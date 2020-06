"Un sistema de transporte no subsiste si no está subsidiado"

Esas fueron las palabras de Ricardo Tapia, ex Presidente de Sapem Transporte, quienm aseguró que el "panorama pre Covid era complicado y la pandemia detonó el sistema". Al referirse a su salida del cargo, aseguró a CAFEXMEDIO: "Yo decidí dar un paso al costado para dedicarme a mi actividad privada y de ninguna manera me pidieron la renuncia".

“Yo ejerzo el Derecho Laboral activamente más allá de asesorar empresas y, por el cúmulo de tareas, sería una irresponsabilidad de mi parte no tener una dedicación porque el estudio realmente con este panorama nacional, local, provincial, estamos sobrepasados de trabajo. Le planteé al Intendente mi necesidad de abocarme a mi profesión, se presentaron los proyectos correspondientes, que se están cumpliendo y cerré una etapa en esta nueva función”, indicó Tapia.

El ex funcionario explicó que "nosotros veníamos trabajando en distintos proyectos antes del Covid y después del Covid y esos proyectos son el camino que se está tomando".

"Va a haber una transformación seguramente del sistema que ya se está anunciando, el sistema del transporte local y cumplí con los objetivos que teníamos y, de mutuo acuerdo, yo decidí dar un paso al costado por una necesidad laboral personal de mi actividad privada que es ejercer la profesión y de ninguna manera me exigieron la renuncia", remarcó.

¿QUÉ ENCONTRASTE CUANDO INGRESASTE Y CON QUÉ DEJASTE A LA SAPEM?

“Cuando ingresamos encontramos un sistema de transporte que no subsiste si no está subsidiado, no subsiste si no tiene la asistencia del estado y encontramos un defecto del transporte local que viene de hace más de 20 años y una empresa que fue creada por una necesidad que tuvo que salir el estado municipal a rescatarla, a crearla para hacerse cargo de tres líneas por la fuga de Plaza y de Mayo", subrayó.

Tapia afirmó que el "panorama ya pre Covid era complicado, era complejo, más allá de que se hizo un trabajo bárbaro de capitalización, fue premiada la empresa por el servicio que prestaba y las finanzas desde fin de año pasado hasta el comienzo del Covid ya venían con una necesidad de tomar medidas porque el año pasado Nación se sacó de encima los subsidios, únicamente paga los atributos de SUBE, que son los descuentos y la provincia baja un subsidio".

"Este subsidio antes alcanzaba para pagar los sueldos y, hoy por hoy, no alcanza para el combustible", agregó.

"Hicimos distintos planteos, después llegó el Covid que detonó el sistema lógicamente porque hemos tenido de un 95.5 de pasajeros que están utilizando el servicio, el ingreso genuino, que es la venta de pasajes, es significativa la baja y lógicamente esto precipitó medidas de preceptos que hemos presentado. Estos preceptos fueron la aplicación del artículo 223, se bajan las cargas sociales. Últimamente se ha anunciado un proyecto de una transformación de pase de determinada cantidad de personal y en miras a lo que se frenó son el proceso licitatorio porque el Covid lógicamente ¿cómo vas a llamar a licitación si hoy por hoy es insustentable con relación a la venta de pasajes?", sostuvo.

Tapia dijo que "tuvimos la colaboración constante, se hizo un convenio muy bueno entre FATAP y la UTA, en miras a optimizar y a trabajar y a hacer una mesa de conversación de estudios que en lo que respecta a Bahía Blanca hay que hacer un relevamiento de todos los recorridos y actualizar los que hace 23 años y optimizar los recursos y optimizar el transporte para que sea medianamente rentable y que sea óptimo también en cuanto a servicio".

"Esto es cómo lo dejamos y cómo se va a seguir trabajando en esta misma línea y tenemos una colaboración constante con un Intendente comprometido, con un gremio plenamente colaborador porque entiende la situación porque se unió todo el interior del país, por la gran diferencia que hay entre el AMBA y el interior del país, por la diferencia de IPK", manifestó.

"Tenemos menos relación de kilómetro con pasajero y se va a tratar de hacer un equilibrio en todas las líneas, no sé si el día de mañana van a existir las líneas que existen hoy pero sí van a existir distintos recorridos. Ya se ha hablado y el secretario de Movilidad lo ha manifestado que se está haciendo un relevamiento de anillos”, añadió.

¿EN TU PERSPECTIVA ESTABA LA POSIBILIDAD DE PASAR TRABAJADORES AL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE OFICIEN DE INSPECTORES EN LO QUE ES EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y

PAGO?

“Ese es uno de los proyectos que se está estudiando porque realmente un cuerpo especializado de inspectores, la vigilancia y la sanción o la infracción no entra a la Sapem o al ente que administre o gerencie pero sí redunda en el porcentaje de gerenciamiento del sistema. Otra de las patas de ingreso genuino es el gerenciamiento del ingreso de parquímetros".

"Si bien la Sapem, o el ente, no tiene facultades de fiscalización, sí tiene que haber una coordinación entre la secretaría o la repartición que controles los inspectores para que efectivamente la gente pague el parquímetro y eso redunda en la inyección del sistema del porcentaje de gerenciamiento", expresó

¿YA HABÍAS CHARLADO ESTA POSIBILIDAD O SURGIÓ DESPUÉS QUE TE FUISTE VOS?

“Surgió sobre el final. Sí una transformación de recursos humanos. En ningún momento las variables son las personas, en ningún momento la variable es el laburante, en ningún momento se va a dejar sin trabajo a la gente. Hoy, en Sapem, trabajan más de 200 personas", finalizó.