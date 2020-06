Maximiliano Núnez Fariña: "En la ciudad hay 40 geriátricos habilitados legalmente"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el titular de Región Sanitaria 1, quien desmintió las versiones que marcaban que había sólo 11 hogares de ancianos legales en Bahía Blanca. Por otra parte, informó que el geriátrico trucho de calle Avellaneda "no figura en ningún lado" y mencionó que se desconoce como ingresó el virus al lugar. "Todo está en etapa de investigación", remarcó.

“Lo sucedido marca se está trabajando desde Región Sanitaria, junto con Fiscalización Sanitaria de la Provincia, con la Municipalidad y con todos los actores tanto públicos como privados. Cuando surgió el tema de este geriátrico, en menos de 40 minutos, estábamos todos reunidos acá en Región Sanitaria. Sabía quiénes eran las personas que estaban adentro, número de documento, obra social y, en base a eso, se tomó una decisión muy correcta porque hicimos evacuar un lugar primando la parte sanitaria de cada uno de los adultos mayores y llevando a cada uno a distintos hospitales", expresó Núñez Fariña.

El funcionario local sostuvo que "nos quedamos tranquilos que la primera etapa, que era que los adultos mayores estén bien y que su estado de salud esté bien, está cumplida".

"Después empezamos con la segunda etapa que es la etapa de la investigación epidemiológica que se está haciendo hasta ahor. Ayer tuve una reunión junto con el Intendente y todos los actores sanitarios de Bahía y en esa reunión hemos agradecido a Región Sanitaria el trabajo mancomunado que venimos llevando hace tres meses”, añadió.

ESE GERIÁTRICO NO ESTABA HABILITADO.

“No. En este contexto de pandemia hay una ley que es por la emergencia, una Ley de Geriátrico, que se aprobó hace un par de semanas y hoy la provincia nos está pidiendo que junto con los municipios empecemos a hacer un reordenamiento y un reempadronamiento en conjunto para ir asistiendo a estos lugares que sinceramente hay mucha gente que no los declara".

¿CUÁNTOS GERIÁTRICOS HABILITADOS HAY EN BAHÍA BLANCA Y CUÁNTOS HAN PRESENTADO PAPELES COMO PARA PODER SER HABILITADOS?

“Tenemos alrededor de 90 geriátricos o lugares de residencias, de las cuales treinta y pico o cuarenta están habilitados con todas las normas que pide la Provincia de Buenos Aires y las otras 50 estarían iniciando en algún tiempo con más tiempo y adecuándose a las distintas normativas nuevas que han ido suscitando estos últimos meses y años".

HACE UNOS DÍAS SE DIO A CONOCER QUE SOLAMENTE 11 GERIÁTRICOS ESTABAN HABILITADOS, VOS ACÁ ESTÁS DICIENDO QUE HAY MUCHOS MÁS.

“La realidad es que Fiscalización Sanitaria que depende del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires es un área que está dentro de la estructura edilicia nuestra pero no depende directamente de nuestra dirección. Son dos directorios distintos pero trabajamos en conjunto por toda la parte del ministerio. La información que tengo yo es que los 40 geriátricos están habilitados y los otros están en trámite adjuntando los papeles y todas las cosas que se necesita”.

¿EL CASO DE ESTE GERIÁTRICO ESTABA EN TRÁMITE O NI SIQUIERA FIGURABA COMO GERIÁTRICO?

“Ni siquiera figuraba como geriátrico. Desde que asumimos estamos haciendo un trabajito de hormiga que sinceramente el fruto es que podemos trabajar en conjunto todos. Si bien hay lugares como este que van a traer inconvenientes pero la idea es, si hay denuncias, empezar a seguirlo y tratar de que estos lugares empiecen a estar con las condiciones que, hoy por hoy, la provincia pide que es que tengan un médico a cargo de un lugar, enfermeros, asistencia de limpieza e higiene. Lo mínimo e indispensable para poder tener un lugar que albergue adultos mayores con predisposición a tener problemas respiratorios”.

