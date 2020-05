Gay en CAFEXMEDIO: "Le informamos a los hoteles de la ciudad que si alguna persona viene del AMBA tiene que hacer cuarentena"

El intendente de Bahía Blanca, Hector Gay habló con CAFEXMEDIO donde reconoció su molestia porque le adjudican a nuestra ciudad los casos de los trabajadores del Parque Eólico de Villarino. No obstante prefirió no entrar en esa discusión y tratar de evitar el contagio masivo. Resaltó el comportamiento general de los bahienses.

Al ser consultado por qué se le adjudica a nuestra ciudad los casos de Coronavirus de empleados de empresas que desarrollan tareas en Villarino, explicó lo sucedido con un caso nacional.

"En algún momento a nivel nacional se decidió que el lugar de residencia, el lugar de pernocte habitual es el que se contabilizaba. Mirá, esto surgió a partir de un primer caso y una polémica que se dio entre Cipolletti y Neuquén, donde un médico conocido de Cipolletti estuvo internado, en un momento se agrava, lo derivan a una clínica privada en Neuquén y muere allí. Realmente en ese momento casi no había casos, ni Neuquén ni Río Negro lo quería tener, entonces de algún modo el Ministerio de Salud de Nación dice, no, por más que haya muerto en Neuquén lo ponemos en provincia de Río Negro porque el lugar de residencia es Cipolletti".

"En este caso esta gente que se contagió más allá que laburaba todo el día en el parque eólico del partido de Villarino a la tardecita venía a Bahía entre otras cosas porque Villarino había cerrado los lugares de alojamiento y, entonces, estar en Bahía y ahora que alguno está internado está en Bahía entonces se lo adjudican a Bahía".

"El único problema de esto, porque está claro que es gente contratada en Villarino, es evitar la circulación del virus, fijate vos que eso sí un poco molesta, si no fuese por estos casos estaríamos es 15 días sin casos locales, eso quiere decir que en la ciudad se está trabajando bien, que todo el mundo se ha puesto las pilas y, bueno, nos toca estos casos hoy, y leo, escucho, me dicen que el secretario de gobierno de Villarino dice, y bueno, no sabemos si es en Bahía o en Villarino; está bien, pero la realidad que justo se dio, inclusive, son gente que trabajaba allí".

"Hoy hablé con el Intendente Carlos Bevilacqua, no quiero hacer con esto de ninguna manera, y no podemos perder el tiempo distrayéndonos si el tema está de un lado o del otro, lo que sí nos sirvió es como para reunirnos con todas las empresas que están en la zona para ponernos de acuerdo con el protocolo, los hicimos venir a los médicos, ayer todos los parques del grupo Pampa, por ejemplo, se reunieron acá con la gente de epidemiología, se cotejó los protocolos, en estos momentos lo estamos haciendo con Mega".

El Jefe comunal bahiense afirmó que "hoy hay tres reuniones para que todo el mundo nos diga y sepa que si viene algún operario, si viene algún técnico de la zona más castigada hoy que es el AMBA tiene que hacer cuarentena, lo tienen que entender, tiene que hacer cuarentena, esta es la realidad, si viene alguien de La Pampa o de Entre Ríos no hay problema pero si viene del AMBA hoy tiene que hacer cuarentena y esto también se lo hemos informado a todos los hoteles y apart de la ciudad.”

LO QUE CAUSABA MUCHA BRONCA EN LA SOCIEDAD DE BAHÍA BLANCA ERA DECIR LO MISMO QUE ACABÁS DE DECIR HOY, ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS BIEN, NOS ESTAMOS CUIDANDO Y PERSONAS QUE VIENEN DE AFUERA ESTÁN INFLUYENDO CON LA POSIBILIDAD DE QUE SE REACTIVE EL CONTAGIO EN LA CIUDAD.

“La verdad que sí que molesta pero insisto, a ver, hoy estamos abocados a otras cuestiones y tampoco quiero hacer de esto un tema central, se han tomado las medidas pertinentes y esperemos que este contagio, este brote quede ahí como pasó en su momento con el HAM que se pudo aislar, se pudo controlar y volver a la normalidad”, dijo por último Gay.