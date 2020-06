Hisoparon a 9 personas por el segundo contagio en el Hiper de Aguado

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Gerente de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, quien informó que se trata de "gente del sector con contacto o gente del ámbito laboral que puede referenciar algún síntoma parecido que en estos casos los tomamos como un contacto". "Ayer 15, de las cuales 14 dieron negativas y hoy 9. Estamos hablando de 24 personas", agregó.

"Con la confirmación de un segundo caso que tuvimos anoche en el Hiper de Aguado, vemos que tal vez es que como sociedad no hemos tomado conciencia de que cuando uno pone un pie en la calle está asumiendo un riesgo. La preocupación que todos tenemos que tener es que cuando salimos de nuestros hogares y ponemos un pie en la calle porque estamos luchando contra un enemigo invisible que no sabemos por dónde viene, que no es un tanque en la esquina, un soldado en la esquina vestido, es algo que es invisible, que circula muy rápido, que no sabemos dónde está", sostuvo Glas.

El Gerente de la Cooperativa explicó que "lo primero que hay que entender es que los servicios esenciales que tienen que ver con la alimentación, la salud o la comunicación al salir a la calle están corriendo un riesgo".

"¿Riesgo cero existe? No. ¿Qué hacemos? Tratar de minimizarlo. Cuando yo salgo y voy a la ferretería, a la farmacia, al supermercado, ¿estoy corriendo riesgo?, por supuesto. Lo que hacemos en la Cooperativa es minimizar el riesgo para que sea de los lugares más seguros para ir entendiendo que la seguridad no es una seguridad total", agregó.

Glas expresó que "ayer lo escuchaba al infectólogo Maurizi que fue muy claro cuando dijo el virus está en las personas no en las cosas, no hay estudios que estén confirmando esto, hay mucho por descubrir".

"Los científicos no tienen certeza de cómo evoluciona el virus. Hay una noticia que recién está empezando a circular en estos días, en China hay un rebrote del COVID-19 no en Wuhan que fue el lugar donde se originó sino en Beijing y hacía 60 días que no tenían ningún caso", añadió.

"Tenemos que ser conscientes es que cuando ponemos un pie en la calle asumimos un riesgo. Tenemos que ser conscientes de eso porque si no nos creamos una ilusión de total seguridad que es una falsa sensación de seguridad. Lo que sí tenemos que hacer es tomar las medidas para no volvernos paranoicos pero sí para ser cuidadosos, el cuidado que hay con el lavado de manos, con el distanciamiento social, con el uso de los tapabocas, con la limpieza y ventilación de ambientes", remarcó.

Glas aseguró que "nosotros hemos reforzado todos los sistemas de limpieza, se desinfectan las sucursales con amonio cuaternario de quinta generación y ayer pusimos en la página de la Cooperativa un ejemplo de lo que se está haciendo todas las semanas, en todas las sucursales, en todas las áreas administrativas, en los lugares de producción".

"Esa desinfección con amonio cuaternario de quinta generación es un producto muy específico que a nivel internacional actúa contra virus y bacterias sin dañar los alimentos", subrayó.

USTEDES HABLARON CON LOS TRABAJADORES. ¿ALGUNO DE ELLOS LES COMENTÓ SI HABÍAN ESTADO PARTICIPANDO DE ALGÚN ASADO CON OTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

“Prefiero no entrar en datos que son por ahí muy obvios, que han salido de situaciones epidemiológicas. Sí lo que podemos decir, sin entrar en mayores detalles, es que quedó demostrado en este caso que en el ámbito privado por actividades sociales fuera del ámbito de trabajo con gente que puede pertenecer o no a la Cooperativa Obrera, por lo que tenemos entendido, hubo algún tipo de realización de actividades que, primero que no es aconsejable y segundo que no están permitidas dentro del aislamiento social".

Glas opinó que "hay una sensación de bueno, acá no pasa nada y creo que todos lo estamos viendo donde hay reuniones familiares, reuniones de amigos, con alguna excusa, cuando uno tiene que quedarse en casa y no reunirse".

"La mejor manera de cuidar a los seres queridos es no voy a visitar a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tío, a mi sobrino, a mi primo porque lo extraño. Si lo extrañás y lo cuidás hacé una videollamada, usá el WhatsApp, la computadora, el teléfono u otras cosas para tener contacto". Hay que evitar ese tipo de contactos", enfatizo.

“La Cooperativa decidió hisopar a todos los que son contactos estrechos o que pudieron haber tenido vínculo que sean personal de Cooperativa Obrera. Es para tener la tranquilidad que aunque estuvieran contagiados hasta ahí llegó el contagio porque si uno da negativo en el hisopado significa que no transmite el virus, por supuesto tiene que hacer cuarentena”, manifestó.

Glas dijo que “es importante reflexionar que fuera del ámbito laboral tenemos que tener las mismas conductas en el caso de la Cooperativa o como puede pasar en cualquier otro lugar donde por ser actividad esencial o por estar habilitado se está trabajando de evitar las reuniones sociales, de evitar la visita al amigo, de evitar la visita a los abuelos”.

“Nosotros tenemos un sistema de seguimiento por WhatsApp que todas las mañanas y así fue cómo se detectó el caso de la persona que trabaja en carnicería en la sucursal de Aguado. Se envía a los jefes, los jefes lo van pasando, es un sistema piramidal, hasta que llega a la gerencia de supermercados y de recursos humanos que concentra toda la información. Todos los días tenemos algún caso de alguien que referencia o tengo temperatura o no me siento bien o estoy con tos. En ese caso, a la persona se la deriva a la parte de Salud Pública y ahí se define si le tienen que hacer o no un hisopado”, sostuvo.

¿CUÁNTAS PERSONAS HAN SIDO PUESTAS EN CUARENTENA EN FUNCIÓN DE ESTOS DOS CONTACTOS QUE SEAN TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA?

“Ayer determinamos, en primera instancia, 14 personas, después se agregó un número 15, que dio negativo pero se agregó por alguna vinculación. Hoy estamos determinando 9 personas de contacto con el panadero, con la persona que trabaja en la panadería, se van a estar haciendo esos hisopados que incluye gente del sector con contacto o gente del ámbito laboral que puede referenciar algún síntoma parecido que en estos casos los tomamos como un contacto. Ayer 15 y hoy 9, estamos hablando de 24 personas. De las 15 de ayer 14 dieron negativo".

UNO ES CARNICERO Y EL OTRO PANADERO, LOS DOS DEL HIPER DE AGUADO.

“Lo que se da la particularidad de que trabajan en turnos parecidos, porque ellos trabajan en horario nocturno, entran dos de la mañana, en algunos casos se terminan retirando a las 9 de la mañana porque ellos hacen trabajo mayormente en trastienda, que el otro tema cuando preguntan es ¿y tuvo contacto con el público? No, miren, en líneas generales no debería haber tenido contacto pero acá no existen los siempre sí o nunca no porque existen grises. ¿Cuáles son los grises? La persona que está preparando mercadería en la trastienda y en algún momento puede cubrir 5 minutos a un compañero que fue al merendero, que fue al baño, alguien que se tuvo que retirar antes por algún motivo y lo cubre eventualmente y eso pasa y es algo que se minimiza pero es algo razonable que pasa".