NOSOTROS NO HEMOS DADO NINGÚN NOMBRE PUNTUAL, POR LO MENOS EN LO QUE HACE A MI PROGRAMA, NO HEMOS DADO NINGÚN NOMBRE RELACIONADO CON EL FAMILIAR DE LA PERSONA QUE FALLECIÓ. LO QUE SÍ HEMOS DICHO QUE UN FAMILIAR DIRECTO DE LA PERSONA QUE FALLECIÓ TRABAJA EN EL ÁMBITO DE REGIÓN SANITARIA LO CUAL A MÍ ME PARECE QUE ES GRAVE, NO POR ESO SIGNIFICA QUE TENGO QUE DAR A CONOCER EL NOMBRE. ME PARECE QUE ES GRAVE PORQUE ES EL ORGANISMO QUE DEBE CONTROLAR LOS GERIÁTRICOS Y DEBE CONTROLAR SI ESTÁN O NO ESOS GERIÁTRICOS HABILITADOS. EN PARTE TAMBIÉN DETERMINAN SI ESOS GERIÁTRICOS SE HABILITAN O SI NO SE HABILITAN. ¿USTEDES EVALUARON ESTO PARA ADENTRO? ¿TOMARON ALGUNA DECISIÓN PARA ADENTRO?

“En realidad está todo dentro de lo que vendría a ser la etapa de investigación, hoy es jueves, esto empezó el lunes. Hoy no tenemos ningún tipo de información si bien esto está elevado todo como corresponde. Lo más importante para nosotros es el cuidado de los adultos mayores y todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para que los adultos mayores tengan la garantía de que estén en buen estado de salud. Todo lo que hacemos nosotros lo trasladamos a La Plata y en base a lo que nosotros recibamos, vamos a ir trabajando".

NO HAY NINGUNA PERSONA NI SANCIONADA NI SEPARADA DEL CARGO EN EL ÁMBITO DE REGIÓN SANITARIA POR ESTE TEMA.

“No en este momento".

¿EN LA REGIÓN HA HABIDO ALGÚN MUNICIPIO QUE HA TENIDO AUMENTOS DE CORONAVIRUS? EN EL ÁREA QUE COMPETE A REGIÓN SANITARIA I.

“Ayer hubo dos casos nuevos que están relacionados con los mismos del Parque Eólico en la localidad de Villarino pero están dentro de la gente que se van controlando y vigilando. Está dentro de la gente que le puede dar el Covid positivo, los 15 días estos que generalmente se da para esta enfermedad”.

¿A VOS TE CONSTA QUE EN LO QUE HACE A LOS ESTUDIOS QUE SE HICIERON A ALGUNOS ABUELOS Y A PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL GERIÁTRICO LES HAYA DADO COMO QUE YA ESTÁN EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL CORONAVIRUS?

“No, esa información no la tengo".

¿TAMPOCO TENÉS DETALLES DE CÓMO PUDO HABER INGRESADO EL VIRUS EN EL HOGAR?

“No, eso está en estudio en este momento. Todo el área de epidemiología está en la parte de evaluación y estudio de cómo ingresó el virus. También se puede dar que no se sepa, como pasó en Patagones. La idea es investigarlo de la mejor forma posible para saber cuál es el origen del virus”.

PASÓ ACÁ CON EL HAM Y PASÓ ACÁ CON EL PARQUE EÓLICO TAMBIÉN.

“No. Se sabe por dónde se ingresó el virus. El HAM fue porque un contagio de un paciente, es por conglomerado y, el Parque Eólico, también, es un contagio de una persona que vino de afuera".

¿POR QUÉ SE DESPARRAMÓ?

“Se llama conglomerado cuando es por el mismo lugar. Es muy difícil que vos sepas quién lo trajo, sí sabés cómo vino, no sé si fue uno o fue el otro pero está dentro de ese grupo. Cuando uno lo va encapsulando y lo va controlando ahí te das cuenta que se va cerrando el vínculo y ya quedan todos cubiertos. De ahí no hay ningún otro más que haya surgido".