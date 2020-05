Cuento del tio: intentaron estafar al decano de la UTN

Se trata del Ingeniero Liberto Ércoli, quien denunció que "supuestos" representantes de Anses que le informaban que iba a cobrar la reparación histórica de la jubilación.

Ércoli advirtió la maniobra y siguió conversando con el estafador hasta que le solicitaron un CBU y la clave de la cuenta.

El ingeniero local informó que el delincuente le solicitó $340.000 y le solicitó un turno para el 28 de mayo.

A través de redes sociales, Ércoli denunció la maniobra delictiva con el siguiente mensaje:

"Intento de estafa. Experiencia personal hoy 12 hs. Warning!. Me llaman del número (raro) 711 50547849 para avisarme que me salió la reparación histórica (no soy jubilado). Le sigo el hilo al supuesto abogado de ANSES, que me dice me otorga turno para el 28/5 en Colón 329, P5, of 7, que me atenderá el Dr. Lucas Sandoval. Debo llevar DNI, un recibo de servicios y EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR $ 340.000. Para ello, debo darle YA mí cbu y contraseña para poder depositar. Ahí le corté. Decidí comunicarlo para advertir la operatoria de estos estafadores degenerados. ATENTI AL LUPPO!".