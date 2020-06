"Estamos tratando de establecer cómo se contagiaron los trabajadores del transporte público"

Esas fueron las palabras de Tomás Marisco, Secretario de Espacios Públicos y Movilidad Urbana, quien informó que, además, "fueron aisladas otras 32 personas, 14 de Bahía Transporte y 18 de Rastreador Fournier". "No pensamos suspender totalmente totalmente el servicio porque, en realidad, sería estigmatizar de alguna manera el transporte público en general", indicó a CAFEXMEDIO.

“La verdad que fue un fin de semana en donde tuvimos que estar muy atentos a eso y obviamente preocupados y ocupados pero tratando, sobre todo, que los usuarios del transporte público se vean lo menos afectados y siempre resguardando también la salud de los trabajadores”, sostuvo Marisco.

El funcionario local explicó que "el área de epidemiología y, obviamente, la Secretaría de Salud, están tratando de establecer los nexos".

"Sí obviamente lo que se pudieron establecer son los nexos de esas personas con otros trabajadores por lo cual hay aislados, en este momento 32 personas, 14 de Bahía Transporte y 18 de Rastreador Fournier. Entre los dos contagiados, no tuvieron contacto entre sí. Sí tuvieron una persona en común, otro trabajador, así que va a ser la primera persona a la que se le haga el hisopado, esa tercer persona”, remarcó.

HABLABA RECIÉN CON RICARDO PERA Y DECÍA A NOSOTROS NUNCA SE NOS PASÓ POR LA CABEZA SUSPENDER TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR LO MENOS EN ESTA SITUACIÓN. ¿LO MISMO PENSARON USTEDES?

“Suspenderlo totalmente no porque en realidad sería estigmatizar de alguna manera el transporte público en general y además ni siquiera es un foco que se detectó después de un contacto en una unidad sino que fue en dependencias de las empresas, en los talleres. Lo que hicimos es recalcular un poco sobre todo para extremar las medidas sanitarias y también obviamente con 32 trabajadores menos el sistema, si bien ya veníamos prestando un servicio más restringido por cuestiones operativas, había que reacomodar por eso por ahí un servicio mínimo durante estas primeras horas pero ya volviendo a la normalidad de estos días a las 13 hs”, subrayó.

¿EN PRINCIPIO LA DESINFECCIÓN ES SIMILAR A LA QUE VENÍAN REALIZANDO O TIENE ALGUNAS OTRAS CARACTERÍSTICAS?

“En las unidades se realiza diariamente y obviamente se agudizaron y lo que sí hicimos mayor foco, repito, en talleres y dependencias pero muchas veces no pasa por la desinfección de las áreas o de las superficies sino también por extremar los cuidados personales a la hora de los contagios. Hacemos mucho hincapié en el contacto entre los trabajadores. Las materas se prestan a eso también así que siempre hacemos hincapié en que no compartan el mate, el uso del barbijo pero está claro que también pasa mucho por la responsabilidad personal. Los cuidados personales son fundamentales”, aseguró.

¿EN PRINCIPIO ESTAS PERSONAS QUE ESTÁN AISLADAS VAN A ESTAR AISLADAS POR 14 DÍAS O VAN A ESPERAR ALGÚN OTRO SÍNTOMA PARA PODER REALIZARLES LOS CONTROLES PERTINENTES?

“En principio, por supuesto, los 14 días y, si en la primera semana, muestran algún síntoma obviamente hisopar pero como dije hay una persona que por haber tenido contacto con ambos, que podría haber sido también el nexo, a esa persona sí directamente se la iba a hisopar. A los otros, se espera también si hay algún tipo de síntoma”, aclaró.

¿TIENEN PRECISIÓN SI ALGUNA DE ESTAS PERSONAS, SÉ QUE ESTÁ TRABAJANDO EPIDEMIOLOGÍA, TUVO CONTACTO CON ALGUNAS DE OTROS CONGLOMERADOS?

“En principio, yo no tengo ese dato, hasta ayer no lo teníamos, tampoco la gente de epidemiología sigue trabajando, te mentiría si te respondo con certeza”, expresó.

¿ESTO VA A ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO O SE PUEDEN ARREGLAR IGUAL?

“Como ya veníamos prestando un servicio restringido respecto a lo que es la normalidad hoy por hoy si bien como dije al principio había que recalcular algunas cuestiones operativas no hace mella en lo que vemos en la calle o en las frecuencias, en la prestación del servicio en general. Tratemos que esto se encapsule acá como ha pasado en otros lados y que no tengamos más bajas primero por la salud de todos, la salud de los trabajadores en sí y después también para que no haga mella en el servicio. Así que de momento no se trastocaría el servicio, si se llega a dar más baja de trabajadores por supuesto que en algún momento habrá que ver qué pasa puertas para afuera”, finalizó.