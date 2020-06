Bajo un estricto protocolo, el Municipio de Villarino le comunicó al Parque Eólico los requisitos para el reinicio de obras

Así lo expresó en CAFEXMEDIO el Secretario de Gobierno de la Comuna, Gonzalo Silva, quien destacó el diálogo entre los intendentes Hector Gay y Carlos Bevilacqua para coordinar acciones conjuntas, como por ejemplo que aquellos ciudadanos que no pertenezcan a Villarino, deben alojarse en ese distrito con una cuarentena previa.

“Al día de hoy las actividades en el parque eólico Vientos del Secano en Mayor Buratovich se encuentran todavía suspendidas preventivamente. Se cerró el parque ni bien se conoció el primer caso el 8 de mayo", mencionó el funcionario medanense.

"Desde ese momento, el comité de crisis, principalmente la Dra. Silvia Aure, nuestra secretaria de salud, con el secretario de Legal y Técnica y secretaría de gobierno hemos estado en contacto casi a diario con los directivos, tanto el director de obra del parque como el director ejecutivo de la empresa adjudicataria que es Envision y hoy en día le hemos notificado de ciertos requisitos que deben cumplimentarse en forma estricta para que el intendente municipal y el comité de crisis nuevamente emita un acto administrativo de reinicio de obra”, destacó Gonzalo Silva.

ESE PROTOCOLO QUE SE HA PEDIDO ES BASTANTE EXIGENTE.

“Sí. En primer medida nos preocupaba el tema del tránsito y la circulación de aquellos trabajadores entre distritos, principalmente entre Bahía Blanca y Villarino, por esta razón el intendente municipal Carlos Bevilacqua se comunicó con el Intendente de Bahía Blanca, con Héctor Gay, y se han puesto de acuerdo y creen que la mejor manera es que todos los trabajadores del parque que no sean de Villarino y vayan nuevamente a prestar servicios en dicha obra estén alojados en hoteles de Villarino".

"Obviamente la empresa antes de que el subcontratista lleve a su personal a diferentes hoteles tiene que presentar un hisopado negativo, hacer cuarentena obligatoria 14 días en ese hotel donde van a ser monitoreados, en primer lugar, por la secretaría de salud en forma diaria, por el tema si alguno tiene algún síntoma o ver el estado de salud diario que van teniendo y, por otro lado, la Dirección de Turismo con los hoteleros por si hay algún tipo de observación, es decir, si alguna persona se fue o incumplió, o cualquier cosa, por esa manera también los va a hacer firmar una declaración jurada de la hoja de ruta de donde vienen y de qué empresa son. Una vez que pase los 14 días de cuarentena nuevamente se le hará un hisopado para estar seguros que no contienen Covid positivo".



Silva agregó que "a su vez no solo eso sino se le ha solicitado también un protocolo general del funcionamiento de la obra principalmente donde hoy está siendo estudiado por los asesores en Seguridad e Higiene de nuestro municipio que calculo que en estos días ya está el ok. Hubo dos o tres observaciones que se hicieron pero ya estaría casi listo. Después tiene que también informarnos cuál es el médico que va a estar en el parque y cuáles son los convenios de traslado por ART que tengan también cada una de las empresas del parque. Así que, bueno, la verdad que son varios requisitos. También quiero aclarar que con toda buena voluntad los directivos de la empresa están haciendo todo para poder cumplimentar esto lo antes posible”.

“Nosotros sabemos que es una obra que está exceptuada a nivel nacional por una disposición administrativa nacional pero, bueno, en su momento cuando surgió el brote precisamente en este trabajador de este parque, la Salud Pública está por encima de todo, entonces, tanto nuestro intendente como todo el comité de crisis ha tomado la decisión de lo principal es cuidar a nuestros vecinos de Villarino y en ese sentido hemos extremado todas estas medidas para que pueda reactivarse el parque pero teniendo la mayor de la seguridad o minimizar al máximo el riesgo que tenga de poder surgir algún otro caso, entonces, en ese sentido tenemos que ser muy estrictos. La verdad que también uno tiene que resaltar el contacto diario con los directivos de la obra porque si no hubiese buena voluntad de hacerlo sería un tema mucho más tedioso.”

