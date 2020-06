"La nueva Ley de Alquileres es flojita desde el punto de vista de la protección del inquilino"

Esas fueron las palabras del abogado Maximiliano Görg, quien remarcó que, "si bien todas esas reglas están buenas que estén determinadas, hay un montón de cuestiones que al inquilino no lo protegen". "Los contratos se van a actualizar en base a los índices de inflación y sueldos. Nunca mi ingreso va a alcanzar en aumento el porcentaje que me va a aumentar el contrato de alquiler porque estamos en un país en el cual la inflación siempre va por encima de los ingresos", subrayó.

"En Bahía Blanca muchas de las cuestiones zanjadas por la ley ya se estaban realizando de esa manera, hablo de, como cuestiones de un mes de depósito, o sea, el día a día del alquiler, de las garantías y eso. La ley en general es un poco flojita. Los contratos tienen que ser con un mínimo de tres años, no pueden tener un costo mayor del tanto por ciento de acuerdo a determinados índices. O sea, todas esas reglas están buenas que estén determinadas pero la verdad que es flojito desde el punto de vista de la protección del inquilino”, sostuvo Görg a CAFEXMEDIO.

DE ACUERDO A TU ENTENDER NO HAY UNA PROTECCIÓN CON ESTA LEY MAYOR A LA QUE TENÍA ACTUALMENTE.

“No. Han quedado claras algunas cuestiones que evitan abusos desde el punto de vista de la contratación, es decir, cuando yo contrato y me dicen dos meses de depósito, eso ya no existe más. La verdad es que hay un montón de cuestiones que al inquilino no lo protegen, es decir, ¿cómo se va a actualizar el contrato a partir de esta ley?. Anualmente a partir de dos índices: el relacionado con la inflación y el relacionado con el tema de los sueldos".

"Supongamos, los sueldos suben un 30% y la inflación un 50%, es decir, que el promedio me van a subir a mí los alquileres el 40%. Ahora, si a mí me va a subir el sueldo un 30%, en base a los números que acabamos de hacer en mi hipotético y el alquiler en un 40% ¿dónde estoy yo? Para atrás. En cada uno de mis contratos estoy yendo para atrás. Es decir, nunca mi ingreso va a alcanzar en aumento el porcentaje que me va a aumentar el contrato de alquiler, jamás, porque estamos en un país en el cual la inflación siempre va por encima de los ingresos. O sea que los índices elegidos no son en protección del inquilino, para nada", remarcó.

El letrado local aseguró que "estos son los problemas estructurales generales que tiene un inquilino, como la garantía, el momento de contratar o el valor".

"Ahora hablemos de los problemas que también y son la mayoría de los inquilinos, que tienen los que ya están alquilando. Es decir, los incumplimientos por parte de los propietarios de cubrir determinados costos de los edificios, el pago que le hacen hacer ocultando que son expensas ordinarias a los inquilinos en un montón de situaciones, los administradores que, bueno, no siempre bien administran. El inquilino con un mal administrador o un mal propietario es una batalla vivir en un departamento alquilado. Esta ley hay un montón de elementos que no zanja respecto a eso”, enfatizó.

ES INCOMPLETA POR LO MENOS.

“Absolutamente. Cuando me dijeron sale la nueva ley de alquiler, dije, en buena hora los que alquilamos una vez o los que alquilan ahora en la actualidad van a poder solucionar un montón de problemas pero a mí me llaman todos los días con problemas de locaciones y la realidad que la mayoría de los problemas de locaciones no tiene nada que ver con lo que se ha zanjado ahora. Hoy se me termina el contrato, supongamos, el contrato de alquiler, que tenía la cláusula esa de ajuste, pero a mí me pueden pedir lo que quieran por el inmueble, es decir, yo puedo agarrar y decir esto vale para mí ahora ¿cuánto venía pagando? $8000 por mes, bueno, listo, usted se va, ahora el que viene nuevo le pido 15.000. Eso lo puedo seguir haciendo. Siguen estando como desprotegidos".