 250 trabajadores por cada empresa, entonces vos decís, ¿se me hará un virus encadenado que no parará más? ¿se habrán contagiado más compañeros?. Yo entiendo en este caso a todos los actores porque la verdad que cada uno de esto disentimos dentro de nuestro propio gremio. Yo era de la idea de que el transporte tenía que seguir sí o sí y que lo que tenemos que encontrar es cómo pasó esto pero además de eso cuidarnos. Hay que cuidarse más que nunca porque lo están diciendo todos los que saben, se vienen los dos meses más bravos, va a haber que cuidarse, no hay otra alternativa”, remarcó.

Pera comentó que "en el colectivo estamos protegidos pero el problema es que después te bajás del colectivo y te encontrás con la vida real, vas a hacer los mandados, vas a tu casa, entrás, salís".

"Uno conoce todo lo que ellos hacen en su trabajo y conocemos que respetan los protocolos, lo que hacen en sus casas ya uno no lo sabe. Creo que son responsables porque saben que pertenecen a una actividad que es de riesgo y todos tienen familia. Uno de los chicos afectados me dijo me siento mal por mis compañeros. Por otro lado, tampoco le podemos transmitir a la gente que toma el colectivo todo el día, vamos a parar el colectivo porque hay una cantidad de casos en el país, de 2000 y pico por día, hay dos casos en Bahía y nosotros paramos el transporte. Me pareció llevarle a la gente más intranquilidad de la que ya tiene, un problema más de los que ya tiene y gracias a Dios nos escucharon y me parece que fue razonable", manifestó.

El titular de UTA aclaró que "los choferes y los mecánicos tienen un protocolo cada uno y todos usan los barbijos".

"Me parece una locura que paremos el transporte pareciera como que está todo el transporte infectado y no. Son casos que vamos a tener que ver cómo va sucediendo. Si se agrava y se hace una cadena como le pasó al Hiper, Dios quiera que no, veremos, cerraremos los talleres, veremos cómo hacemos con los colectivos, usaremos donde el contagio no está. El contagio arriba de las unidades no está porque el colectivo está continuamente desinfectado, o sea, uno entra, sube, y no aguanta el olor a lavandina arriba del colectivo", afirmó.

“Parecían que habían pasado tres meses y no tuvimos ningún caso y nos parecía que a nosotros no nos iba a pasar y nos pasó en el lugar que menos pensábamos. Todos tenemos una vida después del trabajo y ese es el problema, muchas veces capaz que nos contagiaron en otro lugar, en cualquier otro lugar y no en el transporte. Vamos a ver cómo sigue, siempre atentos a la salud de nuestros compañeros. Si esto se agrava, tendremos que encontrar la punta del ovillo pero no sé por qué tenemos confianza de que va a ser muy cortito el tema, fue tomado muy rápido todo pero me parece que no va a pasar más de ahí. Espero que Dios nos ayude en eso", finalizó.