Roberto Arcangel: "Cuando las cosas no están bien, las empresas no reparten con los trabajadores pero, cuando están mal, enseguida nos hacen socios"

Esas fueron las palabras del titular del Sindicato de Camioneros de nuestra ciudad, quien indicó que tres empresas de transporte no le han pagado varios ítems del convenio a sus trabajadores, situación que afecta a 50 empleados. "Ellos están hablando de que el estado no les dio la ayuda pero, también es cierto, que el trámite lo han hecho en forma tardía", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Hemos tenido algunas discusiones de por medio con algunas empresas, alguna porque se le atrasó el trámite de la AFIP para que el estado le dé una ayuda con los sueldos y, otros, que directamente optaron desobedecer el decreto presidencial que decía que las personas que tienen un riesgo de salud están exceptuadas de cumplir servicio y que no se le debe quitar nada del sueldo. Muchas empresas no hicieron lo que correspondía, no le han pagado a la gente parte del convenio y hoy casualmente tenemos tres empresas con conflicto por esa razón", indicó Arcangel.

El dirigente local opinó que "podemos entender que ha habido una merma en el trabajo pero nunca dejaron de trabajar".

"Lo que nosotros discutimos es que apenas empezó la pandemia en el mes de marzo casi trabajaron todo el mes, no les pagaron a los trabajadores algunos ítems del convenio. Pareciera que ya venían con crisis y siguieron trabajando. Cuando las cosas están bien nunca la reparten con los trabajadores pero cuando están mal nos hacen socios enseguida", subrayó.

"Ojalá que recapaciten y que hagan un esfuerzo porque acá el esfuerzo lo tenemos que poner todos. Nosotros los trabajadores también estamos haciendo un esfuerzo con ir a trabajar sabiendo que nos podemos contagiar de esta enfermedad y la empresa también tendrá que poner parte de su parte para que el trabajador que va a trabajar no le falte ningún ítem del convenio”, agregó.

ESTO OCURRE CON TRES EMPRESAS. ¿SON MUCHOS LOS TRABAJADORES?

“Hoy en día estamos hablando, entre tres empresas, de alrededor de 50 trabajadores en Bahía Blanca”.

¿QUÉ LE DICEN? ¿HAY POSIBILIDAD DE SOLUCIÓN A CORTO PLAZO?

“Una de las empresas ya hablamos y me pidió una prórroga esta mañana, que mañana estaría abonando los ítems que no le abonaron. Nosotros vamos a levantarle el conflicto y las otras dos todavía no han dicho nada. Ellos están hablando de que el estado no les dio la ayuda pero, también es cierto, que el trámite lo han hecho en forma tardía. Hay varias empresas a las que el estado ya les abonó directamente a los trabajadores la parte del sueldo que va a ayudar a las empresas”, mencionó.

LA VERDAD QUE EN BAHÍA BLANCA NO NOS DAMOS CUENTA PERO ESTÁ FUNCIONANDO MUY BIEN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. DIGO NO NOS DAMOS CUENTA PORQUE FÍJESE QUE EN 60 DÍAS DE PANDEMIA SOLO UNA VEZ HUBO UNA CUESTIÓN MUY PARTICULAR, QUE USTED LO EXPLICÓ EN NUESTROS MICRÓFONOS QUÉ ERA LO QUE HABÍA PASADO, PERO DESPUÉS NO HUBO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE, LOS RESIDUOS SE RECOGEN NORMALMENTE, HAY UN CUMPLIMIENTO EFECTIVO.

“La responsabilidad nuestra es limpiar la ciudad y creo que eso lo estamos haciendo en conjunto con la gerencia que, por suerte, estamos dialogando bastante en el tema de cómo optimizar los servicios para que la población no sufra en este tema otro problema más que es la basura en la calle. Estamos tratando de hacer el mejor levantamiento de basura posible y tratando que a pesar de todo, esta es una ciudad, bastante desprolija en ese sentido. La ciudadanía no es muy consciente porque si el camión pasó te saca la basura igual o te tira la basura en las esquinas".

Arcángel expresó que "nosotros optimizamos los servicios para poder sacar todo lo que se pueda y, sí vemos algún foco, lo estamos tratando de levantar".

"No quiero que la población diga que no se está recogiendo la basura, pero, por supuesto, se tienen que dar todas las condiciones para proteger al trabajador y que no haya ningún otro problema”, enfatizó.

EL OTRO DÍA HABLANDO YO EN PRIVADO CON EL CONTADOR ERNESTO AGUIRRE ME DIJO ES MUY BUENA LA RELACIÓN CON EL SINDICATO, POR SUPUESTO QUE CADA UNO DEFIENDE SUS INTERESES PERO HAY UN ENTENDIMIENTO BÁSICO QUE ES LO ELEMENTAL Y QUE NOS PERMITE SENTARNOS EN UNA MESA Y DISCUTIR, DIALOGAR, Y LLEVAR ADELANTE EL SERVICIO.

“La verdad que en Aguirre encontré un interlocutor válido porque él entendió qué es lo que necesita la gente para realizar el trabajo y nosotros entendemos que la empresa esta va a progresar si funciona y si es efectiva. Nosotros siempre decimos el trabajo lo sabemos hacer y por ahí somos una fuente de consultas, hasta ahora muy poca gente nos había dicho eso y hoy en día tenemos esa parte, por eso la empresa creo que está funcionando y yo creo que la podríamos hacer mucho más grande”, finalizó.