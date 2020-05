Marcos Streitenberger: "El Frente de Todos rechazó tratar el expediente y le dio la espalda los bahienses"

Esas fueron las palabras del concejal por Juntos por el Cambio, al referirse a la negativa de la oposición de tratar en el HCD el expediente que reclamaba a Provincia habilitar los rubros de calzado e indumentaria. "Es momento de dejar de lado las cuestiones políticas y respaldar a los bahienses que todos los días trabajan, que se esfuerzan y que generan empleo e invierten en la ciudad", indicó a CAFEXMEDIO.

“En la sesión hubo quorum pero no se permitió el ingreso del expediente. O sea, se necesitaban dos terceras partes de los votos para que ingrese y pueda tratarse ese expediente y el Frente de Todos rechazó esta posibilidad de que podamos tratar este expediente pidiendo la reapertura, o sea, pidiendo el apoyo para solicitarle al gobernador Kicillof que tenga en cuenta la grave situación que están viviendo los comerciantes de Bahía Blanca profesionales y que ya es momento de que se les permita cumpliendo todos los protocolos sanitarios volver a trabajar", sostuvo Streitenberger.

El edil local explicó que "para que el proyecto sea tratado en la sesión, se vota para que este proyecto que no salió de una comisión sea tratado en la sesión del día de la fecha, nosotros presentamos el proyecto y ellos lo rechazaron".

"Nosotros les dijimos que queremos tratar este proyecto y ellos dijeron, no, no lo queremos tratar”, añadió.

TE VOY A CONTAR QUÉ DICEN LOS JUSTICIALISTAS. EL JUSTICIALISMO LO QUE DICE ES LO SIGUIENTE, QUE EN REALIDAD HAY PENURIAS EN LO QUE SON LOS COMERCIANTES PERO TAMBIÉN HAY PENURIAS EN LOS ARTISTAS, POR EJEMPLO. ENTONCES ¿POR QUÉ NO SE LE DIO TRATAMIENTO A PROYECTOS QUE HABÍAN PRESENTADO DESDE EL PROPIO JUSTICIALISMO REFERIDO A ESTE TEMA?

“No es lo que ayer dijeron, me sorprende y hasta me parece un argumento poco serio. Van a tirarse a ver si los comerciantes, si los artistas, o sea, ellos responden al gobierno nacional y provincial que decidió esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo porque supuestamente tenemos que preparar el sistema de salud para cuando llegue el pico de casos y ahora pareciera que el único plan económico del gobierno es extender la cuarentena, o sea, la pregunta es ¿vamos a estar eternamente en cuarentena?".

Streitenberger remarcó que "el Hospital Penna desde diciembre que no paga a los anestesiólogos, o sea, ahí hay un foco de conflicto, o sea, por un lado nos dicen que están preparando el sistema de salud y después este sistema de salud lo único que hace es hacer agua por todos lados".

"O sea, yo lo que les pido también es que sean serios", agregó.

"Hoy tenemos una situación con los comerciantes que vinieron a pedirle al Concejo Deliberante de Bahía Blanca, permitime agradecerle al señor Bonacorsi, a Longoni, a Roy, que han sido muy respetuosos que lo único que nos pidieron es, señores, apoyen a los trabajadores de Bahía Blanca y que el gobernador Kicillof decida en forma rápida esta cuestión de fondo. No aguantamos más, nos estamos fundiendo, tenemos que pagar empleados, generamos empleo, pagamos impuestos y el Frente de Todos les dio la espalda", subrayó.

A MÍ NO ME IMPORTA SI SON PERONISTAS, RADICALES, CONSERVADORES, LIBERALES, DE IZQUIERDA, DE DERECHA. HISTÓRICAMENTE EN LA CIUDAD SE HA PRIVILEGIADO EL CONTACTO CON EL GOBIERNO DE TURNO A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL QUE CON LA REALIDAD LOCAL, Y AYER ME DIO LA SENSACIÓN DE QUE VOLVIÓ A PASAR ESTO. TAMBIÉN PASÓ CON VIDAL Y PASÓ CON MACRI Y TAMBIÉN PASÓ CON GOBIERNOS ANTERIORES. AHORA EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO DEL CONCEJO DELIBERANTE TAMBIÉN HABÍA OTROS PROYECTOS, DE HECHO HACÍA COMO DIEZ, QUINCE, DÍAS QUE ESTABA PRESENTADO ALGÚN OTRO PROYECTO, QUE TENÍA QUE VER, POR EJEMPLO, CON LOS ARTISTAS LOCALES. MI PREGUNTA ES ¿POR QUÉ NO SE SENTARON EN UNA MESA Y CHARLARON TODOS JUNTOS, CHE, VAMOS A DARLE TAMBIÉN TRATAMIENTO AL TEMA DE LOS ARTISTAS LOCALES?

