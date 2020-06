"A la mayoría de los hoteles que están abiertos no les alcanza para cubrir los costos"

Esas fueron las palabras de Francisco Costas, Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca, quien aseguró que "hoy es muy caro tener un hotel abierto, salvo que puedas tener una cantidad mínima de huéspedes de alrededor del 30 %". “El trabajo está muy por debajo del 20 % y, en términos generales, está mal la situación", indicó a CAFEXMEDIO.

“En el caso de los hoteles, están habilitados para recibir gente que venga a desempeñar tareas de carácter esencial y personas afectadas al prestar servicios esenciales como médicos, enfermeros o policía y trabajadores que vengan y cumplan los requisitos mediante un cuidado que habría respecto de eso exigiéndole al ingreso una nota de la empresa que los representa de dónde va a trabajar y en qué condiciones físicas se encuentra. Luego de ello tiene que hacer un encierro durante tres días y después de los tres días, si no tiene novedades, hay que mandarlo a hacer un hisopado y un estudio para poder empezar a trabajar y transitar libremente”, expresó Costas.

O SEA QUE LA PERSONA QUE VIENE DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS CON CORONAVIRUS A LOS HOTELES TIENE QUE HACER UN ENCIERRO DE TRES DÍAS.

“Todos los que ingresen al hotel y tienen que hacer eso de tres días y al cuarto día un análisis y de darle resultado favorable pueden comenzar a salir a desempeñar sus tareas. En esas condiciones hay muy poco dentro de eso, imaginate el público que viene bajo esas condiciones nos afecta gravemente en las personas que vienen normalmente a trabajar a la ciudad porque decirle que tiene que estar tres días pagando el hotel, el cuarto también porque le hacen el análisis y después recién salir a trabajar el quinto. Lo estamos llevando bien, cuidadosamente y somos conscientes de la situación actual”.

HA BAJADO LÓGICAMENTE LA CANTIDAD DE PERSONAS ALOJADAS.

“Tremendamente. Hay algún hotel que no está abierto todavía, para nada, porque no da la masa crítica de pasajeros para abrir las puertas porque también, por otro lado, no te olvides que en la medida que vos empecés a desarrollar actividades podés llegar a perder los subsidios que te dé el gobierno. Creo que para cumplir con toda la normativa vigente es muy caro tener abierto el hotel, salvo que puedas tener una cantidad mínima de huéspedes que podría andar alrededor de, en un hotel medianamente grande, como condición mínima un 30%".

¿HOY NO ESTÁN EN ESE PORCENTAJE?

“No, ni de casualidad, alguno podrá estar, sobre todo alguno pequeño, tal vez, que sus proporciones le den o sus costos le den y si es alguno grande y le hubiera ingresado alguna empresa en particular que viniera a desarrollar alguna gestión especial en Bahía Blanca o en el Polo o en la Termoeléctrica Almirante Brown por ahí vienen empresas que traen 20, 30, empleados, que los tienen para eso, o alguno que lo prestó para hacer alguna cuarentena, como el caso de los que trabajaban en los parques eólicos”.

ES DECIR QUE A PESAR DE ESTAR HABILITADOS LOS HOTELES NO TODOS LOS HOTELES DE BAHÍA BLANCA ESTÁN ABIERTOS.

“Lo que ocurre es que los tenemos habilitados con restricciones. No es que no haya movimiento acá pero hay restricciones que no permiten alojarlos. Eso lo que te digo de la hotelería formal y la gente que está asociada a la asociación de hoteles como a lo mejor algún apart, pero no quien alquila departamentos, y demás, no están incorporados, los que están irregularmente trabajando, o sea que no están dentro de la legislación que abarca la hotelería tradicional. Los demás no sé lo que están haciendo, la verdad que no sé, calculo que pueden hasta estar beneficiándose en la actualidad porque no tienen ningún control”.

EL TRABAJO ESTÁ POR DEBAJO DEL 20%.

“Muy por debajo del 20%. Por eso te digo, en términos generales está mal la situación. Hay algunos que no han abierto porque no les resulta rentable tenerlo abierto, no solo no rentable sino no cubrir los costos. O sea, no se cubren los costos en la mayoría de los establecimientos, hoy, que están abiertos y algunos todavía están cerrados.”

RESPECTO DEL TEMA RESTORÁN Y BARES USTEDES SE JUNTARON CON EL MUNICIPIO VARIAS VECES HASTA QUE COORDINARON UN PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA QUE LOS RESTORANES PUEDAN TRABAJAR CON DELIVERY, CON TAKE AWAY, CON ESTE RETIRO DE COMIDA EN EL LUGAR, QUE PUEDE PERMITIRLES ALGÚN TIPO DE MOVIMIENTO. ¿CÓMO HA SIDO ESTA EXPERIENCIA EN BAHÍA BLANCA?

“La experiencia ha sido lo más variada. Había establecimientos que con anterioridad a la pandemia ya hacían servicios de take away, también hacían de delivery, y demás, todo eso resultó esta circunstancia te diría que no lo afectó tanto en ese tipo de ventas. Lo ha afectado en el tema de los comensales pero, al contrario, lo han incrementado las ventas de take away y delivery. Había otros que no le ha dado resultado, lo han puesto y lo han cancelado después porque no les resultaba rentable".

¿TIENEN ALGUNA ESTADÍSTICA DE RESTORÁN, DE BARES, QUE HAN DECIDIDO NO REABRIR EN FUNCIÓN DE ESTA PANDEMIA QUE LOS HA DERRUMBADO DEFINITIVAMENTE, DESDE LA ASOCIACIÓN?

“Yo te diría que es la mayoría. Es una minoría la que le da buen resultado el sistema este o un resultado tolerable o sustentable sacrificando utilidades. Así que todavía es difícil pero vamos a salir bien. Están saliendo en varios lados ya. Esperemos que Bahía Blanca baje en los índices de contaminación, de contagio, y nos permita pasar a la fase 5. Hay muy buena voluntad de parte de las autoridades pero debemos ambos, autoridades y nosotros, actuar con responsabilidad”.

ADEMÁS CON UN PROTOCOLO ESPECIAL DE DISMINUCIÓN DE GENTE DENTRO DE LOS LOCALES.

“Por supuesto, eso con el mayor de los cuidados y con el más exigente de los protocolos. En hoteles ya hay varios que hemos comprado la pistola de temperatura antes de llegar al mostrador de la recepción. O sea, hemos tenido la posibilidad de tomar determinados recaudos, ni bien entran tener un lugar donde al pasar se desinfecten los zapatos, el alcohol en gel y la disposición ni bien se arriman. Tiene que subir al ascensor de a uno, pulir continuamente puertas, picaportes y demás".

O SEA QUE YA NO SE UTILIZARÍA ESE SISTEMA SINO QUE CADA UNO PEDIRÍA Y TE TRAERÍAN LO QUE VOS NECESITÉS.

“Cada hotel elegirá un sistema. Las mesas no van a estar preparadas. Se va a tratar de promover fundamentalmente la consumición dentro del cuarto. Volverá el desayuno continental. A lo mejor un té con leche con medialunas manteca y mermelada, o alguna tostada y mermelada, o algún jugo, y habrá otros que podrán dar a elección a lo mejor algún huevo revuelto, alguna porción de jamón, de queso, de acuerdo a las características del hotel y las exigencias de la clientela. Todo eso está previsto y tomado en cuenta con mucho cuidado”, finalizó.