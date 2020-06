"Por el momento, los policías que están trabajando en el Conurbano, no pueden regresar a la ciudad"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Federico Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad comunal, al referirse al pedido realizado en las últimas horas por un grupo de padres de jóvenes efectivos bahienses. Por otra parte, con respecto a los controles que se llevan a cabo en los ingresos a la ciudad, aseguró que "no se puede prohibir el ingreso a ninguna persona porque es inconstitucional".

“Es un pedido lógico. Estos chicos, que son 19 jóvenes, se recibieron a fines del año pasado, partieron al Operativo Sol, como ocurre todos los años con los egresados, y esta vez no volvieron, a la ciudad, ni a ciudades cercanas sino que fueron asignados al conurbano en virtud de la emergencia que todos conocemos que estamos pasando", indicó Álvarez Porte.

El funcionario comentó que "los padres quieren verlos, quieren que estén en la ciudad y hoy esto no es posible porque los francos que se les otorgan, en principio no tienen transporte para llegar y, en segundo, lugar, aunque lo tuvieran, no tienen los días suficientes para quedarse en la ciudad porque para pedir por tres o cuatro días de ciudades que están en la fase 1 del aislamiento implicaría que sería un retroceso para todas las medidas que estamos tomando, tendrían que tener 14 días de aislamiento sin ver inclusive a sus propios familiares".

"Por el momento, no podemos traerlos. Nosotros sí hemos solicitado que sean asignados a Bahía Blanca pero hoy la emergencia implica que deben estar allí”, remarcó.

ES DECIR QUE NO HAY UNA SOLUCIÓN EN EL CORTO PLAZO PARA QUE ELLOS PUEDAN VOLVER.

“No, al menos eso es lo que nos dicen desde el Ministerio, más allá de que ellos son policías de la provincia de Buenos Aires y tienen que estar a disponibilidad del lugar donde los asignen. Esto no se venía dando de esta manera, desde que tenemos la escuela en Bahía Blanca por lo general los egresados quedan en la zona y se pueden trasladar con facilidad a ver a su familia", sostuvo.

Álvarez Porte dijo que "los padres, como todo padre, están preocupados porque se trata de chicos jóvenes que, más allá de que son policías, están recién egresados del año pasado, estamos hablando de chicos de entre 19 a 23 años y es lógica la preocupación de la familia y también la nuestra porque nos gustaría tenerlos en la ciudad, han crecido aquí, son de Bahía, conocen la ciudad, se han recibido en nuestra escuela pero, por el momento, hay que esperar”.

EL OTRO DÍA HABÍAMOS HABLADO CONTIGO RESPECTO DE QUE EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA CUANDO VINO LA ÚLTIMA VEZ A BAHÍA BLANCA LE HABÍA CONFIRMADO A HÉCTOR GAY QUE IBA A DISPONER DE 50 EFECTIVOS MÁS.

"Nosotros teníamos una reserva que no se estaba utilizando y esa reserva en un momento se solicitó para llevársela al conurbano también que era más o menos ese número que te decía el Intendente. Estuvieron a punto de llevársela pero están trabajando en la ciudad, no es que vinieron 50 de afuera sino que era la reserva que nosotros teníamos puesta aquí para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir", explicó.

"Cuando un policía toma contacto con alguien que resulta positivo, si eso llega a suceder, hay que aislar a ese policía y todos los contactos que tuvo. Nos pasó la otra vez que tuvimos que aislar la comisaría de Cerri por unos días hasta que finalmente dio negativo”, añadió.

¿VOS ESTÁS RECORRIENDO DIARIAMENTE LA SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A BAHÍA BLANCA CONTROLANDO Y DEMÁS?. ¿ES PAREJO EL TIPO DE TAREAS QUE SE HACE EN CADA UNO DE LOS ACCESOS? TE CUENTO ESTO PORQUE HEMOS RECIBIDO ALGUNOS MENSAJES PORQUE ENTIENDEN QUE POR AHÍ HAY LUGARES DONDE SON MUY ESTRICTOS ALGUNOS CONTROLES Y HAY LUGARES DONDE NO LO SON; MUCHOS DE LOS QUE VIENEN DE TU PUEBLO NATAL, DE CABILDO, QUE NOS DICEN, DEPENDE DEL DÍA QUE ESTÉ Y LAS PERSONAS QUE ESTÉN A CARGO SON MÁS ESTRICTOS O SON MENOS ESTRICTOS LOS CONTROLES. ¿HAS TENIDO ALGÚN DATO DE ESTO?

