Nicolás Vitalini sobre los contagios en el Parque Eólico: "Hay que detectar los responsables y deben asumir las consecuencias"

Esas fueron las palabras del concejal de Juntos por el Cambio, quien indicó a CAFEXMEDIO que "en Bahía Blanca hoy tenemos un grupo de gente que ha dado positiva, que venían de trabajar en otro distrito y eso es grave porque puede implicar que se dé un paso hacia atrás en esta apertura determinadas actividades, con el perjuicio que eso conlleva".

“Me parece atinado hacer las presentaciones judiciales pertinentes para que se definan, precisamente, las responsabilidades, para que se puedan deslindar las mismas y, en caso de que haya responsables, tengan que asumir las consecuencias. Nosotros en Bahía Blanca hoy tenemos un grupo de gente que ha dado positiva y que venían de trabajar en otro distrito. Eso es grave porque puede llegar a alterar el status sanitario de nuestra ciudad y puede llegar a implicar que se dé un paso hacia atrás en esta apertura determinadas actividades, con el perjuicio que eso conlleva", sostuvo Vitaini.

El edil local opinó que "esto no puede quedar así porque me parece fundamental que se determinen responsabilidades, que asuman las consecuencias, si se pueden determinar esos responsables y corregir lo que haya que corregir".

"De hecho, nosotros estamos presentando también un proyecto en el Concejo Deliberante referido a ver hasta dónde llegó las actuaciones de la Región Sanitaria sobre las cuestiones del protocolo en las empresas del parque eólico y también viendo con buenos ojos que se actúe en el ámbito que corresponde que es en la justicia para ver qué es lo que ha ocurrido", enfatizó.

"Los errores que se puedan subsanar, bárbaro pero, que los errores que se han cometido, que se detecte al responsable y que asuma la causa de su responsabilidad”, agregó.

UNO SE PREGUNTA POR QUÉ ESTOS TRABAJADORES ESTABAN ALOJADOS EN UN APART HOTEL, CÓMO LLEGARON A ESTAR ALLÍ EN ESE LUGAR, SI ESTE APART HOTEL TENÍA AUTORIZACIÓN O NO TENÍA AUTORIZACIÓN PARA ESTAR FUNCIONANDO, QUE HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTÁN JUNTAS, ALGUNOS HABLAN DE ENTRE 25 Y 30 PERSONAS EN ALGÚN APART HOTEL. ¿QUÉ SABÉS DE ESTO?

“La primer pregunta que nos hacemos, es ¿por qué esos trabajadores que precisamente prestaban tareas en un distrito vecino estaban alojados en Bahía Blanca?. Uno no quiere hacer una casa de brujas pero sí hay una cuestión de salud pública y trata de ser lo más cuidadoso con la jurisdicción que tiene a cargo y en Bahía Blanca se han hecho las cosas entiendo bastante bien y gracias, sobre todo, a un enorme sacrificio de parte de la sociedad, que se lo ha tomado con suma responsabilidad lo de la cuarentena", expresó.

Vitaini mencionó que "que por una cuestión de una actividad económica de un distrito vecino con gente foránea, del distrito vecino y del nuestro, que la teníamos alojada en Bahía Blanca, la verdad que da bronca, si vale el término y me parece que amerita que se pueda determinar qué es lo que ha sucedido”.

¿NO CREÉS QUE HAY QUE EXIGIR SÍ O SÍ LA CUARENTENA MÁS ALLÁ DE SI LA EMPRESA PIERDE O NO PIERDE, SI TIENE TIEMPO O NO TIENE TIEMPO? ¿Y QUE SEAN MÁS ESTRICTOS LOS CONTROLES EN LOS ACCESOS? LEÍA HOY UNA PERSONA QUE ME DICE PARA ENTRAR A PRINGLES TUVE HASTA QUE SENTIR EL OLOR, QUE CASI NO ME DEJAN ENTRAR PORQUE NO DISTINGUÍA EL OLOR DE LO QUE ME HACÍAN OLER.

“Hoy mismo estoy presentando un proyecto solicitándole a los Ministerios de Seguridad y de Salud de Provincia y Nación que extreme los recaudos en los accesos en la ciudad porque, en definitiva, las rutas provinciales y nacionales son la provincia y la nación las autoridades de contralor. El ministro de salud de la provincia en vez de estar preocupado por lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería estar preocupado por brindar recurso humano tendiente a controlar, por ejemplo, los ingresos en las rutas provinciales a una ciudad como la nuestra que tiene gran tráfico de camiones por el puerto porque es una ciudad de paso hacia la Patagonia", dijo.

"Me parece que eso es importante, no solo que tenga que ver con el efectivo de una fuerza de seguridad que te haga la entrevista de dónde venís, a dónde vas sino que también eso debe ser complementado me parece como ocurre en otras ciudades o como ocurre en otras partes del mundo con algún testeo realizado por personal profesional para intentar determinar cuál es el estado de salud de esa persona en tránsito”, remarcó.

CREÉS QUE HAY QUE ENDURECER ESOS CONTROLES O SER MÁS RÍGIDOS EN LOS CONTROLES DE INGRESO A LA CIUDAD.

“En una ciudad como la nuestra, que estamos denominados como una ciudad sin circulación, me parece que los controles dentro de la ciudad no tienen tanto sentido. Sí lo tiene que ser mucho más estricto en lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de nuestra ciudad. Ahí donde hay que reforzar y hacer un control mucho más riguroso. He recibido llamados de productores de Villarino que me dicen yo cruzo el control 711 como si nada, y lo mismo me ha llamado gente que por cuestiones laborales tiene que ir para el partido de Coronel Dorrego y me dice que, de cinco veces, me pararon una. No son tantos accesos, estamos hablando de 6 o 7 accesos, no más”.

¿EL MUNICIPIO NO TIENE INJERENCIA SOBRE ESOS CONTROLES?

“El municipio puede aportar o colaborar pero, en definitiva, el control sobre lo que es una ruta provincial o nacional es jurisdicción de la provincia. El municipio puede llevar adelante un tipo de tarea complementaria pero la jurisdicción no es del municipio. Ya son muchísimas las acciones que estamos haciendo desde aquí y muchísimo el esfuerzo para intentar controlar o que no se siga propagando el virus pero eso necesita complementarse con los otros estamentos del estado y trabajar articuladamente".

"Me parece que hay que establecer políticas integrales serias. Me pregunto, en la relación de testeos población, ¿cómo estamos en la provincia de Buenos Aires?. Es bajísima. Esas son las cosas que uno pide que se adopten como políticas de estado. En tal sentido es el proyecto que voy a estar presentando en el día de la fecha para, sobre todo, lo que tiene que ver, como te decía, con un control más exhausto de los ingresos y egresos de la ciudad”, finalizó.