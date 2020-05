Le otorgaron la prisión domiciliaria a Héctor «Patilla» Kruger, condenado por abuso sexual de menores

El Tribunal de Casación Penal bonaerese le otorgó la prisión domiciliaria al profesor de fútbol de la Escuela Mc Allister. El fallo fue firmado por el juez Víctor Horacio Violini en el marco de la pandemia. "Nos enteramos hace cuatro días y él está en libertad hace un mes y una semana", indicó a CAFEXMEDIO el abogado de la víctima, Leandro Aparicio.

“Esta persona estaba condenada en primera instancia, su abogado apeló la condena y Casación la confirma. Después intentó pedir una morigeración de la prisión, se la rechaza tanto el tribunal de acá de Bahía Blanca y, a partir de ahí, plantea un hábeas corpus el 4 de abril sin que yo estuviera enterado, ni obviamente la madre del menor y se lo conceden el día 6 de abril", indicó Aparicio.

El magistrado comentó que "la madre me llama en la semana pasada para decirme que por los medios de comunicación de Santa Rosa le informaban que no estaba más detenido y que estaba viviendo en la casa de la hermana".

"Yo no sabía en absoluto y, posteriormente, el día jueves a 15.30 hs, me notifican de esto que te estoy contando. Estoy escribiendo para apelar a la Suprema Corte de Justicia. Esto tiene un poco de relación con quien dicta esta sentencia es el juez Violini y el juez Violini también es el mismo que dictó el hábeas corpus colectivo, el que liberó, como decía Berni, no sabemos ni a quienes liberó ni sabemos dónde están", remarcó.

Kruber fue denunciado por la madre de un futbolista de Mac Allister de trece años por situaciones de abuso sexual que sufrió su hijo durante un viaje a Médanos (una localidad cercana a Bahía Blanca)en el mes de febrero de 2017, cuando el chico fue a competir integrando un equipo del club santarroseño. El DT está detenido desde abril del 2018.

"Violini tuiteó el día 28 de abril que el hábeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia o de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Violini nos hubiera avisado a nosotros, lo dice la Corte Interamericana, lo dice la Ley de Derechos de la Víctima. No avisarnos un mes y medio, un mes y pico después, a través de un fallo, a través de una notificación virtual del juzgado de Bahía Blanca, diciéndome que desde hace un mes Kruber está en Santa Rosa en la casa de la hermana”, subrayó.

¿QUÉ PASÓ CON KRUBER?

“Kruber está acusado de abusar de al menos un menor pero, en ese contexto, donde pasó en la ciudad de Médanos no solamente mi defendido fue el que sufrió abuso por parte de Kruber sino que Kruber manoseaba y toqueteaba a cuanto chico podía no solamente en ese contexto sino en contextos anteriores. Fue protegido por los hermanos Mac Allister por, precisamente, Patricio Mac Allister. Están los audios donde interviene Patricio Mac Allister y presiona y aprieta a todos los padres para que no se haga la denuncia. Mi clienta fue acosada y fue perseguida y Kruber fue protegido.

Aparicio sostuvo que "Kruber pudo ser detenido por la intervención de la Dra. Lara porque antes, el fiscal que estaba, no estuvo haciendo absolutamente nada”.

“Hoy no tiene todavía condena firme y no tiene porque está apelándose ante la Suprema Corte”, añadió.

¿CUÁNTOS AÑOS LE HABÍAN DADO?

“4 años”.

¿QUÉ EDAD TIENE KRUBER ACTUALMENTE?

“Tiene 69. Nosotros no hemos visto ningún tipo de informe ni absolutamente nada solo los dichos del defensor respecto que es una persona que está en una situación de riesgo y después una descripción de que las cárceles están mal. Estaba detenido acá en Villa Floresta”, comentó.

KRUBER QUE TENÍA UNA CONDENA DE 4 AÑOS, NO CONDENA FIRME PERO TENÍA UNA CONDENA DE 4 AÑOS, POR ABUSAR DE AL MENOS UN MENOR, ESTÁ HOY CON DOMICILIARIA EN SU PROVINCIA SIN HABER AVISADO A LAS PARTES. NO SE AVISÓ A NADIE.

“Absolutamente a nadie, nos enteramos hace cuatro días, o tres días y él está en libertad hace un mes y una semana”, enfatizó.

LA FAMILIA DEL MENOR, A QUIEN VOS REPRESENTÁS, HA DECIDIDO HACER LA APELACIÓN CORRESPONDIENTE.

“Exactamente, más allá que también está analizando hacer la denuncia penal correspondiente, porque entendemos que es falta grave, lo dice la ley que es falta grave no comunicar a las víctimas la decisión como la de liberar a un violador”, subrayó.

¿QUIÉN FIRMA LA DOMICILIARIA?

“El juez Violini y su secretario. Es una resolución de cuatro páginas. Violini lo que hace es ponerlo en libertad y le comunica a los jueces de Bahía Blanca que instrumenten ellos a dónde va a ir él y que le avisen a la víctima para proteger su derecho. Me avisaron el jueves, le avisaron a la víctima formalmente, ya la víctima se había enterado en Santa Rosa un par de días antes de que la justicia nos avise, igual se enteró un mes después", aseveró.

"La barbaridad que hizo este señor, no solamente con este fallo sino con el otro fallo, el de hacer un hábeas corpus colectivo. Me parece en esa situación que hizo Violini de ese fallo, no del que estoy hablándote yo sino el otro se arrogó funciones de legislador, de juez, de miembro del Poder Ejecutivo, de todo. Él empezó a resolver ciertas situaciones que creo que es gravísimo lo que ha hecho, a mi humilde opinión”, finalizó.