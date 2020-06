El día que Manu Ginóbili predijo los levantamientos contra Trump en Estados Unidos

A mediados de abril, el símbolo de la Selección y leyenda de los Spurs había advertido sobre las consecuencias de las acciones del presidente norteamericano.

Emanuel Ginóbili no sólo se destacó como un jugador estrella de básquet sino también por siempre mostrarse y actuar cómo una persona con una conciencia depurada a la hora de ejercer diversos análisis. El bahiense que hizo historia en la NBA reside en los Estados Unidos y a mediados de abril, cuando Donald Trump no ejercía ningún control sobre la pandemia que acecha al mundo, había advertido sobre sus temores a la reacción del pueblo norteamericano.



"Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer" dijo Manu en el podcast que conducen Germán Beder y Nicolás Laprovittola, mostrando por entonces su preocupación ante la pasividad que manifestaba el presidente ante el avance del Coronavirus y sus consecuencias. Claro que la ya caótica situación ahora se ha agravado aún más para el gobierno de Trump debido a un nuevo atropello hacia la raza afroamericana de parte de los agentes de seguridad que terminó con la muerte de George Floyd.

"No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida. En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de siete millones de desocupados. La verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo", explicó Manu en su momento.

Las palabras de Ginóbili se dieron cuando EEUU tenía 609.407 infectados y 26.056 muertos por el virus. A la fecha los números se dispararon peligrosamente los contagiados se calculan en casi 1.800.000 mientras que el número de víctimas haciende a 104.383, informó www.infocielo.com

A desidia sobre la Pandemia hay que agregar los disturbios que se generaron a raíz del asesinato de George Floyd, a plena luz del día y ante enorme cantidad de testigos, en manos de la policía estadounidense. Las manifestaciones hundieron a Estados Unidos en un caos que, no solo se expandió por 40 ciudades norteamericanas y que llevó a Trump a imponer el toque de queda, sino que ha tenido rebote mundial.

Ante el caos generalizado en las calles, Donald Trump decidió refugiarse en su búnker tras lo cual fueron apagadas las luces de la Casa Blanca lo que lejos de apaciguar los ánimos, exacerbó la rabia expresada por los manifestantes entre el fuego y los desmanes. "Agentes del Servicio Secreto llevaron abruptamente al presidente al búnker subterráneo utilizado en el pasado durante los ataques terroristas", consignó The New York Times.