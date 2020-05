Municipios bonaerenses dieron marcha atrás con la flexibilización al registrar varios casos de Coronavirus

La decisión partió del intendente de Chascomús, a quienes se le sumaron en forma inmediata, casi simultánea, los municipios de Lezama y Castelli. Cinco casos positivos y tres en estudio determinaron esa decisión.

Chascomús había sido uno de los tantos municipios bonaerenses que había comenzado a flexibilizar la cuarentena, permitiendo salidas recreativas y la apertura de algunos locales. Pero la confirmación de cinco casos positivos de COVID19 y tres que están en estudio hicieron que el intendente diera marcha atrás con la flexibilización.

El Jefe Comunal Javier Gastón fue quien comunicó la decisión a los vecinos con un video en sus redes sociales. “Tomé la decisión de volver para atrás con las medidas que veníamos trabajando con profesionales, sindicatos, cámara de comercio, organizaciones médicas y científicas, y el concejo deliberante”, aseguró.

“Suspendemos, por ahora, las salidas de esparcimiento porque quiero proteger a todas las vecinos y vecinos de Chascomús”, advirtió el intendente y agregó “les recuerdo que no podemos realizar reuniones sociales, familiares, ni de ningún tipo. A los padres les pido que sus hijos no se reúnan con sus amigos”.

También advirtió “no subestimemos la situación y creamos que nuestras actitudes individuales no traen consecuencias colectivas. Respetemos el aislamiento obligatorio”.

Castelli

Luego de conocerse esta noticia, este domingo el Intendente de Castelli, Francisco Echarren anunció una medida similar y teniendo en cuenta que se encuentran en distantes a poco más de 60 kilómetros Chascomús.

“Vamos a retroceder con la apertura y vamos a cuidar nuestra ciudad. Hemos observado que muchos vecino/as no han respetado las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus" afirmó Echarren. Cabe destacar que el detalle de las medidas serán dadas a conocer por el Secretario de Salud local.

En Lezama

Por su parte, el Intendente municipal de Lezama, Arnaldo Harispe también se mostró preocupado por la situación en las ciudades vecinas y realizó diversas reuniones para ver los pasos a seguir.

Según trascendió, en Lezama no se va a permitir una mayor apertura comercial, pese a los pedidos de comerciantes. Tampoco se van a permitir más días de salidas recreativas ni la pesca. No se permiten mudanzas desde otros distritos y se reiteró que no se permite encuentros familiares o de amigos.

“Aún no estamos en condiciones de avanzar más de lo ya que hemos flexibilizado, hasta que tengamos más claro lo que ocurre a nuestro alrededor”, hicieron saber desde el municipio al tiempo que agregaron “se continuará evaluando todo día a día y se seguirán tomando las decisiones que según cada etapa sean las más convenientes”.

Cabe recordar, como mencionara InfoGEI hace unos días, la localidad de Baradero (Ver) también dio marcha atrás con la apertura de la cuarentena al aparecer casos positivos con COVID19. (InfoGEI)