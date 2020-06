Proponen declarar servicio público esencial y estratégico a Internet, telefonía celular y TV por cable

Además, el proyecto busca lograr una tarifa social para el acceso al mismo.

Las agrupaciones políticas Progresistas en Red, Nuevos Vientos, Integración Ciudadana junto a los movimientos sociales CCC- PCR-PTP, Mujeres Bahía Blanca , la Federación Nacional Campesina ; Movimiento de unidad secundaria, CEPA, Somos-Barrios de Pie Bahía Blanca , ATE Bahía Blanca, CTA-Autónoma y las asociaciones Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet) y Consumidores Responsables lanzaron conjuntamente una campaña para juntar firmas por una Internet, telefonía celular y TV por cable como servicio público esencial y estratégico en el que solicitan a la ENaCom y al Poder Ejecutivo implementen una tarifa social como aporte de equidad.

El texto completo, que se encuentra en www.internetesencial.org, indica:

"A nadie escapa la importancia que tienen las telecomunicaciones y transmisión de datos para los ciudadanos y las ciudadanas.

En la Argentina hemos legislado ampliamente sobre la importancia del acceso a la comunicación como derecho inalienable, enmarcados no solamente por la declaración de internet como Derecho Humano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016, sino mucho antes, cuando se sancionó la ley 27.078 Argentina Digital en el año 2014 o cuando se erradicó la Ley de radiodifusión de la dictadura y sancionamos en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La libertad de expresión conlleva años de luchas y debates en la historia de nuestro país.

Estamos convencidos y convencidas que el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional, es un derecho y no un privilegio y es por ese motivo que estos servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción o tarifa (cable o satelital) deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse estos servicios como Servicios Público Esenciales y Estratégicos para el país.

Es necesario otorgarle al Estado facultades para monitorear y regular (si fuese necesario) las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de estos modelos de servicios en el marco de las razones emergentes del interés público.

Esto no sería suficiente si a su vez no se prevé un programa de TARIFA SOCIAL que no solo contemple la quita de impuestos a la tarifa entregada por la empresa sino también un aporte por parte de las empresas prestadoras de servicio que haga que los sectores más vulnerados y desfavorecidos puedan llegar a ingresar a un programa de acortamiento de la brecha integral, donde la tv por suscripción o tarifa, internet y la telefonía celular estén incluidos. Es justo que aquel que obtiene una gran ganancia (sobre todo estos últimos años) tienda puentes solidarios con los que menos tienen y más producen en el país.

Debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y MYPes tengan un lugar de equidad a la hora de hacer valer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación, por eso hoy más que nunca debe existir una TARIFA SOCIAL que rompa la barrera entre pobres y ricos que tanto profundiza la brecha digital existente en nuestro país, los ciudadanos y las ciudadanas no resistimos un aumento indiscriminado más por parte de estos pocos grupos de empresas oligopólicas.

Por todo ello, decimos BASTA, somos quienes sufrimos a diario las consecuencias de elevados aumentos en las tarifas de servicios públicos durante estos últimos años, agregado a ello que el mal servicio que ofrecen las Proveedoras de Servicio de Internet (ISP), TV por suscripción o tarifa (cable o satelital) y Telefonía Celular, prueba de ello es que quienes encabezan las empresas que peor tratan a sus clientes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los/las ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones firmantes peticionamos ante el ENACOM Y EL PODER EJECUTIVO NACIONAL que con la mayor rapidez se impulse como SERVICIO ESENCIAL Y ESTRATÉGICO a internet, telefonía celular y TV por suscripción o tarifa (servicios satelital y cable) y se implemente una TARIFA SOCIAL como aporte de equidad y en pos del acortamiento de la brecha digital".