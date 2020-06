"Con las agencias cerradas, sin ingresos, vuelos ni hoteles, se nos hace muy difícil remontar esta situación

Esas fueron las palabras a CAFEXMEDIO de Eduardo Schvartz, vicepresidente de la Asociación Regional Bahía Blanca de Agencias de Viajes y Turismo (ARBBAVYT), quien aconsejó a la los pasajeros "esperar para comprar pasajes porque hay muchas líneas aéreas que están vendiendo con grandes ofertas pero no se sabe si los hoteles van a estar abiertos".

"Al estar cerradas nuestras agencias en Bahía Blanca estamos sin ingresos, sin vuelos, sin hoteles y se nos hace muy difícil remontar esta situación. Creo que los vuelos de cabotaje va a ser muy restringido y calculo que serán para zonas donde no estén afectados con el coronavirus, como Salta o Jujuy, o sea, donde haya menos casos ahí la gente va a poder viajar. En lo que respecta a vuelos internacionales ya hay algunas ofertas así que están para septiembre", indicó Schvartz.

ME DECÍAN QUE POR EJEMPLO HAY ALGUNAS OFERTAS MUY TENTADORAS INCLUSIVE PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO QUE VIENE, AHORA, ¿CÓMO HACÉS PARA CONVENCER A UNA PERSONA QUE LOS COMPRE NO SABIENDO CÓMO VA A SER LA SITUACIÓN A FUTURO? ¿ESTE TIPO DE COMPRAS PERMITE MODIFICAR LOS DÍAS DE VIAJE, LAS FECHAS Y DEMÁS?

“Por eso es muy importante cuando se compra un pasaje así a futuro leer bien la letra chica porque te imaginás, como vos decís, hay unas ofertas muy tentadoras, el tema que los vuelos que están ofreciendo después si vos tenés que hacer algún cambio o no abren Ezeiza o hay algún problema en Europa, Dios quiera que no, pero que haya algún problema, cuando vos tengas que cambiar estos pasajes ellos dicen que no cobran penalidad pero también te pueden llegar a cobrar diferencia de cambio", sostuvo.

El vicepresidente de ARBBAVYT explicó que "en Bahía Blanca hemos atendido prácticamente a toda la gente que nos ha consultado, hemos tratado de solucionar todos los problemas".

"Todos los socios de la asociación y todas las agencias de Bahía Blanca han respondido a sus requerimientos con toda la gente que ha comprado. Sé gente que ha venido a las agencias y por otros socios también que nos han consultado que ha comprado por internet que no le responde nadie, que no tiene ningún tipo de solución, que está todo con esos problemas", remarcó.

"Además, hay mucha gente que por ahí no puede viajar por su edad o porque ya se enfrió del viaje y quiere que se le devuelva el dinero. Lamentablemente las líneas, prácticamente, no tienen dinero. Ese dinero te imaginás, se han consultado devoluciones con algunas líneas aéreas, están entre un año y un año y medio a devolver en pesos cuando vos hayas pagado en dólares. Lo que no se sabe es el 30% del apoyo solidario que hubo en los pasajes, que tampoco se sabe si te los devuelven o no", agregó.

Schvartz mencionó que "la gente que no puede viajar, la mejor solución es cambiar el pasaje para una nueva fecha y tratar de que no se cobre nada".

"Cuanto más rápido se haga eso, el dólar oficial prácticamente se mantiene, no hubo grandes cambios y los vuelos están todos abiertos, prácticamente. Lo que pasa que no se sabe fehacientemente qué fecha van a abrir Ezeiza, o sea, están hablando del 1 de septiembre pero todo esto depende del gobierno Argentino y, por supuesto, del ministro de salud, que es lo más importante", subrayó.

"Te imaginás que nosotros queremos reactivar toda esta actividad turística pero, para todo esto, se necesita que nos ayuden el sector público y el sector privado”, añadió.

AQUELLA PERSONA QUE PAGÓ EL PASAJE SE LE VA A RESPETAR, AHORA, ¿TIENE UN TIEMPO DETERMINADO PARA PODER CAMBIARLO? ¿SE ALARGA ESE AÑO HABITUAL QUE HABÍA DE PLAZO?

“Hay muchas líneas europeas que están pasando hasta el 30 de junio del 2021 para poder volar. Te imaginás que la FAEVyT, que es nuestra asociación madre en Argentina, está discutiendo con Aerolíneas Argentinas porque ellos quieren que se vuele antes de noviembre, después extendieron un poco hasta junio, pero con algunas restricciones, que, por ejemplo, en enero no podés volar, Semana Santa, tampoco y creo que Navidad era lo otro que estaba vedado para cambiar los pasajes, que vendría a ser la temporada alta de vuelos para nosotros”.

¿HOY SE VENDE ALGO O NO? ¿HAY CONSULTAS?

“Hay muchas consultas. Si vos venís y me pedís un pasaje hoy te imaginás que como no se sabe qué va a pasar, vos me comprás un pasaje para septiembre y, después, no abre en septiembre y vos tenés todo programado para viajar, después tenemos que cambiar los boletos. Son todos problemas que están apareciendo. Mi consejo es esperar un poquito a ver qué pasa. Hay muchas líneas aéreas que están vendiendo porque la gente se tienta con las ofertas, lo que pasa que tampoco se sabe si los hoteles van a estar abiertos".