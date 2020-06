Gabriel Peluffo: "En poco tiempo vamos a producir plasma para tratar a los pacientes positivos de Coronavirus de Bahía y la región"

Esas fueron las palabras del Director del Hospital Penna, quien afirmó que el nosocomio local será uno de los primeros del país en aplicar este tipo de técnica. "Por el momento, se lo dimos a un solo paciente, ese paciente anduvo bien pero tampoco podemos saber si fue por el plasma o no", indicó a CAFEXMEDIO.

“Es un protocolo de investigación para ver si el plasma es convaleciente, puede ser una opción de tratamiento para esta enfermedad que hasta ahora no se ha visto modificada por ninguno de los tratamientos que se ha instituido. Es una buena posibilidad que tenemos de crecimiento de la institución teniendo en cuenta que vamos a ser centro productor de plasma", sostuvo Peluffo.

El médico local explicó que "nosotros tenemos la capacidad instalada para hacer la aféresis de plasma, nos van a mandar los insumos para ver el dosaje de anticuerpos, así que lo que vamos a hacer es que posiblemente en un tiempo relativamente corto podamos producir ya el plasma para nuestro hospital y para la región, es decir, el protocolo de investigación implica la posibilidad de tratar a todos los pacientes de la provincia de Buenos Aires, sea del ámbito privado o público”.

¿EL PLASMA ES PRODUCTO DE LA SANGRE DE LAS PERSONAS QUE YA HAN PADECIDO CORONAVIRUS?

“Por eso se llama plasma de convaleciente. El que ha tenido un positivo para coronavirus tiene que tener un negativo y después del negativo pasan 14 días y ya se convierte automáticamente en un donante de plasma. Ese paciente se coloca en una máquina de aféresis, lo que hace más o menos parecido a hacer una extracción de sangre para transfusión. La única diferencia es que uno no dona toda la sangre entera, es decir, plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y demás sino que se hace un proceso a través de una maquinaria que separa los elementos formes, glóbulos blancos, rojos y plaquetas, del plasma".

Peluffo comentó que "se necesita una aparatología importante que nosotros en el Penna la tenemos".

"Así que por eso una vez que ya está extraído el plasma después solo queda dosar las enfermedades comunes que se dosan en cualquier producto hemático, es decir, hepatitis B, HIV, y demás y los anticuerpos específicos para el coronavirus. Hay que colocar una aguja y extraer sangre pero no es nada complicado ni comprometido para el paciente, ni riesgoso para el paciente", expresó.

¿HAY COLABORACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO YA DADAS DE ALTA POR EL TEMA DE CORONAVIRUS EN DONAR?

“Durante la semana nos vamos a abocar a citar a la gente que tenemos ya dada de alta con un resultado negativo para que se convierta en donante, así que yo espero que la gente sea solidaria y se acerque al hospital a donar. Espero de todo corazón y creo que va a pasar eso”, remarcó.

HACE MÁS DE UN MES YO LEÍA UNA INFORMACIÓN, Y DE HECHO TUVIMOS UNA COMUNICACIÓN CON UNA PERSONA QUE VIVE EN ISRAEL, DE QUE EN ISRAEL SE HABÍA HECHO ESTE TRATAMIENTO, LOS PRIMEROS DÍAS DE ABRIL, SOBRE SEIS PERSONAS QUE ESTABAN EN UNA SITUACIÓN DE GRAVEDAD POR CORONAVIRUS Y TODAS LAS PERSONAS EN EL TÉRMINO DE SIETE DÍAS HABÍAN ABANDONADO EL HOSPITAL. ¿ESTO FUE LA BASE POR LA CUAL SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ARGENTINA DE ESTA MANERA?

“El plasma se ha utilizado desde hace muchísimos años en este tipo de enfermedades sobre todo en la fiebre hemorrágica argentina y demás y con éxito. En este caso, todavía no tenemos los suficientes resultados como para avalar el uso pero creo que estamos cerca de eso, ya se usó en Estados Unidos, Israel y varios lugares más pero todavía no se ha definido la utilidad. Me parece que es importante seguir investigando al respecto", subrayó.

Peluffo mencionó que "nosotros no podemos hablar por la experiencia que tenemos porque se lo dimos a un solo paciente, ese paciente anduvo bien pero tampoco podemos saber si fue por el plasma o no".

¿CUANDO USTEDES LE OTORGARON ESTE TRATAMIENTO CON PLASMA A ESTE PACIENTE ESTABA EN UNA SITUACIÓN DE GRAVEDAD?

“Era un paciente moderado pero tenía muchas morbilidades, más de 60 años y tenía cardiopatía, hipertensión, una diabetes no diagnosticada, tenía un EPOC, así que tenía muchas posibilidades de complicarse y, por suerte, recibió el plasma y no lo hizo. Mejoró rápidamente. El protocolo de investigación tiende a comparar pacientes que reciben y no reciben en una situación similar para saber si uno puede llegar a la conclusión de que el plasma sirve o no”.

¿CADA DONACIÓN PARA CUÁNTAS PERSONAS SIRVE?

“Más o menos, se sacan 600 mililitros de plasma en tres dosis de 200 mililitros y cada 70 kilos de peso se dan 200 mililitros, es decir, una persona que pesa 70 kilos recibe 200 y si pesara más de 70 recibe 400. Es decir que, por lo menos cada paciente estaría donando, para un paciente y medio”.

¿CUÁNTAS VECES PUEDE DONAR ESA PERSONA?

“Puede donar infinidad de veces. Obviamente va a tener un límite que tiene que ver con el confort, y demás pero se puede donar hasta dos veces por semana cada paciente. La tarea ahora es recopilar los recuperados y tratar de citarlos para que vengan a donar".

¿QUIÉNES ESTARÍAN IMPOSIBILITADOS DE DONAR SANGRE, MÁS ALLÁ DE HABER SIDO CURADO DE CORONAVIRUS?

“No habría muchas contraindicaciones porque como no es una extracción de sangre el volumen no es muy importante, excepto alguna persona que tenga alguna cardiopatía o que sea muy añoso o que tuviera alguna enfermedad anterior al coronavirus que pudiera imposibilitar el uso de su sangre, hepatitis, HIV, o algo por el estilo. Sino te tendría que decir cualquiera tiene la posibilidad de donar”.

¿LA PERSONA A LA QUE SE LE LLEVÓ ADELANTE ESTE TRATAMIENTO ES LA PERSONA QUE VINO DE BUENOS AIRES, TRASLADADO, QUE LE HABÍAN DADO DOMICILIARIA?

“Era el único paciente que teníamos y entraba en protocolo por la edad y las características. Así que nosotros no hacemos distinción de nada, si él lo podía recibir lo hicimos posible para que lo recibiera”.