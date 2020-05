Ricardo Pera: "Los subsidios para el transporte los recibe exclusivamente el AMBA"

Esas fueron las palabras de la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA), quien aseguró que "una empresa no puede estar perdiendo todos los meses $10.000.000 o $5.000.000, y gastar en gasoil. Lo puede hacer un mes, dos meses, tres meses". "Se olvidaron del interior del país, estamos a la deriva", indicó a CAFEXMEDIO.

“Quedó demostrado el tema de los comercios que están cerrando en Bahía, o sea, que esto sí que va a quedar tierra arrasada después de todo esto que está sucediendo. Lo único que me faltaría tener en claro bien es qué es lo que quieren hacer con el transporte público. Si la idea es pararlo, que lo paren y se terminó y envíen los subsidios y mantendrán con los salarios a los trabajadores, parado hasta que se pueda trabajar", sostuvo Pera.

"Me parece que hay otro extracto de gente que toma el colectivo que se queda sin transporte y no tiene otro medio económicamente hablando como para manejarse que no sea el colectivo”, agregó.

LEÍA POR EJEMPLO UNA NOTA QUE ESTÁ HOY EN LA POLÍTICA ONLINE, ESTÁ DESDE AYER EN REALIDAD, LA LEÍ HOY, QUE MENCIONA LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN CIUDADES IMPORTANTES COMO CÓRDOBA, ROSARIO, SANTA FE, TUCUMÁN, DONDE REALMENTE YA ESTÁN EN PARO PORQUE NO SE PAGÓ EL SUELDO DE ABRIL.

“No te quepa duda. ¿Sabés cuál es el problema que hay ahí también? A ver, el subsidio llega para pagar, el número te da redondito casi para pagar los salarios, o sea, los subsidios que te están dando.”

MARISCO NO DIJO ESO EL OTRO DÍA. TE DIGO QUÉ DIJO MARISCO EN LOS MICRÓFONOS NUESTROS, DIJO QUE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BAHÍA BLANCA SE INVERTÍAN $70.000.000 EN SUELDO DE LOS CUALES LAS EMPRESAS RECIBÍAN 40, FALTABAN 30.000.000.

“Marisco puede decirte cualquier cosa pero no tiene ni idea. Si hoy estuviéramos parando, el problema acá nace que el gasoil se está pagando 50 mangos el litro y no tiene ninguna clase de subsidio. Tenés ART, tenés seguro, tenés viático, tenés un montón de cosas que las empresas, que ahí está donde nace la diferencia, prácticamente que se les hace imposible seguir funcionando a las empresas. Una empresa no puede estar perdiendo todos los meses $10.000.000 o $5.000.000, y gastar en gasoil. Lo puede hacer un mes, dos meses, tres meses".

Pera remarcó que "esta cuarentena está hecha pura y exclusivamente para el AMBA y nada más".

"El gran problema que existe es el AMBA y, cuando ellos quieren, se para el país. El AMBA es el que recibe todos los subsidios habidos y por haber y el resto que se las arregle como pueda. Lo que sí me gustaría saber es ¿qué es lo que quieren hacer?, ¿lo quieren parar o no?. Y le preguntaría no solamente a ellos sino a los mismos empresarios de Bahía Blanca y al mismo Intendente. ¿Cuál es la idea? ¿parar el transporte? Lo paramos pero que no le vayan a echar la culpa a la UTA", subrayó.

"La plata no aparece. Nosotros no tenemos otra alternativa, si no que no nos manden a la calle, o sea, si saben que no nos van a poder pagar no nos pueden mandar a la calle. Estamos seriamente comprometidos todo el interior. Lo que pasa que hay lugares donde el interior el gobernador escucha al gremialista y escucha al intendente, y hay lugares que no los escucha. Córdoba recibió $208.000.000, se gastó parte de la plata porque estaba endeudado y parte de la plata se la dio a los trabajadores, el 50% del sueldo. ¿A vos te parece tener todo el mes trabajando y les pagás el 50%?", sostuvo.

EL OTRO DÍA HABLÁBAMOS CON ADRIÁN SASCHRGORODSKY Y ADRIÁN NOS DECÍA, ARIEL, ESTO ES IMPOSIBLE QUE SE PUEDA SOLUCIONAR DESDE UN ÁMBITO MUNICIPAL, TIENE QUE VENIR LA COLABORACIÓN SÍ O SÍ POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL PARA ESTO. NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE ESTO SE SOLUCIONE DESDE LO LOCAL.

“Creo que se puede llegar a arreglar pero primero tengo que tener en claro qué es lo que quiere hacer el Intendente. Desde que asumió Alberto Fernández se hablaron de tres temas: del Fondo Monetario Internacional, de la deuda y de la tierra arrasada que son gravísimas. Hoy en el transporte público de pasajeros en el AMBA se dan el lujo de llevar gente esencial nada más, pero, ¿por qué?. Porque tienen subsidios que lo soportan".

