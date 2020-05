El bahiense Sergio "Oveja” Hernández rechazó un ofrecimiento de Kicillof para ser Director de Deportes de la Provincia

El Director Técnico de la Selección Argentina de Básquet contó que no aceptó el puesto porque todavía no quería “dejar de ser entrenador”.

El entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Sergio “Oveja” Hernández, reveló que, desde la gestión de Axel Kicillof, le habían ofrecido sumarse al área de Deportes de la Provincia, cargo que rechazó porque quería seguir ligado de su profesión.

La historia, desconocida hasta el momento, vio a la luz durante una extensa entrevista que el oriundo de Bahía Blanca le concedió al periodista Álvaro Martín para una serie de podcasts llamada “Vidas NBA”.

“Hace unos días, a mí me ofrecieron ser Director de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, que es algo muy fuerte. Les dije que me encantaría y agradecí por la oportunidad, pero eso significaría dejar de ser entrenador y yo no estoy dispuesto a dejar de serlo”, señaló “Oveja” en el reportaje.

Andrés Larroque, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, puso en funciones, finalmente, a Javier Lovera como secretario provincial de Deportes. La asunción fue el 15 de mayo.

Por sus distintos perfiles, igualmente, no se descarta que Lovera y Hernández podrían haber convivido en la gestión.