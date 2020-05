Julieta Conti: "Todavía no está definido como vamos a calificar a los alumnos en este primer trimestre"

Esas fueron las palabras de la Inspectora Jefe Distrital de Bahía Blanca, al referirse a la evaluación que deberán realizar los docentes en el marco de la pandemia. "Si la forma de enseñar y aprender fue distinta, la calificación, sí o sí, tiene que ser distinta. Poner una calificación cerrada numérica como tradicionalmente hacemos no sería viable en estas circunstancias”, indicó a CAFEXMEDIO.

“Siempre la calificación va a ser en consonancia con los lineamientos de Nación pero todavía no tenemos la especificación de si va a haber boletín, si no va a haber o cómo se va a calificar. Lo que sí se estuvo trabajando en todos estos 50 y moneditas de días es primordialmente el vínculo del alumno con la familia en este contexto tan especial y del alumno con la escuela", sostuvo Conti.

Además, expresó que "todos hemos ido aprendiendo porque, primero, se arrancó con un ritmo bastante frenético y después se fue empezando a ver que no en todos los ámbitos se podía dar este mismo ritmo y se fueron readecuando las formas de dar las tareas".

"Sabemos que tenemos la modalidad virtual y los cuadernillos de tareas que hacen las mismas escuelas y lo que se va evaluando es que los chicos se conecten, que ninguno no haya participado y, si no ha participado, se fue a ver por qué no participaba, qué estaba ocurriendo en esa familia. Muchas veces no depende solamente de la voluntad del alumno. Poner una calificación cerrada numérica como tradicionalmente hacemos cuando estamos con los chicos en contacto presencial no sería viable en estas circunstancias”, remarcó.

ESTO DETERMINA QUE NO SE VA A CALIFICAR DE MANERA NUMÉRICA

“Todavía no tenemos las especificaciones puntuales de cómo se va a calificar o si directamente en este trimestre no va a haber boletín, o sí, el trimestre termina a fin de mayo, el 29 o el 26, si no recuerdo mal. Todavía tenemos unos días para esto. Si la forma de enseñar y aprender fue distinta, la calificación, sí o sí, tiene que ser distinta. Esto, es para todos los niveles educativos", mencionó.

ESTÁ BIEN, ME PARECE QUE ES ATENDIBLE, MUCHO MÁS PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE QUE NO SABEMOS CUÁNDO SE VA A VOLVER A LAS AULAS.

“Esto se va a ir definiendo en función de las condiciones de salud, sanitarias, de cómo vaya avanzando o retrocediendo el virus. Por el momento, parece que vamos muy bien pero sabemos que esto no es una consecuencia exacta de lo que va a pasar. El mismo Presidente lo dijo, se empieza a flexibilizar y hay que ver cómo el virus evoluciona o no", comentó.

LO QUE NOS QUEDA CLARO ES QUE AÚN NO SE LLEGÓ CON EL DATO FEHACIENTE DE CÓMO VA A SER LA CALIFICACIÓN. LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE VA A MODIFICARSE, ES DECIR, NO VA A SER DE MANERA NUMÉRICA COMO ERA ANTERIORMENTE POR LO MENOS EN ESTE MISMO SENTIDO, AHORA, DESPUÉS, SE VERÁ SI VA A HABER CALIFICACIÓN O NO, SI VA A HABER BOLETÍN O NO, SI VA A HABER UNA CALIFICACIÓN DE ÍNDOLE DE ACEPTACIÓN DEL ALUMNO O DE CUMPLIMIENTO, PERO, POR AHORA, NO VA A SER LA CALIFICACIÓN HABITUAL QUE NOSOTROS SABÍAMOS.

"Va a ser una calificación acorde a los momentos de aprendizaje que estamos transitando", subrayó.

POR SI ESCUCHA ALGÚN CHICO, ESTO NO SIGNIFICA QUE NO SIGAN ESTUDIANDO.

“Todas las actividades tienen vigencia y, vuelvo a repetir, los evaluamos permanentemente a ver cómo van saliendo y qué hay que mejorar porque, claramente, ninguno estábamos preparados para enseñar de este modo y ellos para aprender de este modo. Es lógico y readecuando e ir ajustando para llegar al mejor resultado posible”, manifestó.

SOY DOCENTE DE TERCIARIO, HACE 23 AÑOS QUE SOY DOCENTE DE TERCIARIO, Y LA VERDAD QUE PARA MÍ ES TODO NUEVO, LA UTILIZACIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LOS CUALES YO NO ESTABA ADECUADO, SOY MUY MALO EN MI RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA, Y ENTONCES ESTO INDUDABLEMENTE TAMBIÉN INFLUYE EN EL DOCENTE. ¿QUÉ TE CUENTAN LOS DOCENTES CUANDO CHARLAN CONTIGO? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES CUESTA EN ESTA ETAPA DISTINTA DE ENSEÑAR CONTENIDOS?

“Para mucha gente no es sencillo pero creo que lo importante es que se da una flexibilidad y una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que, la verdad, ha sido muy buena y eso es lo que distingue al docente, esta capacidad de poder adaptarse más allá que no sepa", finalizó.