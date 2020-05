Gustavo Damiani: "En 22 años, nunca ingresaron tantos camiones por día a la playa de "El Triángulo"

Esas fueron las palabras del dueño de Transporte y Logística S.A, quien aseguró que "la operatoria es muchísimo más elevada de lo normal", en el marco del Coronavirus. "Nosotros este año hicimos el récord, casi 2000 camiones, 1960 camiones en un día que ingresaron al puerto y descargaron", expresó a CAFEXMEDIO.

“La verdad que, a pesar del conflicto que está viviendo todo el país en general por el tema de la pandemia, el movimiento portuario y, en particular, el tema de los camiones, ha crecido enormemente. Nosotros tenemos hoy un movimiento que es récord histórico, hace 22 años que somos dueños de la playa y nunca ingresaron tanta cantidad de camiones diariamente, los puertos están con una operatoria muchísimo más elevada de lo normal, todo esto debido a varios motivos, por ejemplo, a que Rosario tiene algunos inconvenientes con el río y hace que derive en carga para Bahía Blanca", indicó Damiani.

El empresario local informó que "nosotros este año hicimos el récord, casi 2000 camiones, 1960 camiones en un día que ingresaron al puerto y descargaron".

"Lo normal que ingresen a Bahía Blanca son 1000, 1200, estamos hablando de casi el doble, es una cantidad muy grande y gracias a Dios, recibir esa cantidad de camiones, genera un flujo de tránsito que a veces es demasiado grande y se hacen algunas colas. Gracias a las obras que se han hecho, que hicimos este año, nosotros ampliamos la capacidad en 300 lugares y estamos arrancando una obra nueva para otros 200 lugares más para los camiones que vienen para los cupos del día siguiente cosa que no tengan que estar tirados en la ruta esperando", remarcó.

Damini comentó que "250 camiones por día que están estacionados en un espacio que antes generaban colas en la ruta".

"Estamos trabajando muy bien con las terminales, muy bien el apoyo del puerto tanto el presidente Susbielles como Alberto Carnevali, que está a cargo del tema y tengo una colaboración muy grande con respecto a poner la policía adicional, el control en las rutas, colaborar y trabajar en forma conjunta como nunca lo habíamos hecho hasta el momento. Para poder mover esta cantidad de camiones tienen que funcionar todas las piezas. El puerto colaborando como colabora, la playa tratando de ser operativa al 100 % y los puertos que están trabajando también en forma muy buena", subrayó.

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA EL INTENDENTE MUNICIPAL VA A DETERMINAR QUE SE CIERREN LOS ACCESOS DE 22 A 6 A EXCEPCIÓN DE AMBULANCIAS Y CAMIONES QUE VAYAN AL PUERTO. ESO DEMUESTRA TAMBIÉN UNA COORDINACIÓN QUE VA A PERMITIR QUE NO MERME NI DISMINUYA ESTA CANTIDAD DE CAMIONES QUE ESTÁN ENTRANDO EN ESTE MOMENTO PARA EXPORTAR.

“Me parece una decisión inteligente en cuanto a permitir el flujo de los camiones porque vienen durante las 24hs y vos sabés muy bien que todo esto genera actividad económica para el país que es más importante la exportación de cereales más en este momento. Así que Bahía creo que está cumpliendo más que bien el papel que le toca en esta pandemia", expresó.

¿ESTA ES UNA ÉPOCA DONDE TEÓRICAMENTE DEBERÍA SEGUIR LA CANTIDAD DE CAMIONES QUE INGRESEN MÁS O MENOS EN ESTE MISMO RITMO O A PARTIR DE AHORA EMPIEZA A DISMINUIR?

“Hay solamente dos meses en el año donde hay una baja de llegada de camiones, se ha estirado la llegada de camiones por distintos cambios que ha habido en la actividad, desde que los silobolsas permiten tener producción en el campo y no tienen que mandarlo tan rápido los productores, que la situación económica de muchos está mucho mejor y no necesitan vender rápidamente su cosecha y que los puertos pueden ir armando la estrategia de exportación en el tiempo y no en corto plazo. Me parece que esto va a continuar, no sé si al ritmo de 2000 camiones por día pero por lo menos por cuatro meses más vamos a estar arriba de los 1400 camiones diarios", aseveró.

¿ESO ES UN APORTE MÁS ALLÁ DE QUE NO TENGA VÍNCULO EN FORMA DIRECTA FÍSICAMENTE EL CAMIÓN CON LA CIUDAD?

“Vos calculá que todo lo que es el movimiento portuario son cinco terminales cerealeras con todos sus empleados directos, indirectos, más lo que es todos los transportistas locales y la zona que genera una distribución de ingresos más que importante", mencionó.

ESTO DEMUESTRA TAMBIÉN DE QUE EL MUNDO, MÁS ALLÁ DE LAS CUARENTENAS Y LAS RESTRICCIONES, SIGUE ANDANDO, PORQUE SI NO NO SE HUBIESE INCREMENTADO LA CANTIDAD DE EXPORTACIONES QUE SE HAN INCREMENTADO EL ÚLTIMO TIEMPO AQUÍ EN EL PUERTO DE INGENIERO WHITE.

“Te imaginás que son recursos necesarios, justamente, alimenticios y que el mundo lo va a demandar tanto o más que siempre y más dada la circunstancia particular de los puertos de Rosario que no pueden cargar los buques como corresponde que hace también que el flujo sea mayor y venga carga de cereales que quizás en otra época se derivaban al puerto Rosario y hoy están derivándose al puerto de Bahía Blanca", dijo.

CREO QUE ES IMPORTANTE QUE SI SE VE QUE EL PUERTO DE BAHÍA BLANCA OTORGA ALGUNAS COSAS IMPORTANTES QUE NO OTORGAN OTROS PUERTOS O DA UNA CALIDAD DIFERENTE TAMBIÉN ES CIERTO DE QUE SE PUEDEN ACOSTUMBRAR Y EMPEZAR A VENIR AQUÍ.

“Ojalá sea así. Tener toda la infraestructura armada para poder recibirlos y los costos sean razonables, ojalá continúe. En algún momento habíamos hablado de las etapas de ampliación de la playa, nosotros cumplimos con la primera etapa y la segunda etapa estaba pensada para fines de este año y ya estamos arrancando en los próximos días, o sea, hemos acelerado los plazos de obra", manifestó.

¿ES LA PARTE DE LA RUTA 3?

“Vamos a seguir ampliando la capacidad de estacionamiento y, dentro de 30 días, empezamos con las mejoras de la parte edilicia de la ruta 252. Vimos que el resultado de la ampliación que hicimos es positivo y creemos que, si seguimos creciendo así, vamos a lograr también que la cantidad de camiones que van llegando puedan tener un espacio de anteplaya que los saque del espacio de la ruta", finalizó.