HOY LAMMENS SALIÓ A DECIR QUE LE VAN A PAGAR LOS SUELDOS A LOS JUGADORES DE BOCA Y RIVER DESDE EL ESTADO NACIONAL Y NO ESTAMOS TRABAJANDO SOBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, QUE ES UN TEMA DE ABSOLUTA NECESIDAD.

“Le pagaron a toda la cúpula del Diario La Nación que el que menos gana, gana 500.000 mangos y le pagaron a todos ellos. Cuando yo te hablo acá en la larga distancia este mes la larga distancia a Bahía, que son dos empresas, una no cobró. No sé cuál es el tema y después salimos a anunciar con una conferencia de prensa un 6% de aumento a los jubilados como si les dijéramos les damos el 60%. Nosotros pareciera que queremos quedarnos adentro de la casa. Así seguro no nos vamos a agarrar virus pero nos vamos a morir de hambre. Yo no prefiero la economía, nada, a mí no me gusta que me dé plata el estado, a mí no me gusta que me dé plata nadie, a mí me gusta ganármela a mí".

El dirigente local comentó que "me gustaría saber qué piensan hacer con las actividades que tienen paradas porque decime un tipo que tiene hoy un restaurante, un hotel o una disco, ¿sabe cuándo va a abrir?, ¿sabe cuándo va a arrancar?, ¿vos me estás diciendo a mí que me condenás para toda una vida?".

"A ver, que venga una empresa como Fournier, 50 años prestando servicio, y que no tenga una asistencia del estado, la verdad que la palabra justa, te importa tres pepinos lo que es tuyo, el tipo que invirtió en la ciudad, que lo hizo en la ciudad, el mismo Gabriel, que no pertenece al transporte, que se sumó en los últimos tiempos, pero de cualquier manera vino y la puso en Bahía Blanca, la Sapem, que fue un invento de urgencia, todo lo que vos me digas, estará dando pérdida pero, en su momento, nos sirvió a nosotros para sacarnos un cáncer de encima que era de Plaza", enfatizó.

"Maltratar tanto sea empresarios como trabajadores o usuarios, yo no lo veo. Necesito que me digan: las empresas pueden poner hasta acá, el municipio puede poner hasta acá y la UTA puede poner hasta acá. Yo estoy dispuesto a hacerlo, ahora, el tema es, ¿queremos seguir andando? Porque tenés 17 seccionales paradas en el país, no son dos. ¿Sabés qué pasa? vivimos en Bahía nosotros, yo no tengo la culpa que ellos vivan hacinados. Es un problema del AMBA, que está recibiendo todos los subsidios habidos y por haber. Se olvidaron del interior del país, estamos a la deriva", manifestó.

¿ESTA SEMANA USTEDES VAN A MANTENER ALGUNA REUNIÓN CON EL INTENDENTE?

“Estoy pidiendo es díganme qué es lo que piensan hacer porque para llegar al cuarto día hábil yo no estoy preocupado. Lo que digo es pará que tenés el 50 o el 60% de la actividad parada en el país, ¿qué va a pasar? Vos ahora sí la podés llevar en auto, hace seis meses atrás desalentábamos el automóvil, hoy lo estamos alentando, es una cosa de locos".

Pera mencionó que "nosotros vemos que sí se pone difícil pero hay que ver cómo nosotros podemos hacer algo, tenemos que hacer algo para poderlo salvar porque en Bahía Blanca la actividad para traer la gente a los barrios no tenés otra alternativa que un micro porque es lo más barato que hay".

"Se nos van a empezar a aparecer autos, remises o combis truchas y no vamos a saber cómo pararlo sí se para el transporte público", afirmó.

ESTO LO HA DICHO EL PROPIO INTENDENTE, EL TEMA DE ESTA SEMANA PARA ÉL ES TRATAR DE VER CÓMO DA UNA MANO Y SOLUCIONAR EL TEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

“Vos parás hoy el transporte, paramos. El subsidio cubre el 80% de los sueldos y las cargas y se para la UTA y dejamos dos meses que pasen a ver si llegamos hasta que pase el famoso invierno porque acá parece que el gran tema es el invierno. ¿Y dentro de dos meses con qué nos encontramos en la calle?. Con cualquier clase de transporte desregulado, ¿y quién lo va a parar? ¿y quién lo va a controlar? O sea, ese es el riesgo de parar, lo van a vivir todas las seccionales que están paradas. ¿Quiero que le pase a mi querida Bahía? No, no quiero, porque protejo a Bahía pero también a la actividad que represento".

"Lo único que defendemos nosotros son los trabajadores pero que vamos a hacer un esfuerzo con el municipio y con los empresarios no te quepa ninguna duda. O sea, yo quiero que la actividad siga funcionando por el bien de los que represento”, finalizó.