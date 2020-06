Artistas bahienses elevaron una presentación a la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de derechos culturales y laborales

Durante la mañana de hoy, en conferencia de prensa, se dio a conocer la nota en la que se solicita la inmediata y urgente intervención de este Alto Organismo Provincial (Art. 55 de la Constitución de la Provinciade Buenos Aires), frente a la vulneración de los derechos culturales de la comunidad y de los derechos laborales del sector cultural de Bahía Blanca.

Ambos derechos fundamentales que hoy se encuentran transgredidos a consecuencia de las acciones, omisiones e incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad cultural, por parte del Departamento Ejecutivo del Municipio de Bahía Blanca.

La presentación fue presentada por Astor Vitali (Secretario General de la Unión de Musicos del Sur), María Belén López (Delegada General de Asociación Argentina de Actores) y Elisardo Tunessi (representante de los Espacios Culturales Independiente), con el patrocinio letrado de la Dra. María de los Ángeles Rosón.

- Se pide que se realicen las siguientes medidas y se recomienden las que el señor Defensor estime conducentes.

- Se solicite al Tribunal de Cuentas Provincial que informe: partida presupuestaria para el área decultura en los últimos dos períodos, detalle sobre la ejecución presupuestaria y se expida informando si existe subejecución de presupuesto para el área.

- Se ordene que el Municipio acompañe estas actuaciones con las actas de la documentación pertinente que compruebe la existencia de las reuniones que dice haber mantenido con distintas organizaciones de la cultura.

- Se establezca y gestione, en forma urgente. una audiencia con el sr. Intendente de Bahía Blanca,los funcionarios responsables del área de Cultura Municipal, el representante de la Defensoría del Pueblo Provincial en Bahía Blanca (Casa de Derechos) y los requirentes.

- Se informe al sr. Ministro de Cultura de la Provincia de Buenos Aires el inicio de las presentesactuaciones, en virtud de la posible gravedad institucional municipal en el área de su incumbencia.Asimismo se ofrece una vasta documentación y prueba testimonial.

ADHIEREN Y APOYAN ESTA PRESENTACIÓN

Carlos Quiroga, concejal Frente de Todos; Raúl Ayude, ex concejal, dirigente de agrupación Nuevos Vientos; Nicolás Marín, vicepresidente de Agrupación Municipal Integración Ciudadana; Carlos Fabaro ex concejal, dirigente de Espacio Progresistas en Red; y Ana Civitela, ex concejala, quienes integran el Comité de Emergencia Cultural que representa la continuidad de acuerdoslegislativos durante las diferentes gestiones democráticas.