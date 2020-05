El intendente de Mar del Plata denunció que un laboratorio bahiense "brindó un resultado erróneo de Coronavirus"

El Jefe comunal, Guillermo Montenegro señaló que se comprobó que la muestra tomada en Bahía Blanca a un médico de esa ciudad balnearia estuvo contaminada. Ayer el profesional de la salud dio negativo y fue cargado como "recuperado". También insistió que el Municipio no cuenta con elementos objetivos para hablar de transmisión

El intendente Guillermo Montenegro aseguró hoy que el médico marplatense que había dado positivo en un testeo realizado en Bahía Blanca nunca estuvo infectado y que el resultado erróneo se habría dado por una contaminación en la muestra.

“El laboratorio de Bahía Blanca cargó un caso positivo, ese caso después fue informado con un nuevo análisis pero con la misma muestra y se determinó que la misma había estado contaminada. Ahora (el médico) da como recuperado, pero lo que quedó claro es que la muestra que fue tomada estuvo con contaminada, con lo cual se infiere que ese paciente, que era personal de salud, nunca estuvo infectado“, señaló el intendente, en una conferencia de prensa que brindó este mediodía en el Centro de Operaciones y Monitoreo.

De esta manera el jefe comunal explicó cómo accede a la información el Municipio y por qué el caso testado en otra localidad fue cargado como un caso de General Pueyrredon.

“Hay un sistema integral de seguimiento de salud a nivel nacional que es el SISA, allí se cargan todas las informaciones de los casos positivos, ya sea por laboratorios públicos o privados que estén aprobados por el Malbrán”, indicó el intendente.

“Esa información se vuelca después en los partes informativos que nosotros tomamos la decisión de hacer dos veces por día. Es exactamente igual en todos los municipios y en todos los gobiernos, tanto provinciales como el nacional. Todos tenemos la misma información y esa información se va cargando día a día“, siguió.

En la ciudad, Montenegro aclaró que hay dos laboratorios públicos y uno privado que están habilitados a cargar los resultados en el sistema nacional. De todas maneras, aclaró que eso no implicaba que todos los casos de General Pueyrredon hayan sido testados en la ciudad.

“Depende del domicilio que figure en la ficha epidemiológica (del paciente). Eso ocurrió con una de los casos, en el que la muestra la cargó un laboratorio de Bahía Blanca. El laboratorio cargó un caso positivo, que después fue confirmado, con la misma muestra, como negativo”, explicó.

De esta manera, el intendente señaló que desde el 10 de marzo a la actualidad Mar del Plata figura como una localidad que tuvo 30 casos positivos de coronavirus, aunque aseguró que la información brindada por el laboratorio de Bahía Blanca permite “ahora que son 29, por el negativo de la muestra” del médico marplatense.

Por otra parte, aseguró que el Municipio no tiene “elementos objetivos” que permitan aseverar transmisión comunitaria en la ciudad, aunque aclaró: “Esto no implica que no venimos trabajando desde el primer día como si la tuviéramos”. (CAFEXMEDIO y La Capital MdP)