ME PARECE QUE TAMBIÉN HABLA DE LA ALTURA POLÍTICA CUANDO DOS PERSONAS QUE ESTÁN AL FRENTE DEL MUNICIPIO SE PONEN DE ACUERDO, HABLAN, PROFUNDIZAN LA SITUACIÓN Y NO ESTABLECEN UNA PELEA SIN SENTIDO MUCHAS VECES DE TE DEJO ENTRAR, NO TE DEJO ENTRAR, PASÁS, NO PASÁS, ESTOY DE ACUERDO, NO ESTOY DE ACUERDO.

“Seguro. Fue un mal entendido cuando fue el tema de la hotelería. Nosotros somos un distrito de la región donde nos nutrimos mucho de Bahía Blanca y siempre la intención es trabajar en conjunto y trabajar en el desarrollo de la región. La gente no quiere la pelea política del intendente con otro intendente o de diferentes posturas. Hoy tenemos que trabajar para cuidar a los vecinos de toda la región. Eso me parece que es lo más importante y me parece que son momentos de diálogo, de comprensión y de llegar a consensos.”

¿HAY ALGUNA FECHA ESTIMADA DE QUE SE VUELVA AL TRABAJO NORMAL DENTRO DE LO QUE ES EL PARQUE?

“Hasta hace un ratito atrás estuve hablando con unos dueños de los hoteles donde hay una de las empresas que ya está llevando personal a Pedro Luro y si durante esta semana las empresas se instalan en Villarino después de ahí se pasan esos 14 días de cuarentena obligatoria y calculo que los demás requisitos del protocolo que le hemos exigido estarán totalmente finalizados. Calculamos que dentro de 21 días, alrededor, estaría pudiendo nuevamente reiniciarse la obra, pero, bueno, son todos estimativos porque hasta tanto todas las empresas no estén alojadas en hoteles de Villarino y de ahí empezar a contar los 14 días de cuarentena, bueno, son fechas que van a ir variando según esta situación.”

¿LOS TRABAJADORES QUE SON DE AFUERA VAN A SER ALOJADOS EN VILLARINO?

“Sí. Son 8 subcontratistas de la empresa madre que es Envision y ahí entre todas las subcontratistas el 60% ya es de Villarino, el resto, que la mayoría ya está alojada en Bahía Blanca, nosotros le hemos solicitado que esas personas vayan y se alojen en Villarino y hagan la cuarentena y si viene algún técnico o alguna otra empresa que tiene personal de otra provincia, o sea de otro país como han ido a otros parques tanto de Polonia, de Brasil, sí o sí tienen que venir con un hisopado negativo, 14 días de cuarentena y nuevamente se hace un hisopado al terminar la cuarentena para asegurarnos la parte sanitaria. Eso es lo que se le ha exigido.”

LOS QUE SON TRABAJADORES QUE VIVEN EN BAHÍA, POR EJEMPLO, HAY MUCHOS QUE VIVEN EN BAHÍA BLANCA PORQUE TIENEN RESIDENCIA EN BAHÍA BLANCA ¿CÓMO SERÍA LA SITUACIÓN? ¿ELLOS PUEDEN IR DIARIAMENTE O TIENEN QUE DEFINITIVAMENTE ALOJARSE EN EL DISTRITO?

“No. Alojarse en el distrito. Ellos han hecho una propuesta, se está evaluando, porque generalmente trabajan cuatro semanas por una de vacaciones o de franco, así que, en primer lugar, estarían siendo alojados en Villarino cuatro semanas pero, bueno, eso quedamos en que según cómo se vaya desarrollando ese tema. De los 10 casos que hemos tenido ya están los 10 recuperados y la situación sigue normal se podrá empezar a charlar de algún otro tipo de flexibilización pero en este caso en principio lo que se evita tanto de los dos distritos es la circulación diaria de gente de Bahía hacia Villarino y de Villarino hacia Bahía Blanca exclusivamente por el tema del parque”, finalizó Silva.