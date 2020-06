Por la gran demanda de vacunas antigripales, no hay más dosis disponibles en Bahía Blanca

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, quien comentó que en 20 años de vacunación nunca había vivido una situación similar. "Antes se vacunaba el 10 % o el 20% y ahora vinieron el 90% a vacunarse. Si vos la querés pagar, aunque quieras, no hay vacunas, se desbordaron las producciones", afirmó.

“Lo que pasó este año con las vacunas ntigripales nunca lo vi en mis más de 20 años de vacunación, o sea, era una vorágine por la vacuna que venían hasta los antivacunas. Yo conozco acá a la gente hace más de 20 años, sé quién se quiere vacunar, quién no se va a vacunar, antes se vacunaba el 10 % o el 20% y ahora vinieron el 90% a vacunarse”, expresó Godoy.

AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE LA VENTA DE VACUNAS ANTIGRIPALES.

“No, la venta, no, el requerimiento, porque no alcanzó. Si vos la querés pagar, aunque quieras, no hay vacunas, se desbordaron las producciones”.

VENDISTE MÁS UNIDADES QUE EL AÑO PASADO.

“Te podría decir que no es que vendí más unidades, por lo menos no voy a tirar este año, porque yo todos los años tiro vacunas, tiro vacunas de PAMI, tiro vacunas de IOMA, tiro vacunas particulares. Este año no me alcanzaron, o sea, no las pude tirar”.

¿QUÉ PROPORCIÓN DE VACUNAS VENDISTE COMPARADO AL AÑO PASADO?

“El doble a lo mejor porque otras veces cuando la droguería me llamaba a ver si quería reposición le decía que no. Este año le dije que sí en la medida que hubo pero todos los años, ya te digo, tiramos vacunas, este año por lo menos vamos a saldar el tema vacunas que no vaya a pérdida porque la aplicación no se cobra”.

¿TODAVÍA HAY GENTE QUE REQUIERE VACUNA?

“Muchísima. Tenés llamados continuos a ver si tenés vacunas, por particular, por obra social, por lo que sea”.

¿HOY LAS DROGUERÍAS ESTÁN ENTREGANDO?

“No, no hay producción de vacunas. Yo consulto a la ANMAT, generalmente libera lotes y va a los focos mayores que son el conurbano o va al pedido del estado o va al pedido de algunas clínicas particulares pero así para venta de público no hay. Es mucho más barato vacunarse que hacer un tratamiento para neumonía o hacer un tratamiento para gripe".

AYER LEÍA UNA INFORMACIÓN REALMENTE QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE TIENE QUE VER CON LA CAÍDA EN LA VENTA DE LOS FARMACÉUTICOS EN TODO EL PAÍS ENTRE EL 25 Y EL 35% DE ACUERDO A LOS SECTORES. ¿ESTO ES IGUAL PARA BAHÍA BLANCA?

“A nivel obras sociales, por ejemplo, la única que se está moviendo con la curva hacia arriba exponencial que puede ir en aumento es PAMI pero acordate que incorporaron un montón de medicamentos con gratuitidad. El medicamento que el paciente tiene que pagar un porcentaje no lo lleva. Algunas prescripciones son virtuales, o sea, estamos trabajando con los teléfonos, online, con toda la ayuda de la tecnología que se pueda para que el paciente no tenga que ir al médico y eso hace una caída en los medicamentos y también una dificultad a la hora del cobro por parte de las obras sociales".

Godoy explicó que "estamos en una situación de mucho aumento de trabajo administrativo en la farmacia por todo este tema virtual porque el mayor que lo utiliza el grupo etario de PAMI y es un aprendizaje y no es fácil para un abuelo".

"Eso complica la tarea administrativa que se suma a la caída de ventas", añadió.

DE NINGUNA MANERA EL AUMENTO EN LA VENTA DE ALCOHOL EN GEL, DE BARBIJOS Y DEMÁS, COMPENSA ESTA SITUACIÓN.

“Lo hemos denunciado hasta públicamente, a las farmacias están inspeccionando para que mantengan el precio del barbijo, del alcohol en gel y del alcohol etílico que lo ves en cualquier lado a cualquier precio. Nosotros estamos acotadísimos en ese sentido, vigilados y fiscalizados e inspeccionados. Vos lo tenés que tener casi al precio costo y muchas veces durante mucho tiempo lo rechazamos porque lo teníamos que vender más barato de lo que lo comprábamos porque teníamos una imposición de que el alcohol se tenía que vender a determinado precio".

"La gente se acostumbró, sabe que lavándose las manos no necesita el alcohol en gel, el alcohol en gel es para cuando no se puede lavar las manos porque no está en la casa o porque va a un transporte público, o porque va a un negocio, o sea, se ha vendido alcohol en gel a mansalva y no es la solución, porque si vos no te lavás las manos, si no entendés que el virus con el agua y jabón se va, no tiene sentido", remarcó.

NO SOLO HAY MENOS CANTIDAD DE VENTAS EN LA FARMACIA DE MEDICAMENTOS PORQUE LA GENTE DEJÓ DE IR AL MÉDICO, PORQUE HAY MENOS CONSULTAS EN LAS GUARDIAS, PORQUE SE DERIVAN MENOS, SINO QUE ADEMÁS TIENEN PROBLEMAS CON EL COBRO DE LAS MISMAS. ¿HAY ATRASO EN EL COBRO?

“Nosotros estamos teniendo un problema que lo venimos anunciando desde el año pasado, por ejemplo, con el Plan Incluir Salud, Plan PROFE, quedamos cinco farmacias atendiéndolo en Bahía Blanca y tiene una deuda. Creo que nos pagó el 12% de junio del año pasado. No se puede trabajar de esta manera porque es la gente que tiene discapacidad, que tiene hijos con discapacidad, que no tiene obra social, que no tiene acceso al medicamento, es un plan que el gobierno tendría que defender porque es el que más necesita y el que menos tiene. Son generalmente pensiones no contributivas".

"Creo que hay 5000 en Bahía Blanca que no tienen la cobertura y que deambulan, van, vienen con las recetas, no hacen los tratamientos. Acuérdense que el año pasado presentamos un informe donde los medicamentos recetados para patologías crónicas como hipertensión, diabetes, colesterol, EPOC, habían caído en ventas y era porque hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no accede a esos tratamientos".

"Cuando nosotros apostamos a este gobierno pensamos que empezamos de nuevo, nos van a pagar la deuda que dejó el otro gobierno más lo nuevo que uno vaya entregándole al paciente. Están pagando lo del año pasado pero junio del año pasado un 12%. No se puede seguir de esa manera. Por ahí si se suspende PAMI es noticia nacional pero este servicio está hace más de un año, muy acotado por una entrega muy básica y es un plan que es para patologías crónicas de riesgo, no es que le dan medicamentos por dar, no puede estar sin tomar esos medicamentos, hay gente con epilepsia, hay gente con esquizofrenia, diabetes, hipertensión y se quedan sin los medicamentos”.

¿PAMI ESTÁ AL DÍA?

“Está pagando, o sea, lo que tenemos con PAMI bien bueno es que está pagando. El costo del medicamento lo cobramos antes de los 15 días, el volumen es muy grande de PAMI. Tenemos para pagarle a la droguería porque antes teníamos que sacar de nuestro bolsillo para pagar a la droguería. Lo que pasa es que lo que nos queda de PAMI, que es un 8 % o un 10% de ganancia para pagar la luz, el gas, los empleados, todo eso, eso es lo que se atrasa".