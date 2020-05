"Hasta después de las vacaciones de invierno no habrá actividades de ningún tipo en La Liga del Sur"

Así lo afirmó a CAFEXMEDIO el titular de la entidad madre el fútbol liguista, Gustavop Lari. Contó detalles del encuentro que mantuvieron en la Municipalidad. Ratificó que aún se desconoce que sucederá con los ascensos del Federal A.

Gustavo Lari expresó que "ayer estuvimos reunidos con la gente del municipio, con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernandez Solari y con el director de Deportes, Bernardo Stortoni.

"Nos preguntaron, en general, cuál era la situación de los clubes, nos hicieron el comentario de que existía a nivel nacional un aporte, un subsidio de algo de $60.000, que los clubes ya estábamos tramitándolo, está complicado de poder recibir porque no es tan sencillo lo que es la inscripción y todo eso, pero, bueno, estamos encaminados".

"Asimismo los clubes les pedimos tener la posibilidad de tener abiertas las instalaciones por lo menos de secretaría al menos tres horas diarias, hay muchos clubes que no tienen el cobro de la cuota vía bancaria o por algún medio de pago y que como el cobrador no puede estar por lo menos tener esa posibilidad, que después nos mandaron el mensaje que si accedía teníamos que plantear el horario y ya quedaría establecido que se puede hacer, y bueno, después hablamos de varias cosas más y de los protocolos, y de lo que puede pasar, y de lo que no puede pasar. Concretamente eso fue lo principal que se habló.”

¿HAY FECHA PREVISTA, TENTATIVA, DE REINICIO DEL FÚTBOL EN LA LIGA DEL SUR?

“No, hoy no hay. Lo que nosotros planteamos es que en principio hasta después de las vacaciones de invierno no va a haber actividades de ningún tipo en la Liga del Sur, y después hay que estar alineado un poco con lo que se decida a nivel nacional. Sí tenemos claro que seguramente el fútbol menor infantil hasta que no arranquen las actividades de escuela no va a volver".

"Del fútbol mayor tenemos que tener visto si va a volver, de qué manera va a volver, porque, por ejemplo, de ser a puertas cerradas la mayoría de la liga del país, que son de fútbol, amateur, donde el 90% de las publicidades se cayeron, y la cuota social se cobra, y de actividad, en forma muy precaria, yo te diría que en algunos casos nula, no hay manera de poder afrontar la actividad a puertas cerradas teniendo en cuenta que un partido como algo austero te demanda un gasto de arranque de $25.000, más todos los gastos fijos que tiene la institución, con lo cual sería muy difícil".

"Como Liga del Sur obviamente estamos trabajando, de hecho ya se están haciendo algunas cosas para que cuando llegue el momento tengamos algunas ideas y algunos protocolos como para poder arrancar. La verdad que hoy por hoy estamos más con la cabeza puesta en ver de qué manera las instituciones pueden tener algún mínimo ingreso como para salvar los gastos, estamos hablando de que hay clubes que se le complica pagar la luz, el gas, el agua, así que una situación muy seria”.

VOS FUISTE PRESIDENTE DE UN CLUB, DE BELLA VISTA, CONCRETAMENTE, ENTONCES TENÉS UN CONOCIMIENTO AÚN MÁS PLENO QUE NO ES SOLAMENTE INSTITUCIONAL COMO LA LIGA DEL SUR SINO TAMBIÉN DE LA REALIDAD QUE SE VIVE EN LOS CLUBES. VOS DECÍAS HOY, A MUCHOS SE LES HACE DIFÍCIL, IMPOSIBLE, YA NO SABEN QUÉ HACER, ALGUNOS VENDEN VERDURAS, ALGUNOS VENDEN TORTAS, YA NO SABEN CÓMO HACER PARA CUBRIR LOS GASTOS MÍNIMOS. ¿QUÉ TE CUENTAN A VOS DESDE TU CLUB, DESDE BELLA VISTA? ¿CÓMO HACEN PARA AFRONTAR TODO ESTO?

“Tal cual lo planteaste vos. Hay una situación que se da que hay una muy buena relación y muy buena onda entre todos los clubes, de hecho, por esta herramienta de zoom hemos hecho varias reuniones con el fútbol menor, con el futsal, con el consejo directivo, hay muy buena onda y muy buena relación entre los clubes, incluso se comparten cosas que por ahí uno las está haciendo y le fue bien y, bueno, hay clubes que están vendiendo pastas, hay clubes, como bien dijiste vos, con bolsones de verdura, hay clubes que están haciendo campañas solidarias, el municipio nos ayudó con la posibilidad de que los clubes que tengan personas con problemas o vulnerables en la parte económica, con el bolsón de alimento, o sea que hay más o menos unas 85 personas que están en los clubes que están recibiendo el bolsón de alimento, gracias a Dios el agua, la luz y el gas por decreto no se van a poder cortar lo cual no quiere decir que no te va a generar la deuda pero por lo menos al club no le van a cortar el insumo. Realmente está muy complicada la situación.”

CON OTRAS LIGAS QUE VOS HABLÁS DEL TEMA FÚTBOL ¿HAY ALGÚN DETALLE AL RESPECTO? ¿TE MENCIONAN ALGO QUE LE DÉ ALGUNA ESPERANZA DE REACTIVACIÓN O ALGO?

