Lionel Messi habló del bahiense Lautaro Martinez: "Es un delantero impresionante"

Desde mediados de marzo que el argentino se encuentra respetando la cuarentena en España, a la espera de que se decida cuándo volverá a girar la pelota. Esta semana recién volvió a los entrenamientos con el club de manera individual por lo que se espera que en junio se disputen los primeros encuentros de La Liga, certamen que lidera el Barcelona.

“Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", explicó el capitán del conjunto azulgrana. Cómo afectará el parate de dos meses a los planteles es una incógnita ya que probablemente muchos futbolistas necesitarán varias semanas para recuperar su nivel y por lo tanto la intensidad del juego será menor. Es por eso que Messi cree que tal vez el tramo final no sea tan exigente para el punetro.



Lo cierto es que en varios países como Inglaterra, España e Italia, el regreso del fútbol en plena pandemia del coronavirus ha sido objeto de debate y varias voces se han manifestado en contra, manifestando su preocupación por la salid de los protagonistas. La Pulga, parece estar a favor de que la pelota vuelva a girar, aunque se lamenta porque las gradas lucirán sin gente: “Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente”.

“El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no pueden darte ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada”, insistió.

El goleador de 32 años aprovechó estas charlas para aclarar un comentario que había realizado hace algunas semanas y que parecían ser apuntados hacia su entrenador, Quique Setién: "Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando”.

El cuadro azulgrana es líder de La Liga y adeuda el partido de revancha de los octavos de final del certamen continental, luego de haber empatado 1 a 1 en Italia ante el Napoli en el encuentro de ida. La mayoría de las llaves quedaron sin desenlace debido a la irrupción del coronavirus en Europa.

Entre algunas de las definiciones que se anticiparon de las entrevistas se destaca lo referido al mercado de transferencias. Los medios españoles vaticinan a un Barcelona protagonistas de este período ya que la dirigencia pretende hacer una depuración de plantel que incluirá la llegada de uno o dos delanteros de primer nivel.

“En el tema de fichajes hay unas personas en el club que son las encargadas y deben ser quienes elijan lo que crean que es mejor para el plantel. Está claro que en esta situación actual todo va a ser más raro también en el mercado y hay que estar fino y acertar para poder mejorar lo que ya tenemos”, sostuvo el capitán del equipo, quien al ser consultado puntualmente por Lautaro Martínez, soltó: "Te soy sincero, no sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea. Creo que ya lo comenté, que Lautaro es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota... Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan”.

Messi no sólo elogió a su compatriota que actualmente es una de las figuras del Inter de Milan y compañero suyo en la selección argentina, sino que además lo comparó con Luis Suárez: "Tiene mucho parecido con Lucho, los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota, a la hora de cargar, a la hora del gol, tienen cosas parecidas”.

Por último, y ante la duda sobre cómo reaccionará su cuerpo a este último mes de entrenamientos en su hogar, se mostró confiado en que no sufrirá el reinicio de La Liga: “La verdad que físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones".

"Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos en casa que estamos todos juntos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos y sobre todo aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo, porque los chicos van al colegio, porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones... Así que lo pasamos bien estando juntos y sobre todo pudimos disfrutar de los nenes que crecen muy rápido. Fue duro pero con ellos y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar del hecho de estar en familia todos juntos”.

Las entrevistas completas serán publicadas este jueves, por lo que se conocerán más detalles sobre la opinión de Lionel Messi en cuanto a los temas más importantes que rodean al Barcelona en estos tiempo de cuarentena y ante el inminente regreso del fútbol. (Infobae)