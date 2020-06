Alejandro Dichiara: "Monte Hermoso es el balneario de los bahienses pero hoy no puede entrar nadie que no tenga domicilio acá"

Esas fueron las palabras del Jefe Comunal del vecino distrito turístico, quien subrayó que "la prioridad es la salud de los habitantes de Monte Hermoso y la medida que hemos tomado rige hasta el 30 de junio". "Todo aquel que tiene realmente un problema en la vivienda en Monte Hermoso que es urgente, se le permitirá ingresar para solucionarlo y, luego, volver a su domicilio real", indicó a CAFEXMEDIO.

“Todo aquel que tiene realmente un problema en la vivienda que es urgente automáticamente se comunica con nosotros, nosotros lo dejamos venir, vienen hasta la entrada, nos dan nombre, número de documento y de partida. Primero vamos a chequear la vivienda, que realmente sea cierto lo que nos están diciendo, vienen hasta la entrada, lo acompañamos hasta su vivienda para que pueda hacer la refacción que necesita hacer, si tiene que ir a la policía lo acompañamos hasta la policía para hacer una denuncia y, a partir de ahí, lo acompañamos nuevamente a la salida para que se vuelva a ir a su domicilio", expresó Dichiara.

El ex Senador comentó que "ha muchísimos que nos han llamado diciendo que le robaron en su vivienda, que tiene que venir urgentemente a Monte Hermoso y resulta que vamos a la vivienda con la Guardia Urbana y la vivienda no tiene ningún tipo de problema".

"Hay muchos que quieren venir para estar de vacaciones, o quieren venir porque ven el día lindo, o el fin de semana lindo y se quieren venir a pasar viernes, sábado y domingo a Monte Hermoso y, desgraciadamente, no es el momento para eso", subrayó.

Dichiara informó que "en Monte Hermoso no hay ningún caso de coronavirus y está comprobado que no hay de circulación comunitaria del virus sino que está entrando desde afuera hacia adentro de los municipios".

"Le pasó a Bahía Blanca con el tema del parque eólico, le pasó a Necochea con el tema del baby shower. Monte Hermoso tiene una sola entrada. ¿Qué tengo que hacer por sentido común? Cuidar el ingreso y el egreso de la gente para que no me entre el virus a Monte Hermoso. Mi principal trabajo hoy, el principal trabajo de la Municipalidad de Monte Hermoso es cuidar la salud de todos los montermoseños", remarcó.

"La medida, desgraciadamente, es que no pueden venir quienes no habiten en Monte Hermoso, por ahora, a nuestra ciudad y la vamos a seguir manteniendo. Desgraciadamente perjudico muchísimos intereses de muchísima gente que tiene un domicilio en nuestra ciudad con una propiedad que le ha costado tremendamente construirla, que paga impuestos durante todo el año que no son baratos, pero hoy hay una pandemia mundial que está dejando miles de muertos y la Municipalidad de Monte Hermoso lo que tiene que hacer es cuidar como prioridad la salud de los habitantes de Monte Hermoso y la medida que hemos tomado es esta, hoy hasta el 30 de junio", ratificó.

POR LO QUE ME ACABÁS DE DECIR SI ALGUNA PERSONA, POR ESAS CASUALIDADES, NO TIENE NINGÚN CONOCIDO, NINGUNA PERSONA ALLEGADA EN MONTE HERMOSO PARA HACER LA CONSULTA SE PUEDEN COMUNICAR CON EL MUNICIPIO Y DECIRLE, CHE, ¿PODÉS PASAR POR TAL DOMICILIO A VER CÓMO ESTÁ LA CASA?

“0221155673362. Ese es mi celular, dáselo a quien quieras. Que traten de mandar un mensaje ubicado si realmente lo necesitan, que no llamen solamente para decirme que soy un tirano, que no permito entrar a la gente y poner barbaridades porque uno va a tener que bloquear a algún contacto que no bloqueo normalmente pero dejo el teléfono disponible para quien con buena leche. ¿Querés más predisposición que esa de la Municipalidad de Monte Hermoso para estar a disposición del contribuyente?. No creo que la vayan a encontrar. No tengo ningún problema con ningún habitante de Bahía Blanca".

Dichiara aseguró que “nosotros estamos agradecidos a los bahiense porque el 50% de las propiedades de Monte Hermoso son de Bahía Blanca".