“Tenemos todas las herramientas para tratar el tema. Los artistas también tienen una parte de responsabilidad porque dependen los fondos del gobierno nacional y provincial. El gobierno nacional y provincial también podría girarles más fondos al municipio de Bahía Blanca que se está haciendo cargo del transporte público, poniendo muchísimo dinero en la refacción de escuelas, en muchas cuestiones que son competencia de la provincia de Buenos Aires y que no las cumple y el gobierno del municipio de Bahía Blanca tampoco tiene un bolsillo de payaso para soportar todas las actividades y todas las demandas".

El concejal del oficialismo aseguró que "hacemos el mayor esfuerzo, colaboramos con los artistas, desde la dirección de Cultura se ha trabajado para que en este tiempo darles la mayor mano posible pero necesitamos de la colaboración de Nación y Provincia que son los que tienen los recursos coparticipables para girarnos a nosotros".

"La situación del transporte público de pasajeros ya es pública y notoria, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano desde el municipio para mantener el servicio. Esto no lo paga el Intendente o, en este caso, Marcos Streitenberger, es el esfuerzo de los vecinos con sus impuestos y nosotros estamos tratando de administrarlo de la mejor manera posible", enfatizó.

"Lo que les decimos, señores, presenten una propuesta y elevémosla también al gobierno provincial y nacional para poder ayudar a los artistas bahienses, ayúdennos, que es lo mismo que les pedimos ayer, trabajemos juntos, y una demostración de esto, para no quedarnos solamente en lo malo, en la cuestión social, ayer tenemos la foto del Intendente con Federico Susbielles Hospital Municipal. Desde el primer momento Héctor ha tenido la mayor grandeza para trabajar juntos y dejar las diferencias de lado. No entendemos lo que pasó ayer, necesitábamos los concejales de Bahía Blanca darles un respaldo a los bahienses y un sector de la oposición le dio la espalda", aseveró.

¿VOS LO CONSIDERÁS COMO UN HECHO NETAMENTE POLÍTICO O POR CONVICCIÓN DE LOS CONCEJALES?

“Ellos están muy alineados con Alberto Fernández y Axel Kicillof y no deben querer que se enojen. Creo que hay momentos que uno tiene que privilegiar la comunidad en la que vive. Fue muy claro las reuniones que se tuvieron con comerciantes. Es una ciudad chica, nos conocemos todos, creo que es momento de dejar de lado las cuestiones políticas y respaldar a los bahienses que todos los días trabajan, que se esfuerzan y que generan empleo e invierten en la ciudad".

“Una tienda de ropa en Bahía Blanca tuvo que permanecer cerrada y ese mismo comerciante sentado en su casa ve cómo grandes hipermercados venden la misma ropa y calzado que ellos. La pregunta que yo le hago al Frente de Todos es, ¿en una gran superficie donde se acumula mucha gente, o sea, hay menos riesgo de contagio que en un negocio del centro, una tienda de ropa que dice que entre de a una persona por vez? O sea, hasta el argumento desde los hechos no es serio", dijo.

¿EL INTENDENTE NO DEBIÓ HABERLO PERSONALIZADO EL TEMA DE INDUMENTARIA Y CALZADO Y MANDARLO ESTRICTAMENTE COMO TAL Y NO EN EL CONJUNTO DE OTROS PEDIDOS?

“Se lo hizo hace un tiempo y se lo volvió a insistir el 11 de mayo. El objetivo ayer era, concejales, pongámonos del lado de los bahienses, de los trabajadores, pidámosle al gobernador Kicillof celeridad en el tratamiento de este expediente, los comerciantes no pueden esperar más. Ese fue el objetivo de la sesión de ayer”.