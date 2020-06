"No todos los pacientes de COVID están en condiciones de recibir el tratamiento con plasma"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela Gonzélez Prieto, Directora Adjunta del Hospital Municipal, al referirse a los motivos por el cual no se aplica éste método en el camionero que se encuentra internado luego de contraer el Coronavirus en Bolivia. "Continúa en terapia intensiva, conectado al respirador. Estamos evaluando alguna maniobra terapéutica porque está inflamado un poco más su pulmón", indicó a CAFEXMEDIO.

“El señor continúa internado en la terapia intensiva, es su octavo día de internación, sigue conectado al respirador y estamos evaluando alguna maniobra terapéutica porque está inflamado un poco más su pulmón. Estamos trabajando mucho con él y evaluando algún otro diagnóstico asociado a esta situación”, sostuvo González Prieto.

¿NO SE HA EVALUADO LA POSIBILIDAD DE HACER UN TRATAMIENTO CON PLASMA?

“El tratamiento con plasma tiene unas indicaciones muy precisas y no es este paciente el que reúne esos criterios para recibir el plasma. Tiene que ser en tiempos más tempranos de la enfermedad y con otras características de enfermos. En enfermos tan graves, por lo menos, el protocolo no los incluye. Esto se puede llegar a modificar en algún futuro, según los resultados que se tengan, pero, en principio, este señor no tenía indicación para recibirlo".

La médica deportóloga bahiense explicó que "ahora lo que hay que hacer es trabajar mucho con los médicos de terapia que están trabajando mucho con el resto de los profesionales para que esa inflamación que se está produciendo en el pulmón vaya desapareciendo y ver si no hay alguna otra situación patológica que este virus puede desencadenar”.

“Todos estos son tratamientos que están en estudio entonces se fijan criterios de inclusión y de exclusión para recibir la medicación. Entre los criterios de inclusión, se fija un periodo de tiempo desde el inicio de los síntomas, la edad de los pacientes también y un montón de otras características que tienen que reunir para hacerlo y este señor no las reunía. Por esa razón, no se la trata con el plasma", remarcó.

DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PROVINCIA, HOY, SI NO TIENE MÁS DE 65 AÑOS O NO TIENE ENFERMEDADES DE BASE HOY POR HOY NO SE ESTARÍA APLICANDO EL PLASMA.

“Son varios los criterios de inclusión. Hay que evaluar bien la condición del enfermo y algunas otras situaciones que son importantes para que pueda recibirlo. Es importante esto que yo le marco sea en donde más se trabaje, pueden ocurrir otras complicaciones que están descriptas en estos pacientes, asociaciones con otras neumonías, los tromboembolismos de pulmón que pueden aparecer. Estamos en un momento que habíamos mencionado que podían aparecer ciertas complicaciones que lamentablemente es lo que pasa".

RESPECTO DEL TRABAJO CON EL RESPIRADOR ARTIFICIAL QUE ESTÁN HACIENDO LOS MÉDICOS CON ESTE PACIENTE ¿CÓMO ES EL TRABAJO EN SÍ?

“El respirador es una máquina que responde a las necesidades del enfermo para asistirlo en un trabajo que no está realizando. Lo que uno hace es ver si necesita un trabajo absoluto del respirador, si maneja en ello cantidad de oxígeno, cantidad de presión habitual y alguna otra presión que se asocia lo que trata de hacer es que los alvéolos, las partecitas más chiquitas del pulmón que no están trabajando vuelvan a ese trabajo, para eso se hacen maniobras que se llaman maniobras de reclutamiento para volverlos a traer a su trabajo habitual y después posiciones del enfermo para hacer que ese edema y esa inflamación que tiene el pulmón empiece a bajar. Se cambian las posiciones de los enfermos, se los pone boca abajo para hacer que esa parte que siempre está apoyada sobre la espalda y la cama al rotarlos de posición es como que se desinflamen".

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE SU MUJER Y DE LOS CHICOS QUE TAMBIÉN ESTÁN INTERNADOS EN EL MUNICIPAL?

“La esposa y los chicos están bien, con sintomatologías leves, afortunadamente. La señora lo que ha referido desde el ingreso es una sensación de falta de aire que ha ido disminuyendo en la manifestación, es una falta de aire con algún esfuerzo pero no ha progresado en su cuadro clínico con ninguna complicación y los chiquitos están bien”.

¿NECESITAN IMPERIOSAMENTE ESTAR INTERNADOS?

“A veces eso se hace por una cuestión sanitaria que tiene que ver con otro montón de cosas que son importantes, por el momento preferimos que se queden con nosotros hasta que la señora ya esté absolutamente sin síntomas y pueda regresar a su casa con los chiquitos”.

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA PERSONA, EL CAMIONERO, CONTRAJO CORONAVIRUS FUERA DE LA CIUDAD ¿SE PUEDE DECIR O SOSPECHAR QUE HAY UN VIRUS MÁS FUERTE EN ALGÚN LUGAR QUE OTRO?

“No. Lo que nosotros siempre decimos es que las enfermedades no atacan a todas las personas de la misma manera, tiene que ver también con alguna cuestión propia, podemos tener dos pacientes internados por la misma neumonía o por el mismo germen, uno evoluciona bien, viene a la guardia, lo vemos, se puede ir a su casa y está tranquilamente internado, inclusive puede seguir su trabajo con una neumonía bacteriana y otro con la misma neumonía bacteriana necesita internación, necesita la asistencia de un respirador, vuelve a complicar mucho y después puede irse de alta o no, o se puede morir también.”