"Monte Hermoso para todo el mundo es el balneario de los bahienses. ¿Cómo no vamos a querer que la gente de Bahía Blanca venga a Monte Hermoso? ¿Cómo no vamos a querer que venga aquel que vino, que invirtió o que hizo una propiedad realmente espectacular? Que disfrute nuestra ciudad, que paga los impuestos, que nos permiten que yo cobre el sueldo, que la municipalidad funcione. Pero hay una pandemia, que no la esperó nadie y hoy la prioridad es cuidar la salud de nuestra ciudad y la de todos los contribuyentes también", reiteró.

¿CÓMO HACÉS PARA CONTENTAR A TODA ESTA GENTE O PARA AYUDAR A TODA ESTA GENTE QUE VIVE DEL TURISMO Y QUE HOY ESTÁ SIN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD O CON ESCASA ACTIVIDAD?

“Nosotros acá dentro de la ciudad hemos liberado absolutamente todo. Hoy a la mañana entramos dentro de los 60 municipios que estamos en la fase 5. En el Concejo Deliberante tratamos y vamos a habilitar restaurant y confitería ya con el protocolo correspondiente, con no más del 50% de su capacidad para poder albergar gente, hemos liberado los deportes individuales, se puede jugar al tenis, al golf, hacer deportes náuticos, como windsurf, kaiser, sap, natación de aguas abiertas. Monte Hermoso adentro está funcionando bien gracias a que no nos ha entrado el virus, cuando automáticamente tengamos un caso volveremos de fase desgraciadamente", dijo.

¿RECHAZAN A DIARIO GENTE EN LA ENTRADA?

“Es que hay mucha gente que sabe que no puede venir y viene. Duele muchísimo. Me han pasado casos tremendos. La orden que tiene la gente en la entrada de Monte Hermoso es que todo aquel que no tiene domicilio en el DNI en nuestra ciudad no puede entrar. Sí yo rompo esa regla, cualquiera rompe esa regla, se producen 200 casos diferentes de gente que realmente te dice que tiene motivos por los cuales ingresar. Esa regla es condición sine qua non y eso nos ha traído infinidad de inconvenientes. El que quiere entender, bien ,y el que no, mala suerte. Es la que nos tocó".

HACE UNAS HORAS ATRÁS VARIOS MUNICIPIOS DE LA SEXTA SECCIÓN ELECTORAL SE PUSIERON DE ACUERDO PARA ENVIAR UNA PROPUESTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE TURISMO SEGURO, ES DECIR, AQUELLOS DISTRITOS QUE NO TIENEN CONTAGIO DE CORONAVIRUS HACER TURISMO ENTRE ELLOS. ¿QUÉ OPINIÓN TE MERECE?

“No tengo ni idea porque no la firmé yo. Nosotros no vamos a hacer nada que no tenga que ver con que esté autorizado por la Provincia de Buenos Aires. Por intermedio de la Secretaria de Turismo de Tornquist se le llegó a nuetro Secretario de Turismo directamente con los municipios que estaban dentro de ese hipotéticamente corredor y, automáticamente, le dije nosotros no íbamos a firmar eso, que nos saquen ya rápidamente de ahí".

Dichiara comentó que "averigüé en los demás municipios que tenemos el mismo color político con la provincia y también estaban bastante disgustados por esta nota y creo que ninguno me parece ha quedado dentro de lo que es los que han firmado".

"Moccero, en Coronel Suárez, por ejemplo, me dijo que él también pidió que lo saquen. Yo me tomé el trabajo de hablar con cada uno de los demás y todos me dijeron que no, que no estaban de acuerdo para nada con la firma de una nota con ese tenor”, mencionó.

EN REALIDAD LO QUE PROPONE LA NOTA ES UN PEDIDO A LA PROVINCIA PARA QUE LO ANALICE, AUTORIZARLO, NO ES QUE LO ESTÁN HACIENDO POR ENCIMA DE LO QUE DICE LA PROVINCIA. ¿POR QUÉ EN TODO CASO CREÉS QUE NO ES CONVENIENTE? ¿CUÁL FUE EL ARGUMENTO TUYO?

“La nota quiere habilitar determinado tipo de comercios, pide que esta sea una región exceptuada adentro de lo que es provincia de Buenos Aires por no tener la región determinada cantidad de casos de coronavirus y, a partir de eso, piden excepciones para los comercios que uno puede habilitar. En el caso nuestro, estamos entrando hoy en la fase 5 y más no puedo pedir. Son potestades que nos tomamos nosotros a partir de lo que nos dicen desde Nación y Provincia. Yo hacerle un pedido como región a la provincia pidiendo que la región nuestra sea analizada por separado, sin haberlo hablado antes con las autoridades provinciales, no estoy para nada de acuerdo".