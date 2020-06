"Si estas personas obraron fuera de la ley, tendrán que hacerse cargo y responder ante la justicia"

Esas fueron las palabras de Aldo Caminada, Superintendente de la Policía de Bahía Blanca, al referirse a los tres policías locales detenidos por extorsionar a un odontólogo, quien remarcó que, en este tipo de situaciones, los efectivos son desafectados automáticamente de la fuerza, mientras avanza la investigación. "La policía tiene que seguir trabajando, no nos podemos detener en esto, sin minimizar el hecho en sí", indicó a CAFEXMEDIO.

“Cuando el viernes a las 21:30 hs tomamos conocimiento de que había tres policías que habían sido detenidos en un procedimiento policial jurisdicción de la Seccional Segunda, obviamente, que nos cayó, primero, como sorpresa porque obviamente no sabíamos de que había una investigación en marcha y no sabíamos quiénes eran los policías, ni siquiera sabíamos a qué jurisdicción pertenecían y si también eran policías de seguridad", sostivo Caminada.

El efectivo local remarcó que, "cuando un miembro de una fuerza de seguridad está siendo investigado, quien debe colaborar en la investigación deben ser fuerzas ajenas a esta".

"Una vez que pudimos obtener mayor información obviamente comuniqué la novedad a mi jefe directo que es el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también comunicar esta situación a la Auditoría de Asuntos Internos. Ellos automáticamente se ponen en contacto con la fiscalía que está interviniendo y tomando las medidas en la fase administrativa para con los tres policías detenidos", relató.

Caminada opinó que "es una situación realmente que me causa mucha angustia en lo personal porque es un caso aislado".

"Yo hace tres meses y medio que estoy a cargo de la Superintendencia y es el primer hecho desgraciado en el cual me toca participar durante esta gestión y que, por supuesto hay una investigación en marcha, las conductas individuales de cada uno de los miembros que componen la policía de la provincia de Buenos Aires si es para mal tendrán que resolverlas en la justicia", subrayó.

¿CUANDO OCURREN ESTE TIPO DE ACCIONES SE DISPONE LA DESAFECTACIÓN MOMENTÁNEA DE ESTOS EFECTIVOS?

“Sí. Automáticamente el día sábado la Auditoría de Asuntos Internos dispuso la desafectación de los tres efectivos en lo que corresponde a la fase administrativa. En cuanto a la investigación, yo el lunes al mediodía me reuní con el fiscal Del Cero, para ponerme a disposición del fiscal y como máxima autoridad de la parte sur de la provincia fuimos con el Comisario Inspector, ponerme a disposición en lo que pudiéramos colaborar".

El uniformado local mencionó que "la policía tiene que seguir trabajando, no nos podemos detener en esto, sin minimizar el hecho en sí".

"Si estas personas obraron de acuerdo a lo que ha salido a través de los medios, son personas grandes, nosotros hemos hecho un juramento, como dice el ministro, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y tendrán que hacerse cargo y responder", agregó.

NOSOTROS NO TENEMOS LA CONFIRMACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA PERIODÍSTICO PERO USTED ESTUVO REUNIDO AYER CON DEL CERO. ¿LE COMENTÓ ALGO SOBRE ALGUNAS ACTUACIONES POLICIALES QUE PODRÍAN HABER ESTADO CAJONEADAS EN LA SECCIONAL QUINTA?

“Desde la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires están sabiendo todo lo que está pasando como también obviamente las autoridades políticas, pero no me dijo nada. Lo que me he enterado es a través de los medios”.

LO CUAL ES UN HECHO GRAVE, LÓGICAMENTE, SI SE ENCUENTRA ESTA SITUACIÓN DE ALGUNAS ACTUACIONES CAJONEADAS.

“Es una situación que se armará una causa paralela por ese tipo de situación, tendrán en su momento que explicar bajo qué circunstancia, cuándo se instruyeron esas actuaciones, si comunicaron o no comunicaron. Son circunstancias que solamente el fiscal Del Cero tiene que dar este tipo de explicaciones porque es quien está llevando a cabo el procedimiento cosa que nosotros no tenemos por qué participar de la misma”.

HAN DISPUESTO QUE ASUMA UN NUEVO TITULAR EN LA COMISARÍA QUINTA LUEGO DEL PEDIDO DE LICENCIA DE QUIEN SE VENÍA DESEMPEÑANDO COMO JEFE QUE ES EL COMISARIO NICOLÁS PÉREZ. ¿ESTO ES MOMENTÁNEO O YA ES DEFINITIVO?

“Esto ya es definitivo. El día viernes ya hablé con el jefe de policías, el día sábado seguimos hablando y dispuso el jefe de policías la intervención de la comisaría que estuvo a cargo del comisario inspector Bezos hasta el día de ayer a las seis de la tarde en donde estuvimos trabajando a quién íbamos a designar y creíamos que el mejor perfil era el de Hugo Campetelli dado que es una persona que conoce la jurisdicción, viene trabajando desde hace muchos años en Cerri, conoce a las personas que forman parte de las asociaciones intermedias del lugar así que creemos que no tendría que tener inconveniente en la tarea y es definitivo".

INDUDABLEMENTE QUE LO MÁS DOLOROSO ES QUE EMPAÑA A TODA LA FUERZA.

“Como esto siempre suele suceder, hay denuncias contra, por ejemplo, en donde hay curas que han sido denunciados por pedofilia, no ahora, pero yo todos los domingos seguía yendo a Misa, para mí no son todos iguales. En esto tiene que ser exactamente lo mismo. La gente no es tonta y sabe de que no todas las personas somos iguales pero no solamente en policía, en cualquier ámbito. Las conductas individuales cada uno tiene que responder por las mismas, para bien o para mal”.