“Eso es para los que ingresan a la ciudad no para los que se van, los que se van no tienen que recibir ningún control y, cuando vienen, si vienen desde un lugar donde están en otra fase distinta a Bahía Blanca o hay circulación comunitaria del virus, ellos tienen la obligación de prestar especial atención a quienes vienen de lugares donde hay circulación comunitaria del virus, le deben tomar los datos, le deben tomar la fiebre con el personal médico y es un trabajo en conjunto", manifestó.

Expresó que "hay un solo momento del día que es el cambio del turno del médico en el que por lo general se cierran las valla y no debería ingresar gente, sin por lo menos ser preguntada de dónde viene".

"Los controles son disparejos porque también son disparejos los sectores, tenemos una gran afluencia de gente de Punta Alta a la ciudad, en la ruta 35 también. Depende el tipo de control pero lo ideal es que nadie pase sin ser consultado", marcó.

LO CONCRETO ES QUE EN TODOS LOS CONTROLES SE TOMA LA TEMPERATURA, ESO ES OBLIGATORIO, Y LÓGICAMENTE DE ACUERDO AL LUGAR DONDE VIENEN SON MÁS O MENOS ESTRICTOS ESOS CONTROLES.

“Sí porque si vienen de AMBA o de un sector donde hay circulación del virus tiene que aislarse cuando entra a la ciudad, y ese aislamiento después es controlado con la Secretaría de Salud. Los datos que se le toma a la persona que llega se le dan a la Secretaría de Salud y después se llama permanentemente a esa persona para que esté cumpliendo la cuarentena. Hay una gran cuota de responsabilidad individual en todo esto. Nosotros podemos hacer mucho pero la verdad que está en cada uno de nosotros saber qué tenemos que hacer. Si estamos esperando que la policía controle el virus eso no va a suceder”.

ACÁ TENGO UN MENSAJE DE RICARDO QUE DICE ¿CÓMO HACEN CON LOS CAMIONEROS QUE VIENEN A TRAER MERCADERÍA AL CENTRO DE LA CIUDAD?

“Es una actividad exceptuada que está así desde el principio si no habría desabastecimiento. Los camioneros ingresan, ingresan más de 2000 camiones al puerto, hemos tenido días de 2500 camiones y después tenemos proveedores que llegan a la ciudad y proveedores que transitan por la ciudad y siguen hasta el Sur. El riesgo latente está y los controles se hacen pero no se puede evitar eso porque si no ya estaríamos en desabastecimiento desde hace tiempo”.

¿LOS CONTROLES SON LOS MISMOS QUE LE HACEN A CUALQUIERA DE LOS QUE INGRESAN O POR VENIR DEL CONURBANO SON CONTROLES DIFERENTES?

“Si es una persona que viene a hacer una actividad esencial como es la de dejar mercadería hay todo un protocolo que, por ejemplo, lo tienen los grandes supermercados, donde el camión llega hasta el mercado, se baja la mercadería, con el camionero casi no se toma contacto y tiene que volver a salir de la ciudad o permanecer en la playa de camiones, donde, también, tiene que permanecer aislado" afirmó.

"Lo que no se puede dejar de hacer y no se hace con nadie es prohibir el ingreso a la ciudad. Eso es algo inconstitucional, eso no va a suceder. De todas formas te adelanto que en esos casos o cuando se toma la fiebre tampoco se han detectado. Cuando se encuentra una persona que tiene fiebre alta si viene de alguna localidad cercana se le solicita que se vuelva a su lugar de origen y que sea atendido por su sistema sanitario”, finalizó.