Expropiación de Vicentín: "No es feliz la intervención del Estado más allá de las áreas que le corresponden"

Esas fueron las palabras de Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la Unión Industrial de Bahía Blanca, quien opinó que la intención del Gobierno es quedarse con la centenaria firma de capitales santafesinos. "Me parece que no es una buena señal para el sector empresario y financiero internacional en un momento delicado de la Argentina", indicó a CAFEXMEDIO.

“Nosotros no tenemos por qué tomar posición desde la Unión Industrial de Bahía Blanca sobre una empresa expropiada en Santa Fe", sostuvo Rabbione.

¿Y DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL CUÁL ES TU OPINIÓN?

“Desde mi punto de vista, el estado tiene que cumplir funciones indelegables como salud, educación, justicia. Hay otro tipo de empresas que pueden ser opinables porque puede haber algún tipo de otras circunstancias que puedan ameritar una intervención del estado. Por ejemplo, Aerolíneas por el tema de tener un país tan amplio y de tener conectividad donde entran a jugar otros elementos, por ejemplo, YPF, pero, después, si uno analiza, creo que son 46 las empresas que el estado tiene alguna participación, cómo ha sido la gestión y los juicios millonarios, que le han costado y que le cuestan al país en el exterior por las expropiaciones, no es feliz la intervención del estado más allá de las áreas que le corresponden. Te vuelvo a repetir, muchas veces no está a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

El dirigente bahiense dijo que, “con respecto al tema de Vicentin, yo sé lo mismo que sabrás vos, o, a lo mejor, un poco menos, o que sabe cualquier ciudadano con respecto a lo que es Vicentin, a qué posición ocupa en el mercado, a una deuda enorme que tiene, una empresa centenaria, creada en 1929, donde, aparentemente, hay una tercera generación que por algún motivo llevó a la empresa a tener un endeudamiento desproporcionado y, en ese endeudamiento, está comprendido la banca pública, sobre todo, el Banco Nación, el Banco Provincia en menor medida 2700 productores y también algún tipo de pasivos con la parte impositiva".

¿LO VES COMO UNA PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD JURÍDICA ESTO O NO?

"Entiendo que esto está concurso de acreedores. Así que, en principio, creo que el DNU o el decreto del gobierno se está salteando otro poder. La independencia de poderes es algo esencial para el funcionamiento de cualquier país pero lo que no termino de entender es si no hay una visión ideológica, que la puede haber y que la respeto como todas las visiones ideológicas. ¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno tiene que intervenir una compañía que tiene el 9% del mercado y además agregársela a otra compañía como es YPF que tiene también serios problemas?", remarcó.

"La situación de YPF no es una situación cómoda, tiene el proyecto de Vaca Muerta prácticamente stand by como el tema de la baja del precio del petróleo y agregarle un gerenciamiento de granos la verdad es que no interpreto de qué manera se va a sopesar eso y no interpreto de qué manera puede ser un beneficio la medida tomada. Repito, si la idea es salvar a los 2700 productores a los cuales les debe salvaguardarles la fuente de trabajo y hacer una reestructuración del pasivo que fundamentalmente es con el Banco Nación, el estado puede dar una ayuda como está dando a otras empresas en esta situación y tratar de intervenir para normalizar para luego ofrecer la compañía, que creo que no es la idea, creo que la idea es quedársela", subrayó.

Rabbione mencipnó que, "si la idea es quedársela, yo no sé de qué manera van a poder tratar de regular un mercado siendo que es una empresa que tiene el 9% de las exportaciones".

"Hay jugadores muy pesados y los precios se fijan internacionalmente. No sé si la idea es aisladamente tomar esta compañía, poder estar dentro del mercado y poder testear algunas cosas como cuando falta liquidación de divisas y demás e intervenir de esa manera o si realmente el estado desde una visión ideológica cree que la recuperación o que el intento de recuperación post pandemia va a ser a través de empresas del estado o va a ser a través de empresas privadas, la verdad desconozco", mencionó.

"Me parece que como señal para el sector empresario y para el sector financiero internacional en un momento delicado donde la Argentina tiene que renovar su deuda o tiene que tratar de arreglar su deuda y tiene que tratar de captar inversiones más adelante yo no lo veo como una buena señal”, finalizó.