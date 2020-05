Aldo Caminada: "A las personas que tengan fiebre no se les va a permitir el acceso a la ciudad"

Esas fueron las palabras del Superintendente de la Policía de Bahía Blanca, al referirse al endurecimiento de los controles en los ingresos. "En la planta urbana, vamos a apelar a la responsabilidad de cada uno, porque la batalla aún no está ganada", indicó a CAFEXMEDIO.

“A partir de hoy como todo el mundo sabe se van a intensificar los controles fundamentalmente en los accesos de la ciudad de Bahía Blanca, básicamente, para aquellas personas que quieren ingresar, que no tienen domicilio en Bahía Blanca se les va a tomar la temperatura teniendo en cuenta que se van a sumar a los operativos personal del área de Salud y aquellas personas que se pueda constatar de que tienen fiebre directamente no se les va a permitir el acceso a Bahía Blanca", sostuvo Caminada.

El efectivo local agregó que "van a tener que retornar a los lugares de donde venían viajando".

"En lo que respecta a la planta urbana nosotros vamos a apelar a la responsabilidad de cada uno de los habitantes de Bahía Blanca teniéndose en cuenta que la batalla como lo he dicho aún no está ganada de esta pandemia. Es un paso más que se da la posibilidad que los comercios puedan abrir sus puertas en el horario de 9 a 17hs y que la gente que salga lo haga precisamente por una cuestión de necesidad", remarcó.

"No tomen esto como un esparcimiento que van a poder salir a caminar o hacer algún tipo de actividad física en la vía pública o en espacios públicos”, remarcó.

AYER ALGUNA FUENTE MUNICIPAL NOS DECÍA QUE SE VA A DEJAR DE PRIORIZAR EL PEDIDO DE LIBRE CIRCULACIÓN PARA PRIORIZAR PRECISAMENTE DE DÓNDE VIENE Y SI VIENE DE AFUERA HACERLE LOS CONTROLES RESPECTIVOS RESPECTO DE LA FIEBRE, POR EJEMPLO, SOBRE LA PERSONA.

“Es verdad de que en ese horario donde está la apertura comercial, de lunes a viernes, no se van a pedir los certificados de circulación pero sí hay que tener en cuenta de que los comercios van a estar abiertos hasta las 17hs. Se dará una hora más para que la gente o los comerciantes regresen a su casa o la gente que fue a hacer alguna compra regrese a su casa y a partir de ahí, sí, nuevamente se empiezan a pedir los certificados”, subrayó.

¿EN PRINCIPIO AQUELLA PERSONA QUE INGRESA A LA CIUDAD TIENE QUE SER SOLAMENTE ALGUIEN QUE TENGA AUTORIZACIÓN POR TRABAJAR POR ALGÚN TEMA ESPECÍFICO EN LA CIUDAD?

“Tienen que estar exceptuados porque aun el libre tránsito en las rutas no está permitido, excepto, un permiso durante 15 días para quienes habían quedado varadas en alguna ciudad se podían trasladar a través de medios propios", expresó.

¿QUÉ PASA EN LA ZONA DEL PUERTO?

“Ellos an a intensificar los controles y, por supuesto, en lo que respecta a la entrada del puerto propiamente dicho, nosotros vamos a colaborar, no solamente al COVID sino lo que es la parte propiamente de la policía de seguridad que es la prevención y la represión de delitos, que también es muy importante porque la gente va a salir y los delincuentes también”, mencionó.

“Hemos tenido muchos aprehendidos, hay alrededor, para que tengan en cuenta, 400 llamados diarios a 911 donde el personal de Comando de Patrulla tienen que concurrir, estamos hablando de 12.000 llamados al mes y esto independientemente de aquellas tareas específicas relacionadas con el COVID", aseveró.

¿TAMBIÉN ESTÁN PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL?

“No tanto preocupando porque gracias a Dios no hemos tenido personal con síntoma, puede haber asintomáticos que no lo sabemos. Desde que se inició la cuarentena hay personal de reserva. El personal policial está tomando todas las medidas de bioseguridad como para que esto no suceda independientemente de que también pueda suceder", mencionó.

“Uno va a apelar al autocontrol. Tenemos que ser responsables. Se ha dado la posibilidad de la apertura de comercios como para tratar de empezar a producir y que lamentablemente si no hacemos las cosas como corresponde y va a depender de cada uno de nosotros. Es como el juego de la Oca, vamos a retroceder dos casilleros y volver a la cuarentena", finalizó.