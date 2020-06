Comenzó la entrega de turnos para la renovación de licencias de conducir

En diálogo con CAFEXMEDIO, Mauro Plaide, titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, informó que "aquellas licencias de conducir que se vencen entre el 15 de febrero y el 15 de junio tienen automáticamente una prórroga del vencimiento de 120 días".

“Aquellas licencias de conducir que se vencen entre el 15 de febrero y el 15 de junio esas licencias tienen automáticamente una prórroga del vencimiento de 120 días, o sea que al que se le venció el 16 de febrero se le vence en esos 120 días ahora el 16 de junio, y al que se le vence ahora en junio tiene cuatro meses más, hasta septiembre", indicó Plaide.

El funcionario local remarcó que "es una disposición que sacó el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la cual, tanto provincia como los municipios, adhieren".

"Eso no hay problema en cuanto a las coberturas de seguro, la circulación es totalmente normal y lo que se le dice a la gente es que un mes antes de la nueva fecha de vencimiento, por llamarlo de alguna manera, o 20 días antes, ahí recién soliciten el turno a través de la página web del municipio”, expresó.

¿YA SE PUEDE HACER EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA SACAR EL CARNET?

“Abrimos hoy (lunes) las oficinas, hoy es el primer día".

A PARTIR DE HOY PUEDE SACAR EL CARNET TODA AQUELLA PERSONA QUE YA SE LE VENCIÓ O INCLUSIVE QUE SE LE VENCE DENTRO DE UN MES DE AQUÍ EN ADELANTE.

“No. El que tiene la prórroga de 120 días recién unos días antes a ese nuevo vencimiento le vamos a poder otorgar el turno. De todos modos, esta primera semana tenemos que terminar los trámites aquellas personas que los hayan iniciado, que son, más o menos, 350 personas que les faltaba algún otro trámite o el médico o el psicólogo o rendir el práctico. Con esas personas vamos a terminar esta semana y después, a partir de la semana que viene, vamos a estar otorgando los turnos nuevamente".

¿PERO HOY IGUAL YA SE PUEDE EMPEZAR A SACAR EL TURNO? MÁS ALLÁ DE QUE NO TE ATIENDAN ESTA SEMANA. ¿U HOY NO?

“Si está próxima a vencerse la prórroga nueva. Es decir, aquellas personas que se les vencía en febrero las licencias de conducir, o los primeros días de marzo, ya pueden empezar a comunicarse para solicitar un turno a partir de la semana que viene”.

SE HACE LA APERTURA PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SE LES VENCIÓ EL CARNET ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y LOS PRIMEROS DÍAS DE MARZO.

“Exactamente".

Y A AQUELLOS QUE SE LES VENCIÓ A POSTERIORI, QUE LO TIENEN VENCIDO, QUE CORRE LA PRÓRROGA, PERO, POR EJEMPLO, SE LES VENCIÓ EN ABRIL, ESE TODAVÍA NO.

“No, ese se tiene que comunicar 20 días antes o un mes antes de la nueva fecha de vencimiento”.

ESTO ESTÁ VIGENTE HASTA EL 15 DE JUNIO.

“Exactamente”.

AHORA A AQUEL QUE SE LE VENCE EL 16 DE JUNIO ¿YA PUEDE SACAR TURNO?

“A partir de la semana que viene ya se puede estar comunicando o solicitando un turno”.

¿QUÉ PASA CON LA PISTA PARA SACAR EL CARNET DE CONDUCIR? ¿YA SE VA A EMPEZAR A UTILIZAR LO DEL AUTÓDROMO?

“En principio, se traslada el práctico al autódromo pero todavía no va a haber las evaluaciones nuevas por una cuestión de comodidad tanto para el empleado como la persona que va a rendir. Esta semana ya se muda al autódromo pero todavía no se va a tomar el examen nuevo, sigue todo igual como hasta ahora. Nosotros vamos a avisar con anticipación a partir de qué fecha se toma las nuevas evaluaciones”.

USTEDES LE DAN TURNO A LA PERSONA QUE SE LE VENCIÓ EL 18 DE FEBRERO. ¿DÓNDE RINDE ESA PERSONA EL PRÁCTICO?

“Rinde en el autódromo. Físicamente el examen ya va a estar en el autódromo, pero la evaluación no cambia, sigue siendo la misma que hasta antes de la pandemia. A partir de esta semana ya se está mudando el examen práctico al autódromo, no cambia la modalidad de examen, eso quiero dejarlo claro porque por ahí la gente se asusta. No va a cambiar, hasta ahora no va a cambiar, sí cambia el espacio físico”.

ES FACTIBLE QUE ESTO CAMBIE MÁS ADELANTE, NO AHORA.

“Sí, exacto, porque estamos terminando todavía la pista, nos agarró la pandemia justo finalizando y, bueno, no lo pudimos terminar, así que una vez que ya se reanuden los trabajos habituales ahí vamos a poder terminar el examen".