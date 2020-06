Indignante y repudiable discriminación: A una trabajadora de la salud bahiense le pidieron que se retire de MAKRO

Estefanía Hardoy, que se desempeña como instrumentadora quirúrgica del Hospital Municipal, denunció que este viernes fue "discriminada" en el ingreso a la cadena de autoservicios Makro, por ser personal de salud.

Durante el periodo de aislamiento por la pandemia, se dieron lamentables episodios de discriminaciones o injustos "escraches" a los que fueron sometidos varios profesionales de la salud en distintos puntos de nuestro país.

La profesional contó que "Fui a comprar ahí como todas las personas, con las medidas que acatamos. Estaban haciendo una cola para poder ingresar, con una distancia, cuando llegabas a una persona que te ponía alcohol en las manos y en el carro, te tomaba la temperatura - que yo la tenía normal - y me dijeron muy amablemente que me querían hacer unas preguntas", describió Hardoy.

Y agregó: "Me preguntaron si trabajaba o si tenía contacto con alguien que trabaje en el Hiper de la Cooperativa, les dije que no, y me preguntaron lo mismo con el Hospital Municipal y les comenté que sí. Entonces me pidió si podía esperar a un costadito, que un supervisor iba a venir a hablar conmigo".

En ese momento, la especialista señaló que llegó un hombre joven "que no se identificó" y le efectuó el mismo cuestionario de control.

Ante la respuesta afirmativa de Estefanía sobre su actividad profesional en el mencionado nosocomio, el trabajador de la firma comercial le pidió que se retire del local "para resguardar al resto de las personas, tanto empleados como clientes, y no ponerlos en riesgo".

"Yo le dije que me parece que no es así, porque en el Municipal se cumplen todos los protocolos que se deben cumplir para la pandemia, y yo no estoy en aislamiento. Si se considerara necesario, las autoridades me hubieran puesto en esa situación. No estuve en contacto con nadie, cumplo la cuarentena como el resto de la gente", enfatizó.

Minutos más tarde y con una bronca mayúscula a cuestas, Hardoy optó por acatar la medida de las autoridades de Makro y se retiró, sin poder entender lo sucedido.

"Me retiré indignada. Te indigna que como sociedad estemos así. Uno ve por todos lados las tremendas discriminaciones en Buenos Aires y las cosas espantosas que se hacen en los edificios al personal de la salud, pero nosotros estamos acá en Bahía", exclamó.

En este marco, Estefanía sostuvo que el "personal de salud no discrimina cuando uno se va a atender". (CAFEXMEDIO y Telefe Bahía)