“No. Las ligas en general, yo estoy en el grupo de presidentes de las ligas de la Federación Bonaerense Pampeana y las ligas en general la problemática es la misma, incluso hay ligas que ya plantearon que no van a arrancar hasta el 31 de agosto, hay ligas hasta mediados de septiembre, ligas hablan de julio, pero después la problemática es la misma, no hubo ningún aporte de ningún tipo para las ligas, y el fútbol amateur en general, hay que ver que gente que tenga contratos de trabajo son muy pocos en todas las ligas del país, no hay recursos que puedan bancar o aguantar una situación de este tipo".

"Los clubes viven de la cuota del socio, la cuota de la actividad y una publicidad que pueda conseguir, después no hay subsidio del Estado, no es un comercio, cumple netamente una función social. Fijate que hoy una actividad donde te dan los profes, los técnicos, canchas sembradas con riego, iluminación, pelota, pecheras, el lugar para entrenar, un campeonato oficial, los conos, todo, están pagando cuotas que van desde los $1200 mensuales, que todos sabemos que si lo quisiéramos hacer en un lugar privado sería mucho más oneroso pagar una actividad de este tipo, y tené en cuenta que del cien por ciento de los chicos hay un 30% en los clubes que están becados, que no pueden siquiera pagar eso que te estoy planteando, con lo cual si esto se corta, perdón, y en los $1200 estamos incluyendo la cuota de socio, fijate que una cuota de un socio de un club está entre 200 y $250, entonces, con lo que cobran de cuota social si todos pagaran no se pueden pagar ni los servicios del club".

"Realmente es una situación compleja, pero, bueno, a ver, ver el vaso medio vacío lo vemos todos y sí se está trabajando en todos los clubes y desde la Liga del Sur para tratar de que esto sea lo más llevadero posible y que los clubes tengan algún ingreso extraordinario para poder seguir funcionando.”

¿SABÉS QUÉ VA A PASAR CON LOS ASCENSOS EN EL ARGENTINO A?

“Sí, todavía no hay determinación. Hay muchas evaluaciones que se han hecho porque va a depender de la fecha que puedan arrancar y de la forma que puedan arrancar. Los más previsores hablan de que se pueda dar terminado el campeonato, que puede haber uno o dos ascensos de los grupos, algunos que se va a respetar el cronograma de los seis equipos como estaba establecido, hay algunos que por un tema de definición hablan de que puedan llegar a meter ocho equipos para que se pueda jugar de una forma más equitativa para poder llegar a la final, pero, a ciencia cierta, todavía no hay nada definido, y lo que yo tengo entendido, porque no es el ámbito que maneja la Liga del Sur, pero, bueno, por referencia de los clubes participantes y lo que escuchamos en el consejo federal eso es más o menos lo que te podemos decir.”

HACE UN RATO HABLÁBAMOS SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE HABÍA APROBADO CONMEBOL TANTO PARA LA COPA LIBERTADORES COMO LA COPA SUDAMERICANA, ENTRE ELLAS SE PROHIBIÓ QUE LOS JUGADORES ESCUPAN Y BESEN LA PELOTA, CUESTIONES QUE NOSOTROS CREÍAMOS QUE SON IMPROBABLES A LA HORA DE LLEVARLO A LA PRÁCTICA. COMO REFERENTE NO SOLO DE LA LIGA DEL SUR SINO TAMBIÉN COMO UN HOMBRE DE FÚTBOL ¿CÓMO VES ESAS MEDIDAS? EN UN PASAJE DE LA ENTREVISTA MENCIONASTE QUE ESTÁN ANALIZANDO POSIBLES PROTOCOLOS. ¿ALGO DE ESOS PROTOCOLOS TIENE QUE VER CON ESAS CUESTIONES?

“Sí, a ver, los protocolos de higiene y de cuidados yo creo que eso la gente de salud es la que tiene que dar cuáles son las normativas, después, obviamente que hay que buscarle la manera de llevarlo a cabo porque ni más ni menos esto es una forma de cuidarnos entre todos. Más allá de lo que uno en particular quiera o piense hay que ver en la general, hay que ver qué dice el gremio de jugadores, y después las realidades de las distintas instituciones, no es lo mismo la posibilidad que tenga un Real Madrid, un Barcelona, que lo que tenga, no quiero ser duro, no hay forma de poder compararlo, yo te estoy diciendo que hay clubes que no pueden pagar el gas y realmente ponernos a pensar si van a poder darle un beso a la pelota o no, obviamente que si ese es el protocolo va a haber que respetarlo".

"Nosotros con respecto a lo que estábamos buscándole la vuelta era para que económicamente se pueda jugar o no se pueda jugar, ver si puede haber una especie de sponsorización, si puede haber alguna manera de que los partidos se transmitan de la misma manera y que la gente los pueda ver desde las casas".

"Estamos trabajando sobre ese tema de encontrarle la vuelta, que no tener que decir, mirá, la verdad no se puede jugar y no se puede jugar. Creo que tenemos una responsabilidad como dirigentes de hacer todo lo humanamente posible para que cuando esto digan que se puede hacer en base a lo que se pueda hacer y a las posibilidades nosotros también estemos a la altura de las circunstancias.”

Finalmente LAri dijo que “lo único que pido, como un mensaje, es que no nos olvidemos de, después de todo lo que hablamos, de los clubes, que es muy importante para los clubes que la gente que realmente lo pueda hacer, sé que hay mucha gente que está pasando por una situación muy complicada, pero que la gente que lo pueda hacer pueda acompañar a su club pagando la cuota social, pagando alguna parte de la cuota de actividad, haciéndose socio del club, porque realmente en estos momentos donde nos tenemos que dar una mano entre todos y cuando esto vuelva estemos todos de pie tratando de darle como siempre lo mejor al deporte de Bahía